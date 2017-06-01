Секрет Афродиты

Гесиод в своей “Теогонии”, которую на русский язык переводят как “Происхождение богов”, хотя смысл этого слова немного иной и означает примерно “Что с чем нужно соединить, чтобы овеществить … (перечень овеществляемых объектов уже в самом тексте)”, приводит ряд интереснейших легенд, легших в основу греческой мифологии и все европейской культуры. И я каждый раз удивляюсь, сколько же всего сокрыто в этой работе. Не знаю, жил ли Гесиод на самом деле, откуда он брал данные, но некоторые моменты его “Теогонии” уж совсем зашкаливают таинственностью источников.
Одним из них является миф о рождении Афродиты:
“Ночь за собою ведя, появился Уран и возлег он
Около Геи, пылая любовным желаньем, и всюду
Распространился кругом. Неожиданно левую руку
Сын протянул из засады, а правой, схвативши огромный
Серп острозубый, отсек у родителя милого быстро
Член детородный и бросил назад его сильным размахом.
И не бесплодно из Кроновых рук полетел он могучих:
Сколько на землю из члена ни вылилось капель кровавых,
Все их Земля приняла. А когда обернулися годы,
Мощных Эриний она родила и великих Гигантов
С длинными копьями в дланях могучих, в доспехах блестящих,
Также и нимф, что Мелиями мы на земле называем.
Член же отца детородный, отсеченный острым железом,
По морю долгое время носился, и белая пена
Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене
В той зародилась. Сначала подплыла к Киферам священным,
После же этого к Кипру пристала, омытому морем.
На берег вышла богиня прекрасная. Ступит ногою —
Травы под стройной ногой вырастают. Ее Афродитой,
Боги и люди зовут, потому что родилась из пены.
А Кифереей зовут потому, что к Киферам пристала,
«Кипророжденной», — что в Кипре, омытом волнами, родилась.
К племени вечных блаженных отправилась тотчас богиня“.
Будучи написанным древним поэтическим языком, текст может скрывать многие смыслы, порой говоря о них только лишь символами; знаменитый русский перевод В.В. Вересаева, конечно же, их не учитывает. Так, например, этот сюжет уже относит нас к вошедшим в легенды дикому культу Кибелы, в честь которой жрецы кастрировали себя во время камлания…
Но в данном случае даже не надо лезть в дебри символизма и можно воспользоваться этим классический переводом, чтобы увидеть следующую картину: Уран – это звездное небо, и оно по данному мифу было всегда над землей до тех пор, пока Кронос своим серпом не отсек у него “член детородный”.
Первая загадка заключается в описании самого оружия: “Тотчас породу создавши седого железа, огромный сделала серп и его показала возлюбленным детям” – Что это за Серп (ἅρπην)? Ведь серп, обычно, является символом Луны. Но тут сказано, что он был сотворенным самой Землей, то бишь в ее недрах.
Далее, сам “член детородный” в греческом тексте назван словом “μήδεα”, что очень сильно напоминает нам простое русское “мудо” и является довольно сложным словом, скрывающим в себе некоторую потенциальную силу, монаду, которая имеет тысячи вариантов развития, сырьё, которое можно применить во что угодно. Этот символ в русской сказке о Колобке, например, выражен в образе Теста, из которого колобка и слепили. В словарях же его определяют двумя переводами: 1 – гениталии, 2 – изобретательность, расчетливость, план. Что логично, ибо мужское семя несет в себе так называемые “паттерны”, схемы, планы, которые в сочетании с женской яйцеклеткой и гормонами способны развиться в любой вариант (ребенка). Они не диктуют, что должно получиться в итоге, лишь направляют и дают варианты. Это и есть мужская “ураническая” часть Творения, в отличии от женской – “земной”. Поэтому многовариантные Образы и называют “Паттернами” от “Pater” – Отец. А их воплощение в яви – Материализацией – от Матери-материи.
В мифе женским лоном является Земля. А мужской оплодотворяющей составляющей – “Мидея” Урана, упавшая с неба в первобытный безжизненный Океан. И далее уже вокруг этого объекта образуется животворящая пена, которая со временем развивается и выходит на сушу – и травы расцветают под ногой Афродиты.
Богиня славится своими роскошными волосами. В эпоху ренессанса ее часто изображали, выходящей из моря и выжимающей влагу из своих волос:
«…Дома Киприда
В кресле, искусно обточенном, перед дверью сидела
И по плечам распускала волос роскошные пряди.
Гребнем чесала их золотым и плести собиралась
В длинные локоны….»
(Аполлоний Родосский. Аргонавтика. 43-47)
«Пряди волос нерасчесанных быстро руками скрутила»
(4:50)
«Дальше Киприда была, распустившая пышные кудри…»
(1:736).
Греческий словарь говорит нам:
«κόμη» – волосы.
«κομάω» – позволять волосам расти.
Слово “Комета” (κομήτης) означает «Длинноволосая» и лично мне напоминает наши “космы”. И до кучи хочу привести одну ассоциацию:
Знак запятой «,» – точка с хвостиком – называется «comma» или «κόμμα». Чем не Комета? Хвостик же… При этом «κόμμα», как правило, означает что-то короткое или отрезанное. Что, сопоставляя с мифом об Уране, как раз дает нам картину его кастрации или египетского обрезания. А также многочисленные традиции отрезать локон волос при переходе в новую жизнь (или взрослении). Может ли «Комма–запятая» быть отрезанным локоном волос?… Да! Всё как в жизни: отрезанный локон символизирует завершение только какой-то части жизни, но не всей жизни, как и запятая завершает только часть сложного предложения, а не само предложение.
После вольных ассоциаций возвращаюсь к сюжету.
Прелестная длинноволосая “богиня” падает в объятия Океана, заставляя его бурлить, рождая гром и ярые молнии (Ἔρως). Божественная страсть, породившая первые водные живые организмы, со временем увеличивающиеся в размерах. Жизнь разворачивалась в бесконечных просторах океана. Вулканы гремели, приветствуя её.
Пена морская, сама для себя синтезирующая органику, приняла форму водорослей, моллюсков, рыб, рачков и змей, которые перерабатывали её, распространяя и освобождая, пока не добралась до берега гостеприимной суши. И вот трава побежала по её склонам, а на холмах распустились цветы. Животные вслед за зеленью отбрасывали свои хвосты и плавники, впервые ощущая тяжесть сырой земли.
Жизнь шла влажными следами пенной богини по пустыням и горам, превращая их в леса и степи… Этот миф продублирован в разных персонажах и сюжетах…
И вот главный вопрос: откуда же у древнегреческого поэта информация об упавшей комете, принесшей жизнь на нашу планету?
// При оформлении статьи была использована картина Сандро Боттичелли “Nascita di Venere”