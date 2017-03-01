СЕКРЕТ: Как получить желаемое

Американские ученые раскрыли секрет успеха великих людей: Шекспира, Эйнштейна, Ньютона, Билла Гейтса. Этот секрет веками скрывали, на него охотились… — с этих интригующих слов начинается документальный фильм The Secret.

Он наделал много шуму на Западе. Его посмотрели лишь особо продвинутые люди и с радостью начали делиться на интернет-форумах своими успехами. Мы не могли пройти мимо такой волшебной формулы счастья. И фильм посмотрели, и литературу почитали, и на практике применили. Ответственно заявляем: это работает! И с радостью делимся с вами потрясающим секретом.

©Адам Мартинакис

Вселенная — это стол заказов

Основная идея фильма: Вселенная — это большой стол заказов, а мы — заказчики. И она слепо воплощает в реальность все наши мысли. Она не различает — о хорошем ли мы думаем или о плохом.

Создатели фильма уверяют, что во Вселенной действует всего один закон — закон притяжения. И все, что мы имеем в нашей жизни — все события, людей, успех или неудачи, — мы притянули сами в свою жизнь. То же касается здоровья, богатства и счастья. Сначала эта мысль ошеломляет. Ведь сразу на плечи обрушивается колоссальное чувство ответственности за себя и свою жизнь. Первая реакция — желание поспорить. «Я не притягивал эту аварию, я даже не думал об этих проблемах! Я всегда мечтал о богатстве и здоровье, а не о том, что имею!»

Авторы фильма сами озвучивают все возможные возражения. Загадочно улыбаются… и все объясняют буквально на пальцах, что к чему в этом лучшем из миров. Да-да, именно лучшем. Это первое, во что они предлагают поверить и принять как данность.

В чем причина неудач, если мы их не хотим?

1. Вселенная, говорят авторы фильма, постоянно воспринимает импульсы из коры головного мозга каждого человека. То, о чем вы думаете, фиксируется как ваше желание. А мечтаете ли вы об автомобиле или говорите себе «только бы не авария» — ваше дело. Вселенная не различает «да» и «нет». Она слепо выполняет ваши страхи. Так же, как и слепо выполняет ваши самые заветные желания.

Боитесь, что вас не повысят? Ну можете расслабиться, не повысят. Часто люди сами закрывают свои возможности. Они говорят так: «Нет, конечно, я не против больших денег. Да кто ж мне даст?» И действительно никто не дает. А если человек четко уверен в том, что должен быть богатым, то деньги и возможности заработать каким-то образом находятся.

2. Вторая причина неудач и проблем в том, что, даже когда Вселенная готова исполнить мечту и избавить от горестей, она посылает, как утверждают авторы фильма, своих посредников. Кстати, посредником может стать любой из нас. Но человек сам отказывается от помощи, от шанса изменить судьбу. Ему легче причитать о выпавших на его долю испытаниях.

Вы послушайте, о чем в основном говорят при встрече старые друзья. Они жалуются на жизнь, ругают правительство, женщины ругают мужчин, мужчины сетуют на женщин. А о чем говоришь, во что вкладываешь свои эмоции, то и получаешь.

3. Еще одна причина проблем в жизни, считают авторы фильма, в неправильной информационной обстановке вокруг. Включишь телевизор, в сериалах сплошные убийства да слезы ручьем, на ток-шоу рассказывают о жутких житейских историях, а аналитики делают страшные глаза и предвещают конец света. Включишь радио, и в большей части песен поется о том, что ушла любовь, и псевдофилософские напевы о том, что счастья нет. Хочешь-не хочешь, а зомбируешься на негативные мысли. Если, конечно, не умеешь фильтровать информацию.

С чего начать?

Если вы решили читать дальше, приготовьтесь к тому, что скоро ваша жизнь изменится. Это ваш шанс изменить свою судьбу. Воспользуйтесь им. Для начала вам нужно пройти три шага освобождения. А потом проделать друг за другом разные приятные упражнения.

Шаг 1. Проанализируйте свое прошлое

Посмотрите на свое прошлое. Оно является прямым следствием того, во что вы верите. Неудачный брак? Жалобы на здоровье? Нехватка денег? Значит, какая-то часть вас хочет, чтобы так и было.

Пример. Одна женщина болела диабетом. Она, конечно, хотела бы быть здоровой. Но на приеме у психолога выяснилось, что еще больше ей нравится чувствовать вокруг себя повышенное внимание, она пряталась в болезнь от жизни. Она сама ее притянула.

Психологи еще называют это установками на то или иное течение жизни. Сейчас вы должны проанализировать их. Для этого сначала выпишите на лист бумаги свои жалобы на жизнь. Написали? А теперь превратите их в цели и желания. У вас может и должен получиться целый рассказ о своих желаниях.

Ответьте на вопросы:

— Чего вы хотите?

— Что заставит вас смеяться?

— Если бы вы были волшебником, что бы вы попросили для себя?

Шаг 2. Представьте картину будущего

Как вы думаете о своем будущем, что вы представляете в нем, на что настраиваетесь? Ответьте на эти вопросы. Вот из чего состоит ваша картина следующего лета, осени. А что с вами будет через год?

Ваша картина будущего состоит в основном из страхов или вы отдаете управление своей жизнью на волю судьбы? В жизнь воплотится все то, о чем вы думаете. И вашей судьбой станет случайность.

А теперь отвлекитесь от реалий и позвольте себе помечтать. Авторы фильма называют этот метод «Визуализация». Закройте глаза и представьте то будущее, которое вас сделало бы счастливым человеком. Откройте себе свои самые потаенные желания и представляйте, что они УЖЕ СБЫЛИСЬ.

Закончить сеанс мечтания нужно так: обязательно поблагодарите судьбу, Вселенную, Бога или духа жизни (кто вам ближе) за то, что так будет. О силе благодарности будет сказано отдельно.

Шаг 3. Научитесь мыслить позитивно

Это может быть сложным шагом. Особенно, если вы больше привыкли жаловаться, а выражение радости вообще в некоторых краях считается неприличным. Теперь вам нужно попытаться переломить себя. Акцентируйте внимание на всем самом положительном в вашей жизни. И полностью игнорируйте все самое отрицательное.

Для этого поможет вот такое упражнение. Представьте, что у вас есть два растения. Одно — райский цветок: все самое положительное, что есть в вашей жизни. А другое — кривая страшная колючка: все самое негативное. И вот как только вы решили подумать или поговорить о хорошем, вы поливаете райский цветок. Он будет расти и цвести дальше. А если вы будете больше воды лить на кривую колючку, то расти будет она, а цветок может неровен час и засохнуть.

КСТАТИ

Современные маркетологи, оказывается, уже давно используют эту теорию на практике. Как рассказала нам директор по маркетингу одной из крупных компаний, прием «Визуализации» называется у них «Формирование событий». Они заранее пишут рассказ про оптимистичное будущее компании, как оно выглядит в деталях. И это всегда срабатывает, заверила она нас.

Карта счастья

Этот прием был известен еще в древние века. Говорят, такие карты счастья, или карты желаний, были у всех великих успешных людей. Что нужно сделать? Вооружиться стопкой журналов и ножницами. Наклеить посреди листа бумаги свою фотографию и начать вырезать из журналов то, что бы вам хотелось иметь больше всего.

Если материального выражения вашего желания нет, то вырезайте заголовки, которые вы бы хотели иметь над своей жизнью. Все это нужно наклеить вокруг вашей фотографии. Вам понравится этот коллаж обязательно. Теперь осталось повесить его куда-то так, чтобы вы могли им любоваться чуть ли не каждый день.

С точки зрения психологии суть метода в том, что сначала вы четко понимаете свои желания, осознаете их, а ежедневное наблюдение в материальном мире настраивает вас на исполнение. Авторы фильма, правда, считают, что это «напоминалка». Чтобы вы регулярно посылали нужные импульсы. Обязательное условие: при созерцании своей карты нужно вызывать в себе чувство счастья или хотя бы радости и во склицать: «Да!» Джо Вителе, ученый из фильма, обещает, что в жизнь воплотится не меньше 80%.

Камень благодарности

Чувство благодарности, даже само слово «спасибо» обладает очень мощной энергетикой. Авторы фильма предлагают завести себе камень благодарности. Вы должны его найти сами, как пингвины. У них есть такой ритуал, прежде чем осчастливить возлюбленную. Вы это должны сделать, чтобы осчастливить себя.

Этот камушек должен быть приятен вам на ощупь. Каждый день его нужно брать и, поглаживая, говорить спасибо за то, что есть у вас хорошего. Это такой способ лишний раз полить свой «райский цветок». Но волшебство камня заключается еще и в том, что можно притянуть события. Нужно только искренне сказать, поглаживая камушек, мол, спасибо за то, что ЭТО (необходимое вам событие) уже случилось.

Как будто то, чего бы вы хотели, уже происходит. Одна девушка, к примеру, так постоянно притягивает свой автобус. «Спасибо за то, что, как только я подойду к остановке, всегда приходит мой автобус», — говорит она. И правда, так и происходит. А вообще его можно очень долго ждать, этот автобус.

Волшебная палочка

Как было бы хорошо, чтобы взмахнул палочкой и расслабился. Впрочем, вы для этого можете завести волшебную пишущую ручку. Вам нужно выбрать какую-то одну, за которой вы закрепите этот статус. И носить ее всегда с собой. Или прятать в специальном месте. Вы же волшебник. Вам и решать.

Раз возникло маленькое желание, напишите его. Можно даже в «волшебный» блокнот. Это называется скрипт. Правила таковы: вы должны писать в настоящем времени, как будто желание уже исполняется. А заканчивать словами: «Я хочу это или что-нибудь получше». И закреплять чувством благодарности. Вера в то, что именно так и будет, обязательна.

Что говорит официальная наука?

Олег Ермолаев, кандидат психологических наук, доцент:

Волшебное действие визуализации известно науке давно. Но в фильме решили ничего не усложнять и привели все к простой понятной формуле. Человек обращается к Вселенной, и Вселенная ему все дает. На самом деле эти процессы гораздо глубже. С точки зрения официальной науки это создание установок. Именно они формируют нашу жизнь. На что ты настроен, во что веришь, так и складывается судьба.

Ваше восприятие жизни действует так: если вы думаете о дурном, жалуетесь на жизнь, то как бы становитесь проводником в свой мир отрицательных сущностей. А когда радуетесь — впускаете положительных. Вот чего вы хотите, чтобы в вашей жизни было больше, то и впускайте. Вообще внушение — великая вещь.

Онкологи, например, раньше старались не говорить результатов анализов. Потому что если человеку сказать, что он приговорен, он может умереть раньше, чем это случилось бы по болезни. Его убивают мысли о смерти. Известны случаи, когда люди умирали от голода на седьмой день, в то время как при лечебном голодании человек способен не принимать пищу месяц.

Все дело в настрое. Но самое важное «волшебство» этого метода в том, что авторы фильма предлагают человеку взять ответственность за свою судьбу на себя.

Одного этого достаточно, чтобы изменить жизнь к лучшему!опубликовано econet.ru