Семь качественных изменений вашей жизни благодаря медитации

Каждому человеку просто необходимо сделать паузу в бесконечном потоке дел и забот. И время, отведенное вами для медитации, непременно восполнит ваши душевные силы, позволит снять стресс и восстановит энергетический баланс. Ежедневная практика медитации запустит все ваши ресурсы на восстановление организма, позволит сохранять присутствие духа и спокойствие в любых негативных ситуациях.
2. Исчезновение препятствий на пути к восстановлению и оздоровлению.
Наши страхи, тревоги, сомнения – одна из причин душевных расстройств и физических болезней. Это препятствия на пути к восстановлению и оздоровлению души и тела. Ведь в нашем организме заключен огромный потенциал саморегуляции и самоизлечения, и этим процессам мешают наши негативные мысли и установки. Плохие привычки, различного рода зависимости, плохой сон и другие расстройства – всё это результат внутренней дисгармонии и дисбаланса. Настроить постоянную гармоничную связь и единство души и тела поможет медитация. Ведь многие научные исследования и эксперименты доказывают положительное влияние медитативных практик на умственное и физическое состояние человека.
3. Установка взаимопонимания в общении с другими людьми.
Вам не хватает искренних и задушевных отношений с близкими людьми? Вы не умеете правильно выражать свои мысли и доводить свои чаяния до партнера, коллеги, начальника? Начните медитировать! Медитация способствует развитию чуткости и отзывчивости, помогает формированию способности сопереживать, слышать других и должным образом доносить до них свои желания и надежды. Вы почувствуете, как легко и приятно общаться с близкими людьми, ваши отношения с окружающими станут искренними, полными уважения и любви. А также несомненно наладится ваша личная жизнь!
4. Концентрация на важной цели для её достижения.
Вам сложно выделить что-то важное из потока мыслей? Не можете сфокусировать свое внимание на важной цели, отбросив всё постороннее? Медитация – вот ваше лекарство от невнимательности и отсутствия сосредоточенности! Вы научитесь контролировать себя и направлять все силы и время на решение главной на данный момент задачи! Тем самым вы повысите свою эффективность и непременно добьетесь успеха в учебе, работе и других жизненно важных для вас делах!
5. Пробуждение внутренних источников мудрости и самоосознания.
С помощью медитации Вы сможете отличать свои истинные желания и цели от ложных. Научитесь понимать себя, откроете для себя бездну скрытых возможностей при решении проблем, которые станут для Вас просто задачами. К Вам придет осознание легкости бытия и безграничной свободы. Вы наполните свою жизнь мудростью и спокойствием. Избавитесь от тревожности, страхов и негативных установок. Теперь Вы сами будете творцом своей жизни!
6. Высвобождение творческих и креативных способностей.
Известно, что многие творческие люди использовали и используют практики медитации, которые позитивно влияют на созидательные процессы. Ясный и спокойный ум свободен от хаотичного бега мыслей, и в таком состоянии вас скорее посетят интересные креативные идеи и открытия. Вы откроете для себя целый мир вдохновения и творчества!
7. Осознание своего предназначения в жизни.
Каждый человек, приходящий в этот мир, имеет свое собственное предназначение, свои умения и таланты. Реализация этих способностей и исполнение своей миссии в жизни приносят умиротворение и невероятное ощущение счастья! При этом вся Вселенная, весь мир будет поддерживать Вас, так как Вы на правильном пути. Медитация всколыхнет глубины Вашего подсознания и позволит узнать, в чем же состоит Ваше призвание, в чем заключается смысл Вашей жизни. Вы будете знать о себе всё, и эти знания помогут Вам идти по жизни легко и дарить всему миру радость!