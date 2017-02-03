Шесть признаков древней души

Может быть, вы встречали детей, у которых взгляд мудр не по годам? Существуют и те, кто еще только появившись на свет, взглянул так, что этот взгляд обжёг и сказал: «Я знаю мир, и знаю больше тебя, я просто ЗНАЮ…» Такой взгляд не забывается. Этот малыш — уже приходил раньше. Уже жил на Земле. И, пока не умеет сказать об этом, пока не накопил новой памяти, чтобы стереть предыдущую, выражает взглядом именно это. И у детей постарше вы увидите этот взгляд. Он уже не будет помнить своей предыдущей жизни, но будет помнить предыдущий опыт. Такие люди могут давать советы, которые станут неожиданно правильными.

Такие люди обязательно — личность.Откуда эта мудрость в еще толком не живших? Её несёт в себе Старая Душа, которая уже путешествовала во времени, и получала уроки, приходя в мир раньше, и возможно, неоднократно. Те, кто готов слушать, многое почерпнут от них. Родители таких детей в них имеют награду от небес, они получают одну из самых больших радостей в жизни, потому что в воспитании маленького человека они принимают не роль наставника, а роль сопутствующего, а нередко и учащегося у них, глядя на то, как ребенок растёт, играет, учится.Как распознать в своем ребенке обладателя Старой Души?

У детей обычно игривый и беззаботный характер, но иногда ребенок нетипично для своего возраста ведёт себя. Откровенно говоря, двух одинаковых детей не бывает, так что пусть вас не тревожит, что он иной. Причин может быть уйма: может быть, ваш ребенок предпочел бы проводить время в одиночестве, чем с другими детьми своей возрастной группы. Может быть, у них сложный, интуитивный и созерцательный характер. Дети со Старой Душой будто пропустили в своей жизни детство, войдя во взрослую жизнь задолго до того, как они прибыли сюда в своей нынешней ипостаси. Если это напоминает вам вашего ребенка, не сомневайтесь, вы растите того, кто обладает Старой душой. Вот 6 признаков того, что ваш ребенок пришел в этот мир со Старой Душой.

1. Они живут в своем собственном мире

Вы пытаетесь привлечь их внимание, но мысленно они находятся в другом месте. Вы пытаетесь заставить их сосредоточиться на чем-то одном, но они рассеянно порхают от одного к другому. Они делают что-то лишь на своих собственных условиях, и предпочли бы просто покой суматохе. Часто у них отлично развито воображение, и играть в одиночестве им совсем нескучно!

2. Они глубокая ЛИЧНОСТЬ

Другие дети их возраста могли бы наслаждаться беззаботными играми, подвижными и шумными, а ваш малыш предпочитает сидеть в сторонке и просто наблюдать. Он скорее интраверт, тихий и задумчивый. Он воспринимает вещи более серьезно, чем другие дети, углубляясь в свои эмоции, и таким образом настраиваются на мир таким образом, чтобы как можно раньше разобраться в своем предназначении здесь и сейчас.

3. Они не слишком нуждаются в обществе других детей

Они могли бы следовать за большинством, но они слишком выделяются. Они часто натыкаются на непонимание, но это лишь потому, что они более зрелые, и им не интересны сплетни, пустая болтовня и бесполезный разговор.

4. Они делают всё по собственным правилам

Старые души не просто слепо следуют за правилами; они ставят под сомнение всё на свете, они во всем должны разобраться лично, логически объяснить и понять досконально. Они следуют своим собственным путем, хотя для большинства то, что важно для них, не имеет смысла для других.

5. Они любят проводить время в одиночестве

Старые души отлично понимают себя. Не может быть такого, что в своем решении или поведении было бы им непонятно или просто объяснялось сиюминутными эмоциями. У Старых душ удивительная связь с миром природы, и они эту связь тоже чувствуют.

6. Они весьма любознательны

Старая душа задаст тонны вопросов, они будут задавать их до тех пор, пока не получат нужные ответы. Они не просто принимать вещи, они их связывают и объясняют. Они интересные, необыкновенно разносторонние, и во всем у них будет заметно невооруженным взглядом удивительное понимание и мудрость. Частенько таких зовут старичками в детстве.