Секрет цифр 3,6 и 9 наконец раскрыт!

Никола Тесла совершил бесчисленные таинственные эксперименты, но сам он был совершенно другой загадкой. Почти все гениальные умы имеют определенную одержимость. У Николы Теслы она была довольно большой!
Он трижды ходил вокруг здания, прежде чем войти в него, он чистил свои тарелки с 18 салфетками, жил в гостиничных номерах только с числом, которое можно было бы разделить на 3.
Некоторые говорят, что у него было ОКР, некоторые говорят, что он был очень суеверным.
Однако правда намного глубже.
«Если бы вы знали великолепие цифр 3, 6 и 9, у вас был бы ключ к вселенной». — Никола Тесла.
У него был крайний случай ОКР, и он был суеверен, однако, он выбрал эти цифры по определенной причине. Тесла утверждал, что эти цифры были чрезвычайно важны. Но никто не слушал.
Он даже вычислил узловые точки вокруг планеты, связанные с цифрами 3, 6 и 9.
Но почему эти цифры?
ЧТО НИКОЛА ТЕСЛА ПЫТАЛСЯ ДОНЕСТИ МИРУ?
Во-первых, мы должны понимать, что мы не создали математику, мы ее обнаружили. Это Универсальный язык и закон. Независимо от того, в какой части вселенной вы находитесь, 1 + 2 всегда будет равно 3! Все во вселенной подчиняется этому закону!
Есть закономерности, которые естественно встречаются во вселенной, закономерности, которые мы обнаружили в жизни, галактике, звездных образованиях, эволюции и почти всех природных системах. Некоторые из этих моделей — «Золотое сечение» и «Священная геометрия».
Одна действительно важная система, которой, по-видимому, подчиняется природа, — это «Силы двоичных систем», в которых шаблон начинается с одного и продолжается удвоением чисел. Клетки и эмбрионы развиваются по этой священной схеме: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 …
Некоторые называют это Божьим планом.
Математика, по этой аналогии, будет отпечатком Божьим. (Оставляя религию в стороне!)
В вихревой математике (науке торической анатомии) есть закономерность, которая повторяется: 1, 2, 4, 8, 7 и 5 и т. д. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 …
Как видите, 3, 6 и 9 не попадают в этот шаблон. Ученый Марко Роден полагает, что эти числа представляют собой вектор от третьего до четвертого измерения, который он называет «полем потока». Это поле должно быть энергией более высокого измерения, которая влияет на энергетическую цепь других шести точек.
Рэнди Пауэлл, ученик Марко Родена, говорит, что это секретный ключ к свободной энергии, с которой Тесла справился.
ПОЗВОЛЬТЕ ОБЪЯСНИТЬ!
Начнем с 1, умножим на 2, получится 2; 2 умножим- 4; 4 умножим- 8; 8 умножим — 16, что означает — 1 + 6, равно 7; 16 умножаем — 32, в результате получается 3 + 2, равно 5. Если мы продолжим, мы будем придерживаться той же модели: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 …
Если мы начнем с 1 в обратном направлении, мы все равно получим один и тот же шаблон только в обратном порядке: половина из них равна 0,5 (0 + 5), равной 5. Половина из 5 равна 2,5 (2 + 5), равной 7, и так далее.
Как вы можете видеть, нет упоминания о 3, 6 и 9! Это похоже на то, что они выходят за рамок этого шаблона.
Однако есть что-то странное, когда вы начинаете их умножать. 3 на 2 — 6; 6 на 2 — 12, что приведет к 3; В этой схеме нет упоминания о 9! Похоже, что 9 находится за пределами обоих шаблонов.
Но если вы начнете умножать 9, это всегда приводит к 9: 18, 36, 72, 144, 288, 576 …
ЭТО СИМВОЛ ПРОСВЕТЛЕНИЯ!
Если мы отправимся в Великую Пирамиду Гизы, то мы увидим в Гизе не только три больших пирамиды, расположенных рядом друг с другом, отражающие положение звезд в поясе Ориона, но также группу из трех меньших пирамид, расположенных в непосредственной близости от трех больших пирамид.
Мы находим множество свидетельств того, что природа использует тройную и шестикратную симметрию, в том числе гексагональную форму плитки обычных сот.
Эти формы существовали природе, и древние люди использовали эти формы в строительстве их священной архитектуры.
Возможно ли, что есть что-то особенное в таинственном числе три? Возможно ли, чтобы Тесла раскрыл эту глубокую тайну и использовал эти знания для расширения границ науки и техники?
ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЦИФРЫ 9!
Допустим, есть две противоположности, назовите их светлыми и темными, если хотите. Они подобны Северному и Южному полюсам магнита.
Одна сторона — 1, 2 и 4. Другая сторона — 8, 7 и 5. Точно так же, как электричество, все во вселенной является потоком между этими двумя полярными сторонами, как качающийся маятник: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 …
Однако эти 2 стороны управляются 3 и 6; 3 управляет 1, 2 и 4, в то время как 6 управляет 8, 7 и 5.
Однако эти 2 стороны управляются 3 и 6; 3 управляет 1, 2 и 4, в то время как 6 управляет 8, 7 и 5; И если вы внимательно посмотрите на рисунок, он становится еще более пугающим: 1 и 2 равно 3; 2 и 4 равно 6; 4 и 8 равно 3; 8 и 7 равно 6; 7 и 5 равно 3; 5 и 1 равно 6; 1 и 2 равно 3 …
Та же картина в более высоком масштабе — это фактически 3, 6, 3, 6, 3, 6 …
Но даже эти две стороны, 3 и 6 управляются 9, что показывает что-то захватывающее.
Если внимательно посмотреть на рисунок 3 и 6, вы поймете, что 3 и 6 равны 9, 6 и 3 равны 9, все числа вместе равны 9, в обоих случаях исключая и включая 3 и 6!
Таким образом, 9 означает единство обеих сторон. 9 — это сама вселенная!
3,6 и 9!
Представьте, что мы сможем сделать, если применим это священное знание в повседневной науке …
«В тот день, когда наука начнет изучать не только физические явления, она достигнет большего прогресса за одно десятилетие, чем за все предыдущие столетия своего существования» — Никола Тесла