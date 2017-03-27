СЕМЬ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ХРИСТА

Митра. Персидский бог Солнца.

Согласно преданиям, он был сыном непорочно зачавшей небесной девы и родился 25 декабря в пещере. У него было 12 учеников, и он был Мессией, давно ожидаемым народом. Он был убит, взяв на себя грехи своих последователей, воскрес и ему поклонялись как воплощению Бога. Его последователи проповедовали суровую и строгую нравственность. У них было семь святых таинств. Наиболее важные из них — это крещение, конфирмация и евхаристия (причастие), когда «причащающиеся вкушали божественную природу Митры в виде хлеба и вина». Приверженцы Митры установили центральное место поклонения в точности в том месте, где Ватикан воздвиг свою церковь.

Адонис. Бог плодородия в древне финикийской мифологии (соответствует вавилонскому Таммузу).

Верили, что от родился 25 декабря. Он был убит и погребен, но боги подземного мира (Аида), где он провел 3 дня, позволили ему воскреснуть. Он был спасителем сирийцев. В Ветхом Завете упоминается о плаче женщин над его идолом

Аттис. Фригийский вариант вавилонского Таммуза (Адониса).

Он родился от матери-девственницы и считался «единственным рожденным сыном» Высочайшей Кибелы. Сочетал в одном лице Бога-отца и Бога-сына. Он пролил свою кровь у подножия сосны 24 марта во искупление грехов человечества; был погребен в скале, но воскрес 25 марта (параллель пасхальному воскресению), когда происходил всеобщий праздник верующих в него. Специфические атрибуты этого — культа крещение кровью и причастие.

Вакх (Дионис). Бог виноградарства и виноделия в греческой мифологии.

Он был сыном фиванской царевны Семелы, зачавшей его от Зевса без телесной связи. Родился 25 декабря. Он был спасителем и освободителем человечества. В честь него ежегодно устраивались празднества, изображающие его смерть, схождение в ад и воскрешение.

Осирис. Египетский бог Солнца.

Родился 29 декабря от девственницы, называемой «девой мира». У него было 12 учеников, один из них Тифон предал его, в результате чего он был убит, погребен, но затем воскрес после пребывания в аду в течение 3 дней. Его считали воплощением Божества, и он был третьим в египетской триаде.

Кришна (Христна).

Рожден девственницей Деваки без сношения с мужчиной; он был единственным рожденным сыном Высочайшего Вишну. О его рождении возвестил хор ангелов. Будучи царского происхождения, он появился на свет в пещере. Считался альфой и омегой Вселенной. Совершил множество чудесных исцелений. Отдал свою жизнь ради людей. В момент его смерти в полдень солнце померкло. Спустился в ад, но воскрес и вознесся на небеса. Последователи индуизма верят, что он снова вернется на землю и будет судить умерших в день Последнего суда. Он — воплощение божества, третье лицо индуистской Троицы.

Коляда. Славянский Бог Солнца.

Согласно преданиям, он был сыном Даждьбога и Златогорки (Златой матери) зачавшей его без телесной связи. Родился он 25 декабря в пещере. К нему поклониться и почтить прибыли сорок мудрецов, князей и королей, со всех концов земли. Путь им указывала оповестившая о его рождении Звезда. Черный Харапинский король хотел его погубить ещё младенцем, но погиб сам. Повзрослевший Коляда стал спасителем человечества. Он ходил от поселения к поселению и учил людей не грешить и следовать учениям Вед. В руках у него была Златая книга, в которой была записана вся мудрость нашей Вселенной (всех трех Миров Яви, Нави и Прави. Потому и в «Велесовой книге» говорится о трех Ведах). Он подарил так же людям новый Календарь (Коляды Дар).

Источник