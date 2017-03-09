Сердцебиение Земли учащается. Входим в новую эру! Не останься в прошлом!

В первый раз за всю историю наблюдений, резонанс Шумана достиг частоты более 36 единиц!

Информация от инсайдера

«Частота повышается всё быстрее. Именно поэтому правители ваших стран посетили Антарктиду и продолжают туда пребывать каждый день. Потерянные древние города уже можно увидеть. Поэтому новый президент США так лихорадочно подписывает новые указы, отменяя все предыдущие.

Скоро наступит полное раскрытие, изменение вашей реальности. Вы вернётесь назад в будущее, до захвата планеты паразитической системой».

На протяжении тысячелетий частота вибраций (т.е. колебаний в секунду) нашей планеты составляла 7,6 Гц. Физики называют её частотой Шумана. Эзотерики – сердцебиением планеты. Учёные сверяют с ней свои приборы. Человек чувствовал себя комфортно в этих условиях, так как частота вибраций его энергетического поля имела такие же параметры – 7,6 — 7,8 Гц.

Однако частота Шумана начала в последнее время резко возрастать. Проследим динамику:

С января 1995 — 7,80 Гц , до февраля 2017 – 36 Гц!

Даже если рассматривать ситуацию с точки зрения науки, то становится понятным, что человек, не повышающий свои вибрации, так или иначе вскоре покинет земной план, и ему уже не помогут ни высокие должности, ни накопленный капитал. Повышать свои вибрации можно и нужно.

Зачем? Хотя бы что бы быть здоровым. Например болезнетворные бактерии и микробы могут жить только при низких вибрациях, высокие же для них непереносимы, они сжигают их. Поэтому ты знаешь, как быстро заживают раны победителей и, наоборот, долго и тяжело болеют раненые проигравшей стороны. Любая болезнь является следствием понижения уровня вибраций.

• горе даёт вибрации — от 0,1 до 2 Гц;

• страх — от 0,2 до 2,2 Гц;

• обида — от 0,6 до 3,3 Гц;

• раздражение — от 0,9 до 3,8 Гц;

• возмущение — от 0,6 до 1,9 Гц;

• вспыльчивость — 0,9 Гц;

• гнев — 1,4 Гц;

• гордыня — 0,8 Гц;

• гордость (мания величия) — 3,1 Гц;

• пренебрежение — 1,5 Гц;

• превосходство — 1,9 Гц;

• великодушие — 95 Гц;

• благодарность (спасибо) — 45 Гц;

• сердечная благодарность — от 140 Гц и выше;

• ощущение единства со всем — 144 Гц и выше;

• сострадание — от 150 Гц и выше (а жалость только 3 Гц);

• любовь (что называется, головой, то есть когда человек понимает, что любовь — это хорошее, светлое чувство и большая сила, но сердцем любить ещё не научился) вибрации — 50 Гц;

• любовь, безусловная вселенская — от 150 Гц и выше;

• благосостояние — от 205 Гц и выше

Как же повысить частоту вибраций? Есть Три непростых способа.

1. Фильтруй информацию, которую впускаешь в себя. Перестань смотреть телевизор и слушать радио. Все СМИ имеют единственную цель – отвлечение ТВОЕГО внимания от истинно ТВОИХ целей. Соблюдай информационную безопасность – сторонись людей, который привыкли завидовать, жаловаться, злословить, осуждать, бояться. Понимаю, что в городе, в окружении миллионов людей, испражняющих низковибационные эмоции – страх, страсть, злоба, зависть, страдание, ревность, жадность – практически невозможно повысить свои вибрации. Самое лучшее – это быть в окружении единомышленников, людей понимающих, поддерживающих друг друга, имеющих схожие ценности.

2. Переход на естественное для человека питание. Любая морковка на прилавке магазина полна искусственных добавок, антиБИОтиков и ароматизаторов, а также гормонов, ядов и прочее. Можно покупать натуральные продукты через интернет или у знакомых, но Лучше всего конечно питаться продуктами, выращенными самостоятельно на земле, на которой ты постоянно живёшь.

3. Если ты Человек, то для тебя естественно жить в окружении лесов, полей и рек, а не бетона и асфальта. Дышать чистым воздухом, а не смогом. Пить живую воду из родника, а не трубный яд, из под крана. Самое лучшее, что ты можешь сделать для повышения своих вибраций, это жить в естественной для твоего вида среде.

Но это всё шаги «вне». Первичным и наиважнейшим есть шаг «внутрь» себя. Прежде всего ТВОИ мысли определяют ТВОИ вибрации, а значит и твою

судьбу.

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