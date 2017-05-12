Секреты Дао: хочешь быть богатой — кружись!

Кто из нас в детстве не пробовал кружиться, как юла, до полной потери равновесия и подступающей тошноты? Такая проверка вестибулярного аппарата на прочность — естественный путь познания мира и интуитивная потребность существа, не потерявшего особую связь с природой и космосом. Внутренний голос подсказывает ребёнку, что за этим вращением кроется некая тайна, которую очень хочется открыть, но нет ключей.

Мы крутимся-вертимся, падаем, наблюдаем вращение мира вокруг нас и ловим краткое блаженное состояние. Став взрослыми и оказавшись на пути поиска женского счастья, некоторые из нас воскрешали детские воспоминания, сталкиваясь с эзотерическими практиками, предлагающими повторить детские опыты. Лариса Ренар предлагает практику энергетических воронок, то есть вращательных движений с поднятыми вверх в виде воронки руками, для привлечения успешного мужчины или финансового благополучия. При этом наибольшее число поворотов во время регулярных упражнений обеспечивает появление в жизни женщины наиболее состоятельного мужчины.

Другой автор, Оксана Сергунова, обращается к опыту наших славянских предков и рекомендует обратить внимание на витьё и кручение как способ получения энергии. Довод автора убедителен: один из самых значимых в космическом масштабе процессов, который структурирует материю — закручивание. Молекула ДНК имеет форму двойной спирали и служит матрицей для сборки новых молекул. Сегодня ДНК является главным носителем зашифрованной информации о живой материи.

А в восстановленной «Гимнастике славянских чаровниц» кручение и вращение занимают особое место. Да и в русских народных танцах сохранилось немало вращательных движений, а известный каждому россиянину с детства хоровод — не что иное, как вариант закручивания энергетической воронки.

Элементы вращения человека вокруг собственной оси как часть народного творчества есть во всех мировых культурах, во многих эзотерических учениях этот приём используется как мощное средство слияния с высшими силами. Попробуем разобраться, в чём секрет магических воронок, то есть сакральных практик вращения.

Начнём с того, что вращение — основное движение вселенной: вращаются планеты, Солнечная система, галактика и всё, что заполняет космическое пространство. Основные энергетические центры человека, которые в ведической традиции именуют чакрами, а в даосской — даньтянями, тоже характеризуются так называемыми «вихрями», то есть вращениями энергии.

Само слово «чакра» в переводе с санскрита означает «колесо» или «диск». Вращение может происходить и вправо, и влево, то есть, по часовой стрелке и в противоположную сторону. Поворот по часовой стрелке условно можно назвать мужским или янским. Поскольку энергия «ян» — активная, то активизация процессов стимулируется поворотами вправо. Энергия «инь» — спокойная, женская, и повороты против часовой стрелки могут компенсировать «янские» повороты или успокоить, уменьшить активность процессов.

Самые известные сакральные практики, использующие принцип вращения — это тибетская практика «Пять жемчужин», цель которой — омоложение организма и усиление энергетического потенциала человека, и знаменитое суфийское кружение, «королевская» медитация для достижения состояния транса, которая состоит во вращении людей вокруг собственной оси от получаса до нескольких часов.

Любопытно, что тибетские практики рекомендуют в основном вращение по часовой стрелке, а суфии кружатся строго против часовой стрелки.