Сенсационные открытия ученых! Мы не будем больше умирать!

Вечная жизнь в физическом теле возможна!

К такому сенсационному выводу пришла группа российских учёных после тридцатилетней работы в области геронтологии (науки о старении). Наш корреспондент Андрей Архипов взял интервью у руководителя этой научной группы «Школа победителей» Андрея Ивановича Рогова.

Полученная нами информация оказалась настолько сенсационной, что мы сочли своим долгом её опубликовать. Пока она не стала засекреченной.



Вопрос: Андрей Иванович! Насколько реально уже сейчас сделать человека бессмертным в физическом теле?

Ответ: Можно не только уже сейчас сделать человека бессмертным, но и вернуть старикам молодость, так как бессмертие без молодости не имело бы смысла.

Вопрос: Почему вы это не предлагаете всем желающим?

Ответ: Для этого нам нужны небольшие материальные ресурсы, для завершения работы над специальной аппаратурой — излучателями когерентных частот. Мы многократно обращались с этим предложением, к так называемым, «новым русским» о финансировании проекта, но оказалось, что они не только сами не хотят жить вечно молодыми, но и задают нам встречный вопрос — «а зачем вам это нужно? Вот такой парадокс. Поэтому перед тем, как предложить нашу технологию за рубежом, мы сочли своим гражданским долгом успеть опубликовать эту информацию в России, в надежде найти заинтересованных лиц в реализации этих достижений у нас на Родине.

Вопрос : В чём заключается секрет ваших разработок и технологий?

Ответ: В нашей технологии нет ничего мистического, а только чистая наука, правда, третьего тысячелетия. Наша научная группа открыла метод быстрой активации желёз внутренней секреции, или эндокринных желёз у любого человека. О самом научном подходе к решению проблемы бессмертия в физическом теле, с помощью активации желёз эндокринной системы человечество знало уже давно, но не могло практически его осуществить. Нам это удалось.

Эндокринные железы расположены в разных частях человеческого тела, но что особенно впечатляет — их расположение совпадает с восточными чакрами, являющимися энергетическими центрами организма. Такой человек, с активированными железами начинает не только ощущать энергетику каждой железы, но и что примечательно, чувствовать её особое воздействие на центральную нервную систему. Это позволяет человеку не только ощущать и чувствовать воздействие, но и самому регулировать выделение в кровь ферментов, например, эпифизом серотонина, мелотонина и других ферментов и гормонов, что устанавливает в организме гормональное равновесие.

Человек со всеми активированными железами «чакрами» и синхронизировавший их работу, которая запускает энергетику позвоночника (кундалини), приобретает способность жить вечно в физическом теле. Настоящую науку об этом методе всегда засекречивали от «простых» смертных, мистифицировали и называли различными религиозными учениями, запутывая ситуацию и затемняя истину. Смерть косит и нищих и королей. Нашей научной группе, впервые, в истории человечества удалось близко подойти к практическому решению этой задачи. И сделать метод доступным для всего человечества. Наши предки уже не раз пытались решить задачу по активации эндокринных желез человека для приобретения неограниченного долголетия и называли эти практики «египетские мистерии», «ведические обряды» даосская алхимия, йога, каббала и др. Эти практики осуществлялись только в тайных организациях — орденах, ложах — для посвященных, откуда и произошли, как утверждают религиоведы все, существующие на планете, религиозные и мистические учения.

Вопрос: Как происходит активация желёз эндокринной системы для получения гармоничного человека по вашей методике?

Ответ: Активация возможна двумя способами — психическим и техническим.

Первый метод подразумевает инициацию -активацию эндокринной системы желез человека, с помощью воздействия — излучения мозгом человека (сознанием) «реликтовых частот», которые создают с помощью архетипов весь наш материальный мир, начиная с создания нашей Вселенной. В Христианстве этот метод ассоциируется с Праздником Преображения Господня — Христа на горе Фовор и нимбом над голой Святых.

Второй метод с помощью специальных приборов — излучателей когерентных частот, соответствующих по частотно-голографическому спектру арканом системы Таро (коллективного бессознательного), в количестве восьмидесяти одного архетипа, что соответствует восьмидесяти одной грани кристалла сознания человека, согласно индийской и буддийской философии.

Вопрос: Существуют ли другие методы активации желез?



К сожалению, нет. Наш метод активации желёз на современном этапе является единственным надёжным научным инструментом для изучения работы сознания человека и его взаимодействия с материальным миром, то есть, математической модели идентификации сознанием человека материального мира через чувственный аппарат, выраженный в ощущениях. Научный поиск закона этого взаимодействия описывается в религиозной и мистической литературе, как поиск «чаши Грааля» или «философского камня». Важно отметить, что взаимодействие активированных желёз визуализируется через зрительный нерв человека на внутренней сетчатке глаза, именно в вышеупомянутых образах, что говорит о том, что наши предки частично владели этой технологией, но потом, по каким-то причинам она была забыта или кем-то уничтожена. В наше время её не удаётся воспроизвести в самых современных исследовательских центрах. Мы можем сделать прорыв в этих исследованиях, что позволит человечеству выйти на совершенно новый уровень духовного и технического развития, победив болезни, старость, создав новые дешёвые виды источников энергии, связи и многое другое из области самых смелых идей.

Вопрос: Что практически ограничивает срок жизни человека?



Ответ: У обычного человека клетки делятся не более шестидесяти раз, от чего, к сожалению, смерть неизбежна. Благодаря нашему методу синхронизации работы вилочковой железы с эпифизом и регулирования выделения мелотонина в кровь, клетки начинают делиться неограниченное количество раз, что практически решает задачу неограниченного продления жизни.

Вопрос: Какие ещё способности приобретают люди, прошедшие активацию желёз внутренней секреции?

Ответ: Люди с активированными железами приобретают совершенно новые качества и возможности по сравнению с обычными людьми. Их резервные возможности организма повышаются во много раз, что наделяет их сверх выносливостью и сверх способностями: многократно увеличивает скорость реакции, что значительно ускоряет любой учебный процесс, развивает зрительную — фотографическую и текстовую — языковую память. Эти люди начинают видеть и чувствовать инфра красное, ультрафиолетовое и другие излучения, их вестибулярный аппарат начинает выдерживать любые нагрузки, не требуя длительной тренировки. Такие люди утверждают, что чувствуют и видят своё тонкое «душевное» или духовное тело и могут в нём выходить из физического, видя себя со стороны и считывать информацию на расстоянии. Они видят внутренние органы, свои и других людей, а также могут воздействовать на них руками или мыслью.

Вопрос: Влияет ли ваша технология на творческие способности человека?

Ответ: Люди с активированными железами начинают видеть и чувствовать внутренним видением в своём воображении любой технический объект или прибор также чётко, как в реальной жизни, проводя с ним любой эксперимент или исследования в динамике, подобно физику Николе Тесла, который описывал у себя такую способность и утверждал, что этим методом сделал все свои изобретения и открытия, которые засекретил, считая преждевременными. Мы эту его способность смогли осуществить и сделать достоянием современной науки и готовы научить любого человека за счёт активации гипофиза и эпифиза, что синхронизирует работу левого и правого полушария мозга и выводит сигнал на зрительный нерв.

Вопрос: Меняет ли метод мировоззрение человека?

Ответ: Наш метод активации желёз не только проливает свет на работу сознания человека, на необъяснимые наукой явления в природе (такие как привидения, неопознанные летающие объекты и др), но и может привести к пересмотру многих научных понятий, законов и представлений в естествознании.

Вопрос: Возможна ли активация желез химическим, фармацевтическим или электромагнитным методом?

Ответ: К сожалению, этими методами активация желез невозможна, хотя именно по этому тупиковому пути идут практически все исследовательские центры в мире, получая на выходе заведомо нулевой результат. Правильным методом пытались пользоваться алхимики прошлого, рассматривая активацию желез внутренней секреции человека как лабораторию по перегонке веществ, для получения «эликсира бессмертия», «философского камня». Где каждая железа соответствовала определенному металлу или веществу. Каждое чувство и ощущение человека тоже приравнивалось алхимиками к определенному металлу или веществу и зашифровывалось в виде определенных алхимическим символов, что соответствовало определенному этапу алхимического «делания», т.е. трансмутации чувственного и физического тела человека — превращение смертного физического тела человека в бессмертное. Но, к сожалению, алхимики, имея, казалось бы, правильный подход к решению задачи продления жизни и вечной молодости, погрязли в мистике и пренебрегли чисто научными знаниями. В связи с этим они и не получили ожидаемый результат. Мы, в отличии от них, имеем на вооружении весь потенциал современной науки.

Вопрос: Известны ли Вам специалисты, работающие по аналогичной Вашей методике?

Ответ: К сожалению, на территории России такие специалисты мне не известны. Заграницей эти исследования ведутся в закрытых лабораториях и исследовательских центрах, причем публикации по результатам этих работ в открытой печати отсутствуют, но если был бы получен положительный результат подобный нашему, не сомневаюсь, это трудно было бы сохранить в тайне. Подобные открытия могут делать только порядочные люди. А они сделали бы все от них зависящее, чтобы их открытия стали достоянием общественности.

Вопрос: Кто из ученых, по вашему мнению, в истории человечества ближе всех подошел к решению проблемы бессмертия в физическом теле?



Ответ: Ближе всех к решению подошли английские ученые : Самуэль Лиддел Мазерс и У.Йитс — создатели Герметического ордена «Золотая Заря» в Лондоне. Под руководством Мазерса орден достиг своего расцвета в 90-е годы XIX века. Важное место отводилось исследованиям способности человека видеть «коллективное бессознательное» Человечества через архетипы Таро. Таким образом, они активировали железы эндокринной системы, в том числе, и шишковидную железу, так называемый третий глаз — эпифиз. Мазерс и Йитс экспериментировали с медиативными образами и символами, которые иногда «транслировали» третьим лицам (инициация). Сознавая, какой огромной силой обладают архетипы Таро, они были убеждены, что с их помощью можно воздействовать на сознание других людей так, что этого никто не замечает. В 1888 году Мазерс опубликовал книгу с примечательным названием : «The Tarot: Its Occult Signification, Use in Fortune — Telling and Method of Play».

Также близко в своих работах подошел к решениям этой задачи и выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии Вольфганг Паули. Этот физик является автором первого фундаментального труда по теории относительности.

Вопрос: Мне уже понятно, что люди с активированной эндокринной системой приобретают сверхспособности. Но представляют ли эти люди опасность для современного общества?



Ответ: Приобретая сверхспособности, люди выходят на иной — более высокий — уровень сознания, недоступный «простым смертным». В их психологии и чертах характера просыпаются такие качества, как благородство, порядочность, любовь к ближнему, именно то, что порою совершенно утрачивается в современном обществе. Поэтому эти люди не только не представляют опасности для общества, но и могут помочь цивилизации, погрязшей в жестокости и безнравственности, выйти из морально-этического и экономического кризиса. Создать благоприятные условия для воспитания детей.

