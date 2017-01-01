Шокирующая правда истинного предназначения паранджи

Паранджa происходит из культа Астарты в древней Месопотамии.

В честь богини плотской любви все женщины без исключения должны были заниматься проституцией раз в год в священных лесах, окружавших храмы богини.

Чтобы не быть узнанными, женщины из высшего общества взяли в привычку вуалировать себя полностью.

И не забывайте также, что Мустафa Кемаль, известный как Ататюрк, первый президент Турции с 1923 по 1938, нашел правильный способ заткнуть фундаменталистaм того времени рот.

Он покончил с ношением паранджи, издав простой закон с немедленным эффектом — все турецкие женщины имеют право одеваться так, как они хотят. Тем не менее, все проститутки должны носить паранджу.

На следующий день паранджи там больше не видели.

И этот закон в Турции — все еще в силе …

«Когда Иуда увидел ее, он принял ее за блудницу, потому что у нее было закрыто лицо.» (Быт.38:15)

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