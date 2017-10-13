Семь качественных изменений вашей жизни благодаря медитации

Позитивные события в вашей жизни не заставят себя ждать, если вы начнете работать над собой, над своими мыслями, над своими желаниями! Одним из действенных способов такой работы является медитация. Возьмите себе за правило медитировать каждый день – всего лишь 15-20 минут ежедневной медитации приведут к улучшению вашего настроения, активизации умственных процессов, позволят избавиться от стрессов и негативных эмоций. Я расскажу о том, что ожидает вас при постоянном – не менее 21 дня — применении практики медитации.Каждому человеку просто необходимо сделать паузу в бесконечном потоке дел и забот. И время, отведенное вами для медитации, непременно восполнит ваши душевные силы, позволит снять стресс и восстановит энергетический баланс. Ежедневная практика медитации запустит все ваши ресурсы на восстановление организма, позволит сохранять присутствие духа и спокойствие в любых негативных ситуациях.

2. Исчезновение препятствий на пути к восстановлению и оздоровлению.

Наши страхи, тревоги, сомнения – одна из причин душевных расстройств и физических болезней. Это препятствия на пути к восстановлению и оздоровлению души и тела. Ведь в нашем организме заключен огромный потенциал саморегуляции и самоизлечения, и этим процессам мешают наши негативные мысли и установки. Плохие привычки, различного рода зависимости, плохой сон и другие расстройства – всё это результат внутренней дисгармонии и дисбаланса. Настроить постоянную гармоничную связь и единство души и тела поможет медитация. Ведь многие научные исследования и эксперименты доказывают положительное влияние медитативных практик на умственное и физическое состояние человека.



3. Установка взаимопонимания в общении с другими людьми.

Вам не хватает искренних и задушевных отношений с близкими людьми? Вы не умеете правильно выражать свои мысли и доводить свои чаяния до партнера, коллеги, начальника? Начните медитировать! Медитация способствует развитию чуткости и отзывчивости, помогает формированию способности сопереживать, слышать других и должным образом доносить до них свои желания и надежды. Вы почувствуете, как легко и приятно общаться с близкими людьми, ваши отношения с окружающими станут искренними, полными уважения и любви. А также несомненно наладится ваша личная жизнь!

4. Концентрация на важной цели для её достижения.

Вам сложно выделить что-то важное из потока мыслей? Не можете сфокусировать свое внимание на важной цели, отбросив всё постороннее? Медитация – вот ваше лекарство от невнимательности и отсутствия сосредоточенности! Вы научитесь контролировать себя и направлять все силы и время на решение главной на данный момент задачи! Тем самым вы повысите свою эффективность и непременно добьетесь успеха в учебе, работе и других жизненно важных для вас делах!

5. Пробуждение внутренних источников мудрости и самоосознания.

С помощью медитации Вы сможете отличать свои истинные желания и цели от ложных. Научитесь понимать себя, откроете для себя бездну скрытых возможностей при решении проблем, которые станут для Вас просто задачами. К Вам придет осознание легкости бытия и безграничной свободы. Вы наполните свою жизнь мудростью и спокойствием. Избавитесь от тревожности, страхов и негативных установок. Теперь Вы сами будете творцом своей жизни!

6. Высвобождение творческих и креативных способностей.

Известно, что многие творческие люди использовали и используют практики медитации, которые позитивно влияют на созидательные процессы. Ясный и спокойный ум свободен от хаотичного бега мыслей, и в таком состоянии вас скорее посетят интересные креативные идеи и открытия. Вы откроете для себя целый мир вдохновения и творчества!

7. Осознание своего предназначения в жизни.

Каждый человек, приходящий в этот мир, имеет свое собственное предназначение, свои умения и таланты. Реализация этих способностей и исполнение своей миссии в жизни приносят умиротворение и невероятное ощущение счастья! При этом вся Вселенная, весь мир будет поддерживать Вас, так как Вы на правильном пути. Медитация всколыхнет глубины Вашего подсознания и позволит узнать, в чем же состоит Ваше призвание, в чем заключается смысл Вашей жизни. Вы будете знать о себе всё, и эти знания помогут Вам идти по жизни легко и дарить всему миру радость!

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