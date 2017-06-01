Секрет Афродиты

Гесиод в своей “Теогонии”, которую на русский язык переводят как “Происхождение богов”, хотя смысл этого слова немного иной и означает примерно “Что с чем нужно соединить, чтобы овеществить … (перечень овеществляемых объектов уже в самом тексте)”, приводит ряд интереснейших легенд, легших в основу греческой мифологии и все европейской культуры. И я каждый раз удивляюсь, сколько же всего сокрыто в этой работе. Не знаю, жил ли Гесиод на самом деле, откуда он брал данные, но некоторые моменты его “Теогонии” уж совсем зашкаливают таинственностью источников.

Одним из них является миф о рождении Афродиты:

“Ночь за собою ведя, появил­ся Уран и воз­лег он

Око­ло Геи, пылая любов­ным жела­ньем, и всюду

Рас­про­стра­нил­ся кру­гом. Неожидан­но левую руку

Сын протя­нул из заса­ды, а пра­вой, схва­тив­ши огром­ный

Серп остро­зу­бый, отсек у роди­те­ля мило­го быст­ро

Член дето­род­ный и бро­сил назад его силь­ным раз­ма­хом.

И не бес­плод­но из Кро­но­вых рук поле­тел он могу­чих:

Сколь­ко на зем­лю из чле­на ни выли­лось капель кро­ва­вых,

Все их Зем­ля при­ня­ла. А когда обер­ну­ли­ся годы,

Мощ­ных Эри­ний она роди­ла и вели­ких Гиган­тов

С длин­ны­ми копья­ми в дла­нях могу­чих, в доспе­хах бле­стя­щих,

Так­же и нимф, что Мели­я­ми мы на зем­ле назы­ва­ем.

Член же отца дето­род­ный, отсе­чен­ный ост­рым желе­зом,