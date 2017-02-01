Сергей Ковалев: Поменяйте катастрофическое мышление на позитивное

Мы сможем выжить только в том случае, если коренным образом поменяем свое мировоззрение. У нас должны появиться своеобразные центры силы. Ментальной, умственной силы, которая будет задавать другую картину мира. Оптимистичную, радостную, неэгоистичную, нравственную, духовную.

Существует ли другая реальность? Да, и этот факт давно признан физической наукой. Есть такой соратник Эйнштейна Д. Бом, который попытался объяснить, почему каноны квантовой механики не совместимы с законом классической физики. В результате выяснений он математически выявил существование двух типов реальности. Непроявленной квантовой и проявленной физической.

Реальность, которая описана квантовой физикой – это как раз та, в которой представлены вероятности того, что может произойти в реальности физической. И именно ее в какой-то степени можно назвать магической. И наша вторичная реальность является некой проекцией реальности первичной, в которой начинается все, что потом происходит…

— Может ли человек повлиять на реальность, изменить существующую картину мира?

Соотношение между двумя реальностями напоминает соотношение между водой и льдом. Квантовая реальность – это вода, из которой можно получить все что угодно. Когда она, скажем так, заледеневает, она превращается в нашу действительность, в конкретные события.

Из этого следует, что человек обладает достаточно большим потенциалом для волевого воздействия на окружающий мир. Потому что, на самом деле, квантовая реальность — это реальность вероятности. В зависимости от наших собственных мыслей, мы, в общем-то, способны активизировать любой вариант событий. К сожалению, большинство людей обладает «катастрофическим» мышлением, вместо, так называемого, анастрофического.

То есть они думают о том, что произойдет что-то плохое. И оно происходит. Поэтому совет прост: если хотите создать себе что-то приемлемое, просто поменяйте наполнение своего сознания. С негативного на позитивное. Поскольку то, что в нем есть, и воплотится в вашей жизни…

— Ваша профессия в наш век очень востребована. Хотелось бы узнать Ваше мнение, почему идет такая тенденция? Почему именно сейчас, а не, скажем, сто лет назад?

По одной простой причине. Потому что сейчас мы создали вокруг себя искусственную среду, с которой не справляются возможности нашего логического сознания. Есть такое понятие «ограниченной рациональности», предложенное некогда лауреатом нобелевской премии Г. Саймоном.

Согласно ему, как отдельные люди, так и целые организации не в состоянии справляться с проблемами, которые превышают некоторый определенный уровень. Никто уже не в состоянии даже просто понять, что происходит вокруг. Так вот, этот уровень мы все давно превысили.

Если то количество информации, которое человечество имело на год рождения Христа принять за единицу, то уже в начале прошлого века (прошлого – 1900 год!) у нас было сто двадцать восемь единиц. Соответственно, сейчас это число достигло невообразимых значений. Люди уже не в состоянии понять сложность этого мира. Как результат, сознание деформируется, и человек или деградирует, или как бы сходит с ума. И, соответственно, нуждается в помощи специалистов.

Однако на самом деле все не так уж безнадежно. Потому что у каждого из нас есть Великое Бессознательное, которое совершенно спокойно может справиться с любым объемом информации.

То есть, в потенциале мы могли бы все это охватить. Но человечество пошло по неверной дороге. Оно свернуло с интуитивного пути развития на сознательный. Изобретя сознание (со-знание) как инструмент взаимодействия и, в общем-то, влияния на других. Для познания Мира этого мало. И психика отказывает, растет количество психических заболеваний. Причем растет так, что эту статистику предпочитают не оглашать.

Потому что она просто убийственная. Например, даже в самых благополучных странах ежегодно увеличивается число депрессантов. Хотя, казалось бы, какая депрессия может быть у обеспеченной американской домохозяйки? Увеличивается число реактивных психозов, паталогических отклонений и так далее. Грубо говоря, адаптационный вызов, который мы сами себе бросили, мы не выдержали.

Если придерживаться теории академика Северцева, который постулировал существование четырех видов адаптации – деградации, интенсификации, специализации и развития – получается, что сейчас мы, к сожалению, идем к деградации.

Эпоха постмодернизма характерна возникновением узкоспециальных знаний. И даже специалисты, занятые одной и той же наукой, не понимают друг друга. Потому что действительно разбираются только в своей узкой области. Что же тогда говорить о человечестве в целом?

В результате, идет безумная тенденция к упрощению всего и вся. Например, замена психологии всякой ерундой типа гороскопов. Потому что гороскоп посмотреть проще, чем сделать серьезный тест. И так далее. Я уже говорил об этом много раз и много раз писал. О том, что пока человечество не поймет, что здесь необходимо что-то делать, ничего хорошего в этом мире не будет.

В свое время Станислав Лем, который был не только известным фантастом и футурологом, в своей книге «Сумма технологий» предположил, что человечество, в силу того, что в нем не развиваются естественные способности, будет вынужденно идти по пути кибернизации. То есть, вводить компьютерные имплантанты непосредственно в свой мозг, для того, чтобы ориентироваться в действительности…

— Как Вы смотрите на эволюцию эгоизма? Это двигатель прогресса или барьер на пути к благополучию и взаимопониманию людей?

Эгоизм – это не двигатель прогресса. Эгоизм – это уничтожитель прогресса. Проклятие человечества.

Еще Карл Густав Юнг постулировал следующее. Для того чтобы что-то действительно понять, необходимо пройти четыре уровня мировоззрения.

Первое: это нужно ощутить всеми органами чувств.

Второе: логически осмыслить, создать модель.

Третье: принять, прочувствовать, отнестись к этому эмоциями и чувствами.

Но существует еще и та функция, которая как бы замыкает процесс познания. Она крайне важна. Это функция – интуитивная.

То есть, четвертый уровень – это интуитивное объятие чего-либо.

Только так можно что-то реально познать. Так вот — это на самом деле четыре стадии и четыре же уровня жизнедеятельности.

Если вы действительно хотите до конца осознать эту жизнь, вы сначала должны ощутить, потом осмыслить, потом эмоционально принять, а после как бы «отинтуичить», тем самым завершив жизненный цикл. Поняв кто ты, что ты и зачем.

Но этого не произойдет, потому что в настоящее время развитие анализа реальности остановилось только на двух первых стадиях. На третью и четвертую стадию переходят единицы. То есть, у нас нет ни эмоционального принятия, ни интуитивного осознания мира. Мы живем в примитивном мирке, где на уровне чувственных удовольствий и банальной логики «бабло побеждает зло». А значит, по сути, просто не живем…

Для того чтобы понять зачем ты живешь, нужно осознать свою жизнь на других уровнях бытия. Сначала на чувственно-эмоциональном уровне. А потом – на интуитивном. Но первое требует нравственности, а второе – духовности. А эгоизм – это тот инструмент, который никогда не позволит вам подняться в Небо. Наоборот – он заставит вас вечно ползать по земле. Потому что узко специализирован и, в лучшем случае, ориентирован на узкий круг «своих». На примитивные правила «своей братии».

Совесть в эгоистическом варианте – это инструмент, который дает возможность не выпасть из этого круга. Главный принцип этой примитивной совести: «Я не должен это делать, потому что иначе меня выбросят».

На втором уровне, когда начинается серьезная деловая игра, по крайней мере, появляется какая-то мораль. Потому что соответствовать ее нормам бывает просто выгодно. Но для того чтобы действительно познать этот мир, необходима нравственность третьего уровня и духовность уровня четвертого. Если этого не будет, ничего из вашей жизни не выйдет…

— Следовательно, я для себя делаю такой вывод: если человек, пытаясь поменять окружающий мир, не видит положительного результата, ему следует менять себя?

Это, знаете, самый расхожий вывод. Как говорил кто-то из великих: » Вчера я был умным и пытался изменить мир, сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить только себя». Естественно только с самого себя и надо начинать. Еще китайцы говорили: хочешь изменить что-то в своей стране, измени что-то в своем уезде, хочешь изменить что-то в уезде, измени в своем районе, хочешь изменить в своем районе, измени в своем городе, и так далее – до наведения порядка на своем рабочем столе…

— Какую роль Вы отводите окружению в появлении проблем и в их решении?

Существует как бы две жизни человека. Первая – социальная. Она посвящена социализации и работе на общество. Вторая жизнь — экзистенциальная, личностная. Она предполагает работу на себя, раскрытие собственного потенциала. Первая жизнь диктует сеять разумное, доброе и вечное, но не себе, а другим.

Но это не ваша жизнь, потому что вы живете ради социума. На самом деле, здесь важно не просто что-то сделать для других, а научиться чему-то, что-то понять. У каждого есть свое собственное «странствие героя», которое он должен осуществить…

Но не многие подходят к этому. К подлинной своей, а не чьей-то жизни. Которая, кстати, должна начинаться где-то с сорока двух лет. Критического возраста, когда человек понимает, что не может жить как все и для всех. Ему нужно быть кем-то для себя. И тогда он начинает искать свое призвание и миссию. Смысл своей жизни. И пытается воплотить все это. Осуществив себя в этом мире.

Но зачастую, такие желания просто подавляются в нас. Нашим окружением или точнее нашим взаимодействием с ним. Где мы погрязли в махровом эгоизме. Разучились договариваться, но научились хитрить и ловчить. Утратили нравственные ориентиры, не говоря уже о духовности. Потому что нравственность требует наличие интеллекта. А в силу усложнения мира интеллект теряется. И нравственность падает жертвой падающего интеллекта.

Чисто семантически «эгоизм» суть производное из слова «эго». Но эго – это самая низшая инстанция человеческого поведения, удел Шариковых и Швондеров. Представьте, что вы живете в мире, где всем заправляют эти персонажи. Так вот ваше эго – это ваш Швондер.

Оно постоянно, как правильно писал Фрейд, находится между двумя вещами: инстинктивным влечением и социальным контролем. Но это только первый уровень бытия. А развитие человека – это процесс перехода с уровня на уровень. От эго к личине, от личины к индивидуальности. И от индивидуальности к подлинной личности.

Здесь личина (название наше российское) – это система усвоенных человеком социальных ролей. Название слегка карикатурное, но точное. Оно предполагает становление этакого человека-гражданина, неукоснительно, пока смотрят и надзирают, выполняющего социальные правила. Но живя по одним только правилам, настоящим человеком не станешь.

Поэтому необходим переход к индивидуальности – это третий уровень бытия. А уровень четвертый — это уже область жизнедеятельности подлинной личности, в масштабах Александра Исаевича Солженицына. Человека, который прошел все круги ада, только для того, чтобы их описать. И предупредить повторение…

Оставаясь на первом уровне развития личности, мы придем к серьезным мировым проблемам. Поэтому прогнозы здесь не утешительные. В ближайшее время, уже с 2050 года у нас будут проблемы с водой. Начнутся войны за чистое H2O. А чуть позже — войны за продовольствие. Потому что продовольствия уже сейчас не хватает. Дальше же будет только хуже…

— Прогнозы действительно не утешительные…

А почему они должны быть утешительными? Из-за так называемого прогресса? Он никого не осчастливил! Обратите внимание, сейчас каждый человек имеет больше, чем средневековый король. У тогдашнего монарха, несмотря на все его злата, драгоценности, наложниц и прочее, не было интернета, планшета, мобильника. Не было даже теплого туалета. И что?

Приобретение всего этого сделало нас счастливыми? Фактически наоборот, к сожалению. Например, в Соединенных Штатах Америки на фоне неуклонного роста благосостояния непрерывно падает удовлетворенность жизнью! Мы-то надеялись, что XXI век будет веком торжества справедливости.

Сейчас выяснили потрясающую вещь – он похоже стал веком тотальной деградации человечества. Посмотрите, в какой области сейчас не происходит деградация? Нарушено абсолютно все. Утрачена общая философия развития мира. Стабильность политической ситуации. Устойчивое функционирование экономики. Нарушены культурные и социально-психологические нормы. У нас повсюду идут религиозные войны. Мы стали нетерпимыми, мы не понимаем друг друга.

Кто-то из философов говорил, что главная особенность этого кризиса в том, что он тотальный. Это кризис базового мировоззрения, которое просто устарело и, к глубокому сожалению, мы не работаем над созданием мировоззрения, которое позволило бы этот кризис преодолеть.

Обратите внимание, например, на нашу страну, у которой, по сути, даже нет национальной идеи. Ее создают уже последние двадцать лет, но так и не создали. Я, не выдержав, разработал свою модель национальной идеи и выпустил ее в интернет.

И что? Все покивали и порадовались… И только. Думаете, никто из представителей власти ее не увидел? Наверно видели, но зачем она, если национальной идеей стал принцип «бабло побеждает зло». Идея разграбления всего чего только можно.

И что вы тогда хотите? Какой прогресс? Прогресс, если хотите знать, встал, как считает большинство серьезных ученых. Сейчас ни самолеты не летают быстрее, ни автомобили не ездят лучше. Единственный прогресс наблюдается только в компьютерной электронике, где мы запросто можем прийти к спонтанному возникновению нового Разума. В сети интернет, где каждый отдельный компьютер станет как бы нейроном…

А кто вам сказал, что прогресс обязателен? В развитии цивилизаций всегда присутствует цикличность. У нас была древняя Греция, которая достигла своего расцвета и… Чем закончила древняя Греция? Исчезла. У нас был древний Рим, который тоже исчез. Вам не кажется, что мы, всего-навсего, повторяем эти истории?

Известный анекдот «Армянского» радио довольно точно передает смысл того, что происходит. Их спросили: «Когда станет лучше?». «Лучше уже было» — ответило «Армянское» радио.

Я бы очень хотел быть оптимистом. Но, как известно, пессимист – это хорошо информированный оптимист. Тем не менее, я скорее реалист. В том известном смысле – что оптимист учит английский язык, пессимист – китайский, а реалист – материальную часть автомата Калашникова.

— Какую задачу Вы сейчас ставите перед собой и перед людьми?

Главная наша задача в том, чтобы правильно выстроить совершенно иное мировоззрение относительно себя, других, мира и Бога. Потому что в том мировоззрении, в той модели мира, которую мы создали, мы зашли в тупик, в бессмысленность всего и всех…

Вы спрашивали про депрессию. Я не собираюсь рассказывать о теориях этого феномена, которые я прекрасно знаю как доктор психологических наук. Однако не могу не сказать следующее.

Когда гарвардские ученые провели исследования, почему у нас такая низкая продолжительность жизни, они с изумлением выяснили: мы вымираем не потому, что пьем и курим. Есть страны, в которых и пьют, и курят куда как больше. Оказалось, что мы мрем от тоски и отсутствия смысла жизни. Повторяю: от тоски и отсутствия смысла жизни! И смертность эта – как своеобразный протест и миграция: я здесь не могу, я отсюда уйду… Такая перспектива не радует.

Одновременно с этим я все-таки оптимист. Потому что придерживаюсь точки зрения Марка Аврелия, что везде, где можно жить, можно жить хорошо. Даже сейчас.

Не нами, но великими было сказано: «По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется» (Мф 24:12-13 от ред.). Однако спасение это сейчас связано не с бессмысленными протестами на площадях и улицах. К сожалению, те, кто выходят на площади, не приносят никакой новой идеологии. У них нет иного мировоззрения. Они вообще не несут ничего нового. Это попытка стандартной смены власти нестандартными методами.

Мы сможем выжить только в том случае, если коренным образом поменяем свое мировоззрение. У нас должны появиться своеобразные центры силы. Ментальной, умственной силы, которая будет задавать другую картину мира. Оптимистичную, радостную, неэгоистичную, нравственную, духовную. Если мы сможем это сделать, то спасем весь этот мир по известному эффекту «сотой обезьяны».

Был такой эксперимент, который заключался в том, что на островках маленького архипелага расселили обезьян и кидали им очищенные бананы. Сначала обезьяны ели их с песком. Потом одна обезьяна догадалась купать банан в воде. Ее примеру последовала вторая, третья… И когда сто обезьян до этого додумались, все обезьяны вокруг на архипелаге стали мыть бананы в воде! Сработал эффект аккумуляции. Через связывающее нас, то самое морфическое поле, о котором так подробно писал Руперт Шелдрейк.

Если это произойдет, мы еще можем подняться. Но преобразование будет только в том случае, если мы изменим действительность, изменим сознание. Насколько это возможно? Я делаю то, что я могу. Я объясняю людям, как можно не выживать, но жить даже в этом сумасшедшем мире.

Я создал специальную интегративную систему психотерапии – так называемое интегральное нейропрограммирование, которое позволяет решать любые психологические и телесные проблемы человека. И не просто решать, но еще и выводить его на тот уровень, когда он начинает думать о высоком и нравственном. Начинает осмысливать жизнь. И жить со вкусом, а не выживать. И я преподаю эту науку всем желающим. Ничего не скрывая и объясняя все.

— Подобные интервью, если рассматривать их как образовательные, можно бросить в копилку добродетели…

Это не добродетель, потому что трудно назвать добродетелью то, что ты просто живешь по совести. Той самой, что соответствует подлинной морали и нравственности. Это то, как должен жить человек. Просто люди уже забыли, что это такое: жить по совести. Им помогли это забыть. Потому что люди, которые живут по совести, не могут допустить всех тех безобразий, которые сейчас творятся. Для власть имущих сего мира лучше иметь бессовестных подчиненных. Их легко купить. Тех, кто живет по совести, купить трудно, до невозможности…

А совесть, которая есть во мне, связанна с тем, что я поднялся по уровню жизни. Я смотрю на этот мир немножко по-другому. На первом, втором уровне вы смотрите на вечность с точки зрения мира. Вечность кажется маленькой, а мир очень большим. А я уже давно смотрю на этот мир из вечности. И хорошо понимаю, что он мал и конечен. А вечность – бесконечна и беспредельна… опубликовано econet.ru

Автор: Ковалев Сергей Викторович