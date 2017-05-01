Шаман может настучать в бубен даже смерть

С шаманом Адамом Тенгри мы познакомились во время древнего и мистического обряда камлания. В ту ночь у костра собрались около тридцати женщин и мужчин разных возрастов, национальностей, профессий и вероисповеданий. Всех нас объединяло одно – уважение к предкам и особая связь с ними. Облачившись в волчью шкуру, Адам Тенгри бил в бубен и говорил с аруахами. Люди подходили к нему по очереди и получали благословение от духов своих пращуров… Почти каждый день шаман работает в больницах – он вытаскивает детей из комы. На его счету более пятисот спасенных ребят, и этот список продолжает расти. О том, как духи помогают ему делать лучше мир живых, Адам Тенгри рассказал в эксклюзивном интервью «ЭК».
– Адам, расскажите, с чего все началось?
– Когда мне было 22 года, на меня снизошло откровение – я получил дар от предков. Сопротивляться было бесполезно, иначе мне бы грозила смерть… Было ощущение, что мне вправили мозги. Со мной стали происходить экстраординарные вещи. Мой дух стал спонтанно выходить из тела, и меня уносило бог знает куда. Это было страшно. Я стал видеть духов умерших людей. Они, к примеру, просили меня позвонить их детям и напомнить о чем-то важном. Дух одной женщины попросил найти ее сына и передать ему, чтобы он привел в порядок могилу матери. Помню, как я постучал в дверь и мне открыл неприветливый мужчина лет 40. «Чего хотел?» – грубо спросил он. Я сообщил, что его мать сердится, потому что он совсем забыл ее. Мужчина как стоял, так и упал, а потом заревел в голос. Я убежал. Через какое-то время он нашел меня и поблагодарил. Мы с ним даже подружились.
– Чем же занимается современный шаман?
– Я много путешествую, передаю знания тем, кто их жаждет, и посвящаю людей в шаманы. Я часто бываю в больницах и лечу деток. Когда впервые появился в реанимации, доктора смотрели на меня скептически. После того как я выполнял свою работу, врачи видели, что состояние детей улучшается, но считали это случайностью. Но мне было все равно. Я просто приходил в больницу каждый день и делал свое дело. Поначалу мне было тяжело, я терял много сил. После того как я вывел из комы двух детей, мы с медиками подружились.
– Недавно в Улан-Удэ проходило посвящение в верховные шаманы, и вы участвовали в этом мероприятии. Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее?
– Каждый ищет на своем пути духовных наставников. Кому-то везет, а у кого-то тернистый путь. Я, например, сталкивался с многочисленными трудностями. Бывало, что духовные учителя обманывали меня, но я не сдавался и шел вперед. Верховный шаман должен помогать людям, давать им советы и знакомить с нужными людьми. Но самое главное для верховного шамана – это продолжать учиться и оставаться скромным. Тогда само Небо будет оберегать тебя.
– Зачем нужны шаманские обряды в наше время?
– Шаманы – это особая каста людей. Они многогранны и не относятся к какой-либо религии или догмам. Шаманы всегда экспериментируют, ищут «двери» и иногда получают по шее… Зачем мне все это нужно? Я учу древним практикам людей, которые хотят расти духовно. Вместе с ними расту и я.
– Каковы ваши дальнейшие планы?
– В этом году я хочу успеть на три глобальных камлания: на Северном и Южном полюсах и, возможно, на Бермудских островах. Также хотелось бы снять фильм о шаманах. Сейчас мы с моей командой выбираем студии и продюсеров. Планов на будущее много.
– Вы сейчас живете в Москве. А когда планируете приехать в Алматы?
– Я обязательно приеду. Казахстан – это земля, где я родился, а Алматы – мой любимый город.
– Что можете пожелать людям?
– Людям пожелаю оставаться людьми!