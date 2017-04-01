Секреты вашего имени

Считается, что получая при рождении имя, мы получаем вместе с ним определенные черты характера и судьбу. В каждой букве имени таится определенные вибрации, которые характеризуют человека в той или иной степени.

Буква «А». В этой букве преобладает энергия силы, ясности, чистоты. Желание быть лидером, диктатором. Много букв «а» в слове рождает незащищенность, открытость, что может привести к чрезмерной трате энергии.

Буква «Б». Если в имени присутствует эта буква, то обладатель его по характеру упрям, напорист. Когда «б» первая буква в имени, это символизирует такое качество, как самостоятельность.

Буква «В». Если в имени присутствует буква «в», да еще на первом месте, то его хозяину в своей жизни придется столкнуться с противоречием, непониманием со стороны окружающих его людей. Он будет всю жизнь что-то начинать, недоделывать и вновь искать свое предназначение.

Буква «Г». Приносит в жизнь неожиданные радости, перемены, новизну. Однако, наравне с этим склоняет к острым авантюрам, быстрым изменениям событий, острым ощущениям.

Буква «Д». Связана с гармонией, красотой, порядочностью. Одновременно с этими качествами может спровоцировать замкнутость в себе, наличие комплексов.

Буква «Е». Символизирует гибкость в отношениях, дорогу, перемены, путешествия. Это буква в имени придает обаяние, приятность в общении, доброжелательность. Если «е» последняя буква в слове, то она указывает на то, что человек неискренен, двуличен. Когда «е» является ударной буквой в имени, такой человек является «душой компании», т.е. лидером.

Буква «Ж». Дает стремление к успеху, значимость личности, укрепляет жизнестойкость. В худшем случае проявляет жадность, жестокость по отношению к близким, стремление к лидерству через подавление других, наглость, высокомерие, заносчивость.

Буква «3». Опровергает веру во все, рождает недоверие. Несет испытания, нереализованные планы, так как человек с такой буквой в имени подчиняется другим людям.

Буква «И». Связана с поисками цели, стремлению к своим идеалам. В худшем случае отчужденность, одиночество, непонимание.

Буква «Й». Свидетельствует о непостоянстве, неумении контактировать с другими людьми.

Буква «К». Связана с дисциплинированностью, приспособлением к жизни, твердостью характера.

Буква «Л». Дает гармоничность, любовь к красоте, верность в любви, помогает приспосабливаться к другим людям. В худшем случае — самовлюбленность, эгоизм, наплевательское отношение к другим, сеет в сознании панику.

Буква «М». Дает доброжелательность характера, большую силу внутреннего «Я», богатую интуицию. В худшем случае — упрямство, жестокость, легкомыслие, взбалмошность.

Буква «Н». Несет сомнение и отрицание. Это сплошные иллюзии, пустота, невостребованные проявления и желания.

Буква «О». Несет жизнерадостность, самостоятельность, открытость, одновременно частую смену настроения. Это игривость, восторг, лабиринт из желаний, чувств, эмоций.

Буква «П». Связана с частой сменой настроения, двуличием, оценкой всех и всего.

Буква «Р». Дает огромный энергетический потенциал, силу характера. Наравне с этим может рождать пассивность, закрытость, легкомыслие.

Буква «С». Помогает справляться с жизненными трудностями, менять свои цели в зависимости от обстоятельств.

Буква «Т». Творческая буква. Дает напористость, волю в преодолении трудностей, требовательность к себе и другим.

Буква «У». Создает туманность, рождает в жизни ребусы, загадки, фобии.

Буква «Ф». Связана с конфузней, брезгливостью, вечными сомнениями. Буква «X». Несет черствость, ханжество, неприязнь к другим, отсутствие силы воли. В худшем случае — подозрительность, недоброжелательство по отношению к людям.

Буква «Ц». Связана с дипломатичностью, контактностью, коммерцией, дает умение приспосабливаться к людям и обстоятельствам.

Буква «Ч». Связана с чрезвычайными обстоятельствами и событиями. Дает возможность «выходить сухим из воды.

Буква «Ш». Несет энергию лидерства, дает силу воли и первенства во всем.

Буква «Щ». Связана с щедростью, спонсорством, покровительством. В худшем случае — подавление других своей волей,

Буква «Э». Дает хитрость, обаяние, внешний лоск, лидерство, первенство во всем.

Буква «Ю». Дает прозрение, откровение, гибкость мышления, энтузиазм, творчество.

Буква «Я». Умение организовать других, работа головой, а не руками, активность. Для защиты и привлечения удачи необходимо повторять свое имя столько раз, сколько вам лет.