Шаманская техника возвращения энергии

Вот пересказ беседы с одним шаманом , которому я была свидетельницей. Он рассказывал о технике возвращения потерянной энергии. Буду писать от его лица, мне так удобнее, но это ни в коем случае не цитирование.

Ты тянешься к людям потому, что тебе не хватает энергии. На самом деле, тебе не нужна их энергия. Ты в них ищешь свою энергию. Но обращаешься не по адресу. Тебе нужна твоя собственная энергия, которую можно найти на складе прошлого.

Мы оставляем массу энергии в прошлом и будущем, и в настоящем становимся слабее.

Когда мы предвкушаем какое-то событие, сильно желаем чего-то, мы отправляем в будущее свою энергию. Когда событие происходит, мы испытываем радость — это из-за того, что в этот момент мы встречаемся со своей энергией, отправленной в будущее. Но потом радость проходит, энергия потрачена, и она опять не с нами, а остается в прошлом. Так что это самый дурной вариант: ты сам лишаешь себя этого объема энергии еще до того, как событие произошло. Если уж ты желаешь чего- то, то лучше вложить энергию в намерение и действия по достижению цели, чем в желание и мечты.

Ну и, конечно, мы много энергии оставляем в текучке жизни из-за своих переживаний.

Как доставать свою энергию из прошлого.

Ложишься, расслабляешься и ищешь в себе зону дискомфорта. Это может быть дискомфорт в теле, в эмоциях, какая-то тяжесть, боль, неудобство. Затем ты спрашиваешь, какое событие или цепочка событий соответствуют этому дискомфорту, и переносишься в памяти в то место, где оно происходило, — в настоящем времени. Т.е. ты попадаешь в настоящем времени в то место, где в прошлом происходило нужное событие. Если тот дом разрушен, твоя энергия будет на деревьях, камнях и т.д., находящихся в том месте. Далее ты идешь по этому месту. Тебя не интересуют люди, вещи, которые там находятся, ты не пытаешься вспоминать, а ищешь глазами свою энергию. Это будет что-то заброшенное, забытое, но твое. Оно может быть в виде облачков, паутины, сухих пучков травы или листьев. Ты собираешь все это, складываешь в комок, кладешь себе на солнечное сплетение и вдыхаешь в себя. Или другой вариант: берешь чашу определенной формы, складываешь в нее все эти вещи, и форма чаши помогает сделать энергию бескачественной. Затем ты ее выпиваешь из чаши. Форму чаши каждый сам должен найти для себя в сновидении.

Когда ты видишь сгусток своей энергии, ты можешь посмотреть, какое конкретно событие, какие эмоции в нем содержатся. После того, как ты употребишь эту энергию (вдохнешь, выпьешь), это событие потеряет для тебя эмоциональную насыщенность, станет безразличным, и его можно забросить на склад истории. Но подъем ты ощущаешь не сразу, а через несколько дней, когда энергия ассимилируется в тебе. Тогда ты ощутишь реальный прилив сил.

Этой техникой мы не разрушаем связи между событиями, т.е. цепочка событий остается на месте, но она уже лишена энергии. По идее, техники КК, проделанные в совокупности (перепросмотр, стирание личной истории и т.д.), разрушают также связи между событиями, делая тебя совершенно свободным. Техника возвращения энергии не делает этого и даже не гарантирует полного возвращения энергии, а может быть, только процентов на 80. Но, в самом деле, даже если нам вернуть хотя бы 30% растраченной энергии, мы ощутили бы значительный прилив сил, эйфорию.