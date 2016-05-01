Сексуальность и благополучие

Когда мужчина и женщина образуют союз, в основе которого было притяжение, их биополя объединяются, взаимно усиливая друг друга. Они создают общую энергетическую структуру, усиливая потенциальные возможности каждого. Но, чтобы эта система была устойчивой, и был создан гармоничный союз, в работе энергетических центров должно быть проявлено четкое распределение функций.

По первой чакре мужчина должен быть отдающим. У него всегда этот энергетический центр наполнен энергией в достаточном для реализации поставленных перед ним задач в этом воплощении. В этом его источник физической силы. У женщины в этом центре энергии достаточно лишь для выживания. Поэтому мужчина должен обеспечить женщине надлежащие условия жизни, комфорта, защиту.

Обратите внимание: именно в проекции этой чакры у мужчины выступающий орган (половой член), а у женщины углубление. В народе говорят: «Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Причем мужчина отдает женщине не саму энергию, а материальные условия жизни, созданные им благодаря этой энергии, он ведь преобразователь Мира. Женской энергии вполне хватит для благоустройства семейного гнездышка, построенного мужчиной.

По второй чакре женщина должна быть отдающей. По этому центру она избыточна. Эту энергию женщина отдает мужчине не только через секс (хотя через секс отдается наибольшая порция энергии), через ласки, объятия, при поцелуях, даже при мыслях о своем возлюбленном, где бы он в это время не находился. Если женщина не хочет отдавать достаточно энергии мужчине, то у нее избыток энергии в этом энергетическом центре приведет к развитию гинекологических заболеваний (кисты, миомы,рак) либо к нимфомании. А мужчине придется искать «батарейку» на стороне. Кстати в проекции этого центра у женщины выпуклость – животик. Именно поэтому женщине вредно долго быть одинокой.

По третьей чакре мужчина должен быть отдающим. Но он сможет быть отдающим лишь при условии получения от женщины достаточного количества сексуальной энергии. Тогда открывается его третий энергетический центр, просыпается его воля, целеустремленность, напористость и он поднимается в социальном плане. Это способствует профессиональному росту, карьере, власти, почету, уважению. Такой мужчина приносит достаток в дом и может исполнять желания женщин уже сверх норм простого выживания: красивая мебель, одежда, украшения, машина, отдых и т. д. Этим он и расплачивается с женщиной за данную ему энергию и перспективу развития. Кстати у мужчин в проекции этой чакры выпуклое брюшко. На Востоке сегодня, а на Руси всегда ведали об этом: чем больше брюшко, тем богаче и щедрее человек.

Если мужчина не расплачивается с женщиной, то избыток энергии и гордыня приводят его к жадности, жестокости, мстительности и, как следствие, к болезням желудочно-кишечного тракта. По четвертой чакре энергию должна отдать женщина. Ведь в ее сердечном центре источник ее любви не иссякаем. Причем, чем больше она отдает эту энергию, тем больше ее получает и в придачу еще получает различные подарки судьбы. Энергию любви женщина должна отдавать не только мужчине. Она должна транслировать ее в окружающее пространство. Особенно это актуально в настоящее время, в этом будет заключена ее миссия. Женщины иногда спрашивают: «А как отдавать энергию любви, если не любишь мужа?» Если не любишь, но по каким-то причинам хочешь сохранить союз, то люби мужа как друга, как брата, как старшего сына. Только тогда женщина выполнит свой долг перед Вселенной.

У мужчины приоткроется сердечный центр и энергия любви раскроет у него такие качества, как милосердие, сострадание, сопереживание, он научится любить и тогда эта сила освободит его от власти инстинктов. Любящий сердцем мужчина уже не сможет быть неверным. В эпоху Водолея браки без любви будут быстро разваливаться, а по любви поощряться.

нергию любви женщина отдает разными способами: через биополе, через ласковый и нежный взгляд, через внутреннюю улыбку, через ласковое слово, сочувствие, сопереживание, прощение. Она заряжает энергией любви все к чему прикасается с любовью в сердце. Она своими руками с любовью делает мужчине подарки, с любовью готовит ему пищу и т. д. В разлуке она может послать мысленно эту энергию хоть на край света. По пятой чакре должен отдавать мужчина. Кстати, у мужчин на шее кадык есть, у женщин нет. Вот вам и подсказка самой Природы, кто должен отдавать. Если женщина щедро одарила мужа своей неисчерпаемой энергией любви, то у мужчин раскрывается горловая чакра, просыпаются его творческие способности. Так мужчина реализации по первому энергетическому центру сделает для женщины прочный табурет, то теперь он сделает для нее изящный стул с изогнутыми ножками. Кроме того, он подарит женщине прекрасные гармоничные отношения и женщине не придется тратить свою энергию на построение этих отношений, отношения сложатся практически автоматически. А женщина сможет освободившуюся энергию направить на развитие творчества у себя, как и положено по Природе, но мало у кого сегодня это получается.

По мере открытия этих пяти центров у обоих начнут открываться и 2 высших центра, что будет давать им больше возможностей в развитии и личностном росте. Кроме того, при таком гармоничном союзе эмоциональная оболочка наполнится высшими энергиями радости, любви, и за счет этого расширится ее верхняя часть. Именно она усваивает энергию изобилия идущую из Космоса в гораздо большем количестве. А энергия изобилия несет с собой энергии любви, успеха, счастья здоровья и благосостояния. Такой союз просто обречен на полную реализацию всех своих чаяний.

Позвольте своему мужчине стать королем, тогда и вы станете королевой. Причем заметьте без особых усилий, просто выполняя возложенные на вас Природой обязанности. Для этого вам природа все дала, только используйте это в нужном направлении. Если мужчина и женщина, образовав союз, не выполняют правильно механизм обмена, то образуется негармоничный союз. Посмотрим, что он принесет им обоим. Здесь хочу внести маленькое добавление к вопросу строения чакральной системы. Между второй и первой чакрами, а также между третьей и четвертой есть предохранительные клапаны для перехода энергии из одного центра в другой на случай экстренной необходимости. Например, если у мужчины долго нет женщины, то часть энергии из первого энергетического центра перейдет во вторую для нормального функционирования организма.

Если случится так, что мужчина ленив и не хочет напрягаться по отдаче по первой чакре, то женщина будет вынуждена сама заниматься вопросами обеспечения условий жизни. Ее природной энергии для этого будет недостаточно, и она возьмет энергию из сексуальной чакры, оставив там небольшое ее количество только для деторождения. Тогда эта женщина перестаёт быть привлекательной для мужчин, ее либидо начинает падать, начинаются различного рода воспалительные заболевания половых органов, нарушение менструального цикла. Муж перебросит часть энергии из первой во вторую и начнет «гулять», ведь собственная жена не в состоянии его питать сексуальной энергией. О дальнейшем росте и развитии обоих не стоит говорить, его практически не будет. Но, даже из этой тупиковой ситуации есть выход: проработать неНАВИсть, переплюсовать события, поменять своё отношение и поменяется отношение к вам, помним, что окружающие — это всего лишь ваши зеркала.

Если вы не дадите своему мужчине достаточно энергии для подъема и раскрытия его третьей чакры, или если мужчина не будет обеспечивать реализацию для вас по третьему центру, то вам придется все свои мечты претворять в жизнь самой, самой подниматься в социуме, а энергию для этого подсасывать из сердечного центра и сексуальной чакры. За нецелевое и длительное использование энергии любви вам прикроют источник ее поступления. Вы реализуете свои амбиции, но станете черствой, бессердечной. В семье начнутся бесконечные скандалы, выяснения, кто круче. Вскоре начнутся сбои в работе сердца, а там и заболевания. Даже достигнув высокого положения в обществе и достигнув высоких заработков, такая женщина вряд ли будет чувствовать себя счастливой. Душа ее будет ныть, ведь она не выполнила свой самый главный долг, не стала источником любви на Земле. Кроме того, чтобы на современном уровне подняться в социуме, необходимо играть по мужским правилам, поэтому такая женщина растрачивает свою женственность, нарабатывает мужские энергии. Она и сама не реализуется как женщина, и мужчина ее застревает на определенном уровне. Получается, что королева есть, а вместо короля рядом паж или и тот сбегает к той женщине, которая готова сделать его королем.

В этом случае энергетическая оболочка отягощается низкими чувствами и эмоциями и расширяется книзу. Такая структура не может получать много энергии изобилия из Космоса. Все приходится завоевывать путем больших усилий, траты энергии и ценой здоровья. В таком союзе нет условий для развития каждого и личностного роста. Такой союз нуждается либо в коррекции, либо должен распадаться ради счастья обоих. Для удержания такого союза нужны большие усилия обоих.