Секреты Дао: хочешь быть богатой — кружись!

Кто из нас в детстве не пробовал кружиться, как юла, до полной потери равновесия и подступающей тошноты? Такая проверка вестибулярного аппарата на прочность — естественный путь познания мира и интуитивная потребность существа, не потерявшего особую связь с природой и космосом. Внутренний голос подсказывает ребёнку, что за этим вращением кроется некая тайна, которую очень хочется открыть, но нет ключей.
Мы крутимся-вертимся, падаем, наблюдаем вращение мира вокруг нас и ловим краткое блаженное состояние. Став взрослыми и оказавшись на пути поиска женского счастья, некоторые из нас воскрешали детские воспоминания, сталкиваясь с эзотерическими практиками, предлагающими повторить детские опыты. Лариса Ренар предлагает практику энергетических воронок, то есть вращательных движений с поднятыми вверх в виде воронки руками, для привлечения успешного мужчины или финансового благополучия. При этом наибольшее число поворотов во время регулярных упражнений обеспечивает появление в жизни женщины наиболее состоятельного мужчины.
Другой автор, Оксана Сергунова, обращается к опыту наших славянских предков и рекомендует обратить внимание на витьё и кручение как способ получения энергии. Довод автора убедителен: один из самых значимых в космическом масштабе процессов, который структурирует материю — закручивание. Молекула ДНК имеет форму двойной спирали и служит матрицей для сборки новых молекул. Сегодня ДНК является главным носителем зашифрованной информации о живой материи.
А в восстановленной «Гимнастике славянских чаровниц» кручение и вращение занимают особое место. Да и в русских народных танцах сохранилось немало вращательных движений, а известный каждому россиянину с детства хоровод — не что иное, как вариант закручивания энергетической воронки.
Элементы вращения человека вокруг собственной оси как часть народного творчества есть во всех мировых культурах, во многих эзотерических учениях этот приём используется как мощное средство слияния с высшими силами. Попробуем разобраться, в чём секрет магических воронок, то есть сакральных практик вращения.
Начнём с того, что вращение — основное движение вселенной: вращаются планеты, Солнечная система, галактика и всё, что заполняет космическое пространство. Основные энергетические центры человека, которые в ведической традиции именуют чакрами, а в даосской — даньтянями, тоже характеризуются так называемыми «вихрями», то есть вращениями энергии.
Само слово «чакра» в переводе с санскрита означает «колесо» или «диск». Вращение может происходить и вправо, и влево, то есть, по часовой стрелке и в противоположную сторону. Поворот по часовой стрелке условно можно назвать мужским или янским. Поскольку энергия «ян» — активная, то активизация процессов стимулируется поворотами вправо. Энергия «инь» — спокойная, женская, и повороты против часовой стрелки могут компенсировать «янские» повороты или успокоить, уменьшить активность процессов.
Самые известные сакральные практики, использующие принцип вращения — это тибетская практика «Пять жемчужин», цель которой — омоложение организма и усиление энергетического потенциала человека, и знаменитое суфийское кружение, «королевская» медитация для достижения состояния транса, которая состоит во вращении людей вокруг собственной оси от получаса до нескольких часов.
Любопытно, что тибетские практики рекомендуют в основном вращение по часовой стрелке, а суфии кружатся строго против часовой стрелки.
Попробуйте кружиться под суфийскую музыку — она задаст ритм и темп вращения.
Что касается космических объектов, то, например, Земля вращается с запада на восток, а при наблюдении с Полярной звезды или северного полюса эклиптики, вращение происходит против часовой стрелки. Самое удивительное, что все планеты солнечной системы, кроме Венеры, вращаются в одну сторону.
Значит, и во вселенной вращение происходит в разные стороны. Практики, работающие с энергией чакр, считают, что вращение энергии чакры по часовой стрелке «всасывает» внешнюю энергию в тело, а обратное вращение — вытягивает энергию, то есть, позволяет ей излучаться.
Это свойство вращения последователи некоторых восточных эзотерических школ используют для закачки энергии и для очищения чакр — если в области расположения чакры начать вращательное движение ладонью против часовой стрелки, то происходит выход энергии, и таким образом гармонизируется работа энергетического центра. Соответственно, чтобы восполнить энергетический потенциал чакры, вращать ладонью нужно по часовой стрелке.
Такая же точка зрения была и у наших древних славянских предков, избравших символом целительной силы свастику, а точнее — знак солнцеворота. Направление свастики по часовой стрелке, посолонь, символизировало созидание, а против, называемое коловратом — применялось в целительских практиках. Наши предки водили два круга хороводов: мужской хоровод представлял собой внешнее кольцо, а женский — внутреннее. При этом мужчины кружили посолонь, а женщины — коловрат.
Ну вот, мы с вами разобрались с исторической и философской основой этого ритуала и можем вполне осознанно приступать к «волшебному танцу», который поможет нам встать на путь обретения гармонии в личной жизни и физического исцеления. Теперь понятно, почему авторы множества женских практик настоятельно рекомендуют своим ученицам чаще предаваться самому естественному из женских движений — кружению вокруг собственной оси.
Следует лишь отметить, что такое вращение можно практиковать как одну из форм цигуна, то есть разновидность работы с энергией. При этом положение рук существенной роли не играет. Руки, направленные вверх, служат лишь визуальным символом воронки, эффект будет точно таким же, если бы руки при вращении будут разведены в стороны.
Можно поглощать энергию и просто стоя, оставаясь неподвижным, такой вариант на практике оказывается даже более эффективным, но максимально сложным. Более того, поскольку мозг способен управлять направлением вращения «воронки», то можно вращаться в обе стороны, но при этом осознанно включать механизм «закачки» или «излучения».
Наконец, давайте поговорим о количестве вращений, необходимых для полноты женского счастья. Авторы тренингов убеждены, что чем больше вращений ежедневно совершает женщина, тем более статусный мужчина войдёт в её жизнь. Это вполне логичная точка зрения.
Вращение помогает увеличить количество энергии. Успешные и состоятельные мужчины — это люди с высоким энергетическим статусом, в первую очередь, и гармоничный союз с ними под силу только тем женщинам, уровень энергии которых соответствует уровню энергии избранников. Именно поэтому число вращений и качество процесса напрямую связаны с женским успехом у мужчин. Только не нужно закручиваться до полной потери сознания! Не теряйте рассудок, устремляясь к счастливому будущему! Во всём нужна умеренность и постепенность.
Хотим сделать ещё одну важную ремарку: не стоит обольщаться по поводу безупречности этой практики. Дело в том, что кроме одинакового уровня энергии необходимо иметь высокий уровень духовного развития. Привлечь состоятельного мужчину своей избыточной энергией- это только половина дела. Сохранить отношения на долгие годы — вот сверхзадача мудрой женщины. Без единства физического, энергетического и духовного она невыполнима. И всё-таки, кружитесь, дорогие женщины! Весь мир вращается — и мы вместе с ним!
One thought on “Секреты Дао: хочешь быть богатой — кружись!”
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