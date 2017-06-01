Секрет хорошей кармы можно раскрыть одной фразой: НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПЛОХОЙ КАРМЫ вообще, поскольку ярлыки «плохое» и «хорошее» принесены нами в этот мир, чтобы подчеркнуть и усилить его дуальность.
У нас это прекрасно получалось в старой энергии, сегодня энергия на нашей любимой планете изменилась, изменились ее вибрации.
Если мы хотим жить счастливо на нашей планете, нужно начать постепенно повышать свои вибрации.
Давайте поговорим о карме более подробно.
Мы привыкли воспринимать карму, как что-то плохое, как тяжелую энергию из прошлого, которую мы принесли в эту жизнь и вынуждены отрабатывать как наказание за какие-то плохие поступки, свои или кого-то из нашего рода. В действительности, все происходит намного проще, вообще без какого бы то ни было оттенка осуждения и наказания.
Карма — это простая отражательная способность Вселенной. Этот принцип отражения или кармы утверждает, что жизнь отражает наши убеждения, эмоции и поступки. Чем они сильнее, тем очевиднее становится то, что жизнь является зеркалом всего, что мы в нее проецируем.
Вселенная отражает в нашу жизнь те жизненные уроки, не выучив которые, мы не смогли развиться в конкретной жизни.
Эти не выученные жизненные уроки будут отражаться на нас из жизни в жизнь (каждый раз все интенсивнее), пока мы не распознаем, чему должны научиться в новом воплощении на Земле. Для каждого человека его душа сама решает, чему ему больше всего нужно научиться, и в земных пребываниях для каждого жизненного опыта ищет другие души, часто с общей историей и аналогичными кармическими задачами.
Всякий раз, действуя с намерением, человек создает карму, как «хорошую», так и «плохую». Такими действиями считаются мысли, эмоции, слова и поступки, за каждым из которых стоят мотивы, желания и намерения. Дисгармоничные действия нужно сбалансировать, чтобы наша душа могла расти.
Если вы меняете свой взгляд на жизнь, тогда Вселенная, как зеркало, отражает ваше новое видение реальности. Это может не происходить мгновенно, поскольку обстоятельства зачастую не позволяют новому отражению мгновенно проявиться.
В этом случае новая реальность удерживается как давление внутри ауры тонкого магнитного поля человека. И вы идете по жизни, окруженные этим магнитным потенциалом, «вашей кармической моделью», которая воздействует на ваши обстоятельства, чтобы подогнать их под форму, в которой новая реальность сможет проявиться и начать работать.
Отражательная способность рано или поздно все равно осуществит манифестацию. Следовательно, если вам что-то не нравится в вашей жизни, самый действенный способ заключается в том, чтобы определить, как, осознанно или неосознанно, вы породили это отражение. И тогда вам нужно изменить свою точку зрения — убеждения, взгляды и энергии, заложенные в вашу жизнь — так, чтобы это отражение изменилось.
Каждое действие влечет за собой реакцию, отражение. По этому закону устроена Вселенная на всех уровнях.
Отражение происходит полностью автоматически. Это не осуждение. Никто вам не угрожает, насылая возмездие за мнимые грехи. Тем не менее, поскольку этот закон жизни действует автоматически, вам нужно инициировать изменения.
У вас ничего не изменится до тех пор, пока вы не возьмете инициативу в свои руки, пока не создадите действие, на которое возникла бы реакция.
Если вы стремитесь получить от жизни больше счастья, то зеркало осветит вас большим счастьем, как только вы внутри себя решите стать более счастливым человеком. Оно отразит вашу новую реальность.
Ваша сила в том, как вы реагируете на созданные в вашей жизни обстоятельства. Сами по себе обстоятельства в своей основе нейтральны. Только человеческие суждения придают этим обстоятельствам либо позитивный, либо негативный смысл. Парадокс жизни заключается в том, что вызовы трудных времен могут, в итоге, принести самое большое счастье!
Запомните, что часто, если вы попадаете в «плохие» обстоятельства, это происходит не потому, что вы «плохо» мыслили или вели себя в прошлом, а потому, что вы спланировали свою жизнь таким образом, чтобы она принесла вам определенные испытания.
Главный смысл этого жизненного упражнения заключается в том, как вы отреагируете на эти испытания. Самая прочная сталь та, которую закалили при высокой температуре, и самое сочувствующее сердце то, которое много выстрадало в жизни.
Ваша точка зрения — это ваша реакция на картину, которую преподносит вам жизнь, и она полностью вам подконтрольна.
Ваша точка зрения определяет, какие энергии вы принесете в свою жизнь, а, следовательно, что зеркало жизни отразит обратно.
Секрет хорошей кармы заключается в том, чтобы, контролируя свои реакции на жизненные ситуации, научиться ими управлять. Повторюсь: вызовы трудных времен могут, в итоге, принести самое большое счастье!
Главное — распознать, как вы породили эту жизненную ситуацию, и изменить на нее вашу точку зрения.