Шаман может настучать в бубен даже смерть

С шаманом Адамом Тенгри мы познакомились во время древнего и мистического обряда камлания. В ту ночь у костра собрались около тридцати женщин и мужчин разных возрастов, национальностей, профессий и вероисповеданий. Всех нас объединяло одно – уважение к предкам и особая связь с ними. Облачившись в волчью шкуру, Адам Тенгри бил в бубен и говорил с аруахами. Люди подходили к нему по очереди и получали благословение от духов своих пращуров… Почти каждый день шаман работает в больницах – он вытаскивает детей из комы. На его счету более пятисот спасенных ребят, и этот список продолжает расти. О том, как духи помогают ему делать лучше мир живых, Адам Тенгри рассказал в эксклюзивном интервью «ЭК».

– Адам, расскажите, с чего все началось?

– Когда мне было 22 года, на меня снизошло откровение – я получил дар от предков. Сопротивляться было бесполезно, иначе мне бы грозила смерть… Было ощущение, что мне вправили мозги. Со мной стали происходить экстраординарные вещи. Мой дух стал спонтанно выходить из тела, и меня уносило бог знает куда. Это было страшно. Я стал видеть духов умерших людей. Они, к примеру, просили меня позвонить их детям и напомнить о чем-то важном. Дух одной женщины попросил найти ее сына и передать ему, чтобы он привел в порядок могилу матери. Помню, как я постучал в дверь и мне открыл неприветливый мужчина лет 40. «Чего хотел?» – грубо спросил он. Я сообщил, что его мать сердится, потому что он совсем забыл ее. Мужчина как стоял, так и упал, а потом заревел в голос. Я убежал. Через какое-то время он нашел меня и поблагодарил. Мы с ним даже подружились.