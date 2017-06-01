Секрет хорошей кармы можно раскрыть одной фразой: НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПЛОХОЙ КАРМЫ вообще, поскольку ярлыки «плохое» и «хорошее» принесены нами в этот мир, чтобы подчеркнуть и усилить его дуальность.

У нас это прекрасно получалось в старой энергии, сегодня энергия на нашей любимой планете изменилась, изменились ее вибрации.

Если мы хотим жить счастливо на нашей планете, нужно начать постепенно повышать свои вибрации.

Давайте поговорим о карме более подробно.

Мы привыкли воспринимать карму, как что-то плохое, как тяжелую энергию из прошлого, которую мы принесли в эту жизнь и вынуждены отрабатывать как наказание за какие-то плохие поступки, свои или кого-то из нашего рода. В действительности, все происходит намного проще, вообще без какого бы то ни было оттенка осуждения и наказания.

Карма — это простая отражательная способность Вселенной. Этот принцип отражения или кармы утверждает, что жизнь отражает наши убеждения, эмоции и поступки. Чем они сильнее, тем очевиднее становится то, что жизнь является зеркалом всего, что мы в нее проецируем.

Вселенная отражает в нашу жизнь те жизненные уроки, не выучив которые, мы не смогли развиться в конкретной жизни.