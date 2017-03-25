Секрет цифр 3,6 и 9 наконец раскрыт!

Одна действительно важная система, которой, по-видимому, подчиняется природа, — это «Силы двоичных систем», в которых шаблон начинается с одного и продолжается удвоением чисел. Клетки и эмбрионы развиваются по этой священной схеме: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 …

Некоторые называют это Божьим планом.

Математика, по этой аналогии, будет отпечатком Божьим. (Оставляя религию в стороне!)

В вихревой математике (науке торической анатомии) есть закономерность, которая повторяется: 1, 2, 4, 8, 7 и 5 и т. д. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 …

Как видите, 3, 6 и 9 не попадают в этот шаблон. Ученый Марко Роден полагает, что эти числа представляют собой вектор от третьего до четвертого измерения, который он называет «полем потока». Это поле должно быть энергией более высокого измерения, которая влияет на энергетическую цепь других шести точек.

Рэнди Пауэлл, ученик Марко Родена, говорит, что это секретный ключ к свободной энергии, с которой Тесла справился.

ПОЗВОЛЬТЕ ОБЪЯСНИТЬ!

Начнем с 1, умножим на 2, получится 2; 2 умножим- 4; 4 умножим- 8; 8 умножим — 16, что означает — 1 + 6, равно 7; 16 умножаем — 32, в результате получается 3 + 2, равно 5. Если мы продолжим, мы будем придерживаться той же модели: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 …

Если мы начнем с 1 в обратном направлении, мы все равно получим один и тот же шаблон только в обратном порядке: половина из них равна 0,5 (0 + 5), равной 5. Половина из 5 равна 2,5 (2 + 5), равной 7, и так далее.

Как вы можете видеть, нет упоминания о 3, 6 и 9! Это похоже на то, что они выходят за рамок этого шаблона.

Однако есть что-то странное, когда вы начинаете их умножать. 3 на 2 — 6; 6 на 2 — 12, что приведет к 3; В этой схеме нет упоминания о 9! Похоже, что 9 находится за пределами обоих шаблонов.

Но если вы начнете умножать 9, это всегда приводит к 9: 18, 36, 72, 144, 288, 576 …