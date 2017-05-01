Схема устройства тонкого мира

Тонкий мир можно сравнить с 10 этажной конструкцией (лестницей).

В зависимости от наработанного в прошлых жизнях опыта и убеждений, каждая душа после физической смерти занимает определенной место (этаж) на лестнице духовного развития в зависимости от состояния души (уровень заполненности сосуда кармы) на момент смерти.

Мир исходный:

0 ступень. Сырец — души малоразвитые, полностью спившиеся, опустившиеся наркоманы и т.д.

Мир материального потребления:

1 ступень. Труженики – заняты тяжелым малоквалифицированным физическим трудом;

2 ступень. Реалисты — есть вкусную пищу, ездить на дорогих автомобилях, жить в красивых домах, т.е. потребление лучших вещей является смыслом их жизни;

3 ступень. Эстеты — поклонники театра, музыки, живописи, поэзии — потребители творений человеческого гения;

Мир материального созидания:

4 ступень. Инженеры – видит смысл своей жизни в работе (трудоголики), они не придумывают, не создают ничего нового, а просто с удовольствием занимаются любимым делом;

5. Изобретатели — стремятся создать что-то новое, очень важное для развития человечества, что улучит функционирование нашего материального мира;

6. Творцы — создатели нового в мире идей, знаний, систем развития, обучения, лечения, питания, экономики, философии.

Мир духовного развития:

7. Искатели — доминанта их интересов — духовное развитие, потребление материальных благ не является их целью. Они посещают театры и музеи от случая к случаю, не являются ценителями и знатоками произведений искусства, но с упоением употребляют любую информацию из области религии, существования Высших сил, жизни в Непроявленном мире;

8. Целители — искатели, которые в результате долгих поисков нашли или развили в себе что-то такое, чем хотели бы поделиться с другими людьми. Они полностью погружены в духовный мир, а материальный мир с его проблемами жилья, денег, прописки и т.д. часто является досадной помехой на пути их духовного развития;

9. Проповедники – сумевшие очень хорошо освоить какой-то объем духовных или изотерических знаний, живущие в духовном мире, скорее средства для существования получают за духовные услуги. Все материальное (земное) их мало интересует.

Мир духовного служения:

10. Священники, монахи, отшельники, пророки — люди, почти порвавшие связь с материальным миром. Их взоры обращены — в Тонкий мир.

Божественный план: Тонкий мир Бога.

Вот почему многим людям трудно найти общий язык (Искателям может быть скучно рядом с Реалистами).

После смерти каждая душа попадает в черный туннель, в конце которого его встречает сияющий свет. Душе в быстром порядке прокручивают всю информацию о совершенных ею в течение жизни грехах и отправляют на соответствующий уровень Тонкого мира — на астрально-ментальный план. Каждая душа занимает этаж в соответствии с заполненностью «сосуда кармы» на момент смерти. Самые грешные души сосредотачиваются на нижних этажах (поближе к аду), чистые души обитают на верхних этажах (поближе к раю).

После чего душу ждет очередная инкарнация (воплощение) на Земле. Конечная цель души – высшая степень духовного развития с целью разомкнуть цепь инкарнаций (перевоплощений) и окончательно перейти на Божественный план. Чем больше грехов прихватила с собой душа, уходя в мир иной, тем меньше у нее был выбор при очередном рождении (реинкарнации), то есть она была обременена кармой. Соответственно, при очередном рождении ей надо будет решить немало кармических задач, скупить грехи прошлой жизни. Душе дали ту жизнь, в которой будут подходящие условия для ее перевоспитания. Чем лучше начали (родились с наименьшей заполненностью сосуда кармы), тем сложнее вам идти по этой жизни. У людей с верхних этажей Непроявленного мира лучше стартовые условия. Оли легче достигают успеха и благосостояния, если не нарушают правила движения по жизни, но и спрос с них строже. При появлении большого количества идеализации они могут быть досрочно отозваны из земной жизни.

Чтобы уже в этой жизни наверняка разомкнуть колесо кармы и перейти после смерти на Божественный план, нужно отказаться от привязок ко всему земному (отшельничество, монастырь). В христианстве не признается реинкарнация (хотя сам Иисус Христос пришел с Небес в мир грешников) — если искренне поверить Иисусу Христу и пойти за ним (строго соблюдать все заповеди, отказаться от привязанности ко всем земным ценностям и любить только Творца), то Он гарантирует попадание на Божественный план, минуя все инкарнации. Противоречия здесь нет. Если человек решил все свои задачи на Земле и полностью соответствует всем требованиям Высших сил, бессмертная душа перестает воплощаться на Земле, и остается бесконечно на уровне Тонких миров.

ИТОГИ:

• Душа человека бессмертна — Божественная монада.

• Наша земная жизнь — это временная экскурсия с целью духовного развития и искупления грехов.

• Грех — это любые негативные эмоции, которые человек испытывает по отношению к окружающему миру

• Человек, совершающий грех, постоянно находится под процессом кармического воспитания (принудительное разрушение избыточно значимых для человека идей).

• Тяжесть воспитательных воздействий увеличивается по мере наполнения сосуда кармы человека негативными переживаниями.

• Для имеющих в сосуде кармы не более 40%, Высшие силы исполняют практически любые земные желания.

• Каждая наша мысль формирует наше будущее

• Каждой болезни в своем теле мы обязаны себе

После смерти человек попадает на такой уровень (этаж) в Непроявленном мире, который соответствует заполнению его сосуда кармы на момент смерти.

• Душа того, кто решил все свои задачи на Земле и полностью соответствует всем требованиям Высших сил, перестает воплощаться на Земле, и остается бесконечно на уровне Тонких миров (в раю).

• Знание механизма кармического воспитания не отменяет его действия.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

• Научитесь воспринимать мир таким, какой он есть!!!

• Вам может что-то не нравиться в окружающем мире, но это не должно вызывать у вас агрессивности или обиды.

• Неприятные события в своей жизни воспринимайте как уроки, которые в соответствии с вашим образом мышления и поступками задают вам ваши Высокие покровители.

• Выясните, за что вас воспитывают и избавьтесь от идеализации.

• Вытесняйте негативные установки, которые в вас заложили посторонние люди с помощью аффирмаций.

• Очищайте свой сосуд кармы

— осознанные положительные поступки

— медитация прощения (развязка кармических узлов)

— регулярно ходите в церковь на покаяние и причащение

• Любите себя и окружающих, творите добро.

• Попытайтесь найти и нейтрализовать причины вашего внутреннего беспокойства.

• Примите жизненную позицию «Жизнь есть цирк».

• Представляйте свою жизнь такой, какая вам нравится.

• Определите свои главные жизненные цели.

• Обращайтесь за помощью к Высшим силам и прислушивайтесь к их сигналам.

• Дружите со своим Ангелом-хранителем.

• В случае неисполнения вашего заказа Высшими силами не переживайте, они лучше вас знают, что вам можно дать на нынешнем этапе, а что — на следующем.

• Развивайте свою энергетику, боритесь со «словомешалкой».

• Очистите организм (свое физическое тело) от шлаков.

• Держите в порядке позвоночник.

• Наслаждайтесь созданием Творца (красотой природы), благодарите Его за подаренное чудо.

• Пассивно принимайте все происходящее с вами, «Что бы Господь ни делал, все к лучшему».

• Помните, в каких бы вы условиях сегодня не жили, вы живете в раю.

• За все благодарите Бога!

• Мыслите всегда позитивно! Станьте оптимистом, довольным жизнью!

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