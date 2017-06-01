Секрет Афродиты

Гесиод в своей “Теогонии”, которую на русский язык переводят как “Происхождение богов”, хотя смысл этого слова немного иной и означает примерно “Что с чем нужно соединить, чтобы овеществить … (перечень овеществляемых объектов уже в самом тексте)”, приводит ряд интереснейших легенд, легших в основу греческой мифологии и все европейской культуры. И я каждый раз удивляюсь, сколько же всего сокрыто в этой работе. Не знаю, жил ли Гесиод на самом деле, откуда он брал данные, но некоторые моменты его “Теогонии” уж совсем зашкаливают таинственностью источников.

Одним из них является миф о рождении Афродиты:

Ночь за собою ведя, появил­ся Уран и воз­лег он
Око­ло Геи, пылая любов­ным жела­ньем, и всюду
Рас­про­стра­нил­ся кру­гом. Неожидан­но левую руку
Сын протя­нул из заса­ды, а пра­вой, схва­тив­ши огром­ный

Серп остро­зу­бый, отсек у роди­те­ля мило­го быст­ро
Член дето­род­ный и бро­сил назад его силь­ным раз­ма­хом.
И не бес­плод­но из Кро­но­вых рук поле­тел он могу­чих:
Сколь­ко на зем­лю из чле­на ни выли­лось капель кро­ва­вых,
Все их Зем­ля при­ня­ла. А когда обер­ну­ли­ся годы,

Мощ­ных Эри­ний она роди­ла и вели­ких Гиган­тов
С длин­ны­ми копья­ми в дла­нях могу­чих, в доспе­хах бле­стя­щих,
Так­же и нимф, что Мели­я­ми мы на зем­ле назы­ва­ем.
Член же отца дето­род­ный, отсе­чен­ный ост­рым желе­зом,

По морю дол­гое вре­мя носил­ся, и белая пена
Взби­лась вокруг от нетлен­но­го чле­на. И девуш­ка в пене
В той заро­ди­лась. Сна­ча­ла под­плы­ла к Кифе­рам свя­щен­ным,
После же это­го к Кипру при­ста­ла, омы­то­му морем.
На берег вышла боги­ня пре­крас­ная. Сту­пит ногою —

Тра­вы под строй­ной ногой вырас­та­ют. Ее Афро­ди­той,
Боги и люди зовут, пото­му что роди­лась из пены.
А Кифе­ре­ей зовут пото­му, что к Кифе­рам при­ста­ла,
«Кипро­рож­ден­ной», — что в Кип­ре, омы­том вол­на­ми, роди­лась.
К пле­ме­ни веч­ных бла­жен­ных отпра­ви­лась тот­час боги­ня“.

Будучи написанным древним поэтическим языком, текст может скрывать многие смыслы, порой говоря о них только лишь символами; знаменитый русский перевод В.В. Вересаева, конечно же, их не учитывает. Так, например, этот сюжет уже относит нас к вошедшим в легенды дикому культу Кибелы, в честь которой жрецы кастрировали себя во время камлания…

Но в данном случае даже не надо лезть в дебри символизма и можно воспользоваться этим классический переводом, чтобы увидеть следующую картину: Уран – это звездное небо, и оно по данному мифу было всегда над землей до тех пор, пока Кронос своим серпом не отсек у него “член детородный”.

Первая загадка заключается в описании самого оружия: “Тот­час поро­ду создав­ши седо­го желе­за, огром­ный сде­ла­ла серп и его пока­за­ла воз­люб­лен­ным детям” – Что это за Серп (ἅρπην)? Ведь серп, обычно, является символом Луны. Но тут сказано, что он был сотворенным самой Землей, то бишь в ее недрах.

Далее, сам “член детородный” в греческом тексте назван словом “μήδεα”, что очень сильно напоминает нам простое русское “мудо” и является довольно сложным словом, скрывающим в себе некоторую потенциальную силу, монаду, которая имеет тысячи вариантов развития, сырьё, которое можно применить во что угодно. Этот символ в русской сказке о Колобке, например, выражен в образе Теста, из которого колобка и слепили. В словарях же его определяют двумя переводами: 1 – гениталии, 2 – изобретательность, расчетливость, план. Что логично, ибо мужское семя несет в себе так называемые “паттерны”, схемы, планы, которые в сочетании с женской яйцеклеткой и гормонами способны развиться в любой вариант (ребенка). Они не диктуют, что должно получиться в итоге, лишь направляют и дают варианты. Это и есть мужская “ураническая” часть Творения, в отличии от женской – “земной”. Поэтому многовариантные Образы и называют “Паттернами” от “Pater” – Отец. А их воплощение в яви – Материализацией – от Матери-материи.

В мифе женским лоном является Земля. А мужской оплодотворяющей составляющей – “Мидея” Урана, упавшая с неба в первобытный безжизненный Океан. И далее уже вокруг этого объекта образуется животворящая пена, которая со временем развивается и выходит на сушу – и травы расцветают под ногой Афродиты.

Богиня славится своими роскошными волосами. В эпоху ренессанса ее часто изображали, выходящей из моря и выжимающей влагу из своих волос:

Tiziano. Venere Anadiomene

«…Дома Киприда
В кресле, искусно обточенном, перед дверью сидела
И по плечам распускала волос роскошные пряди.
Гребнем чесала их золотым и плести собиралась
В длинные локоны….»
(Аполлоний Родосский. Аргонавтика. 43-47)

«Пряди волос нерасчесанных быстро руками скрутила»
(4:50)

«Дальше Киприда была, распустившая пышные кудри…»
(1:736).

Греческий словарь говорит нам:
«κόμη» – волосы.
«κομάω» – позволять волосам расти.

Слово “Комета” (κομήτης) означает «Длинноволосая» и лично мне напоминает наши “космы”. И до кучи хочу привести одну ассоциацию:

Знак запятой «,» – точка с хвостиком – называется «comma» или «κόμμα». Чем не Комета? Хвостик же… При этом «κόμμα», как правило, означает что-то короткое или отрезанное. Что, сопоставляя с мифом об Уране, как раз дает нам картину его кастрации или египетского обрезания. А также многочисленные традиции отрезать локон волос при переходе в новую жизнь (или взрослении). Может ли «Комма–запятая» быть отрезанным локоном волос?… Да! Всё как в жизни: отрезанный локон символизирует завершение только какой-то части жизни, но не всей жизни, как и запятая завершает только часть сложного предложения, а не само предложение.

После вольных ассоциаций возвращаюсь к сюжету.

Прелестная длинноволосая “богиня” падает в объятия Океана, заставляя его бурлить, рождая гром и ярые молнии (Ἔρως). Божественная страсть, породившая первые водные живые организмы, со временем увеличивающиеся в размерах. Жизнь разворачивалась в бесконечных просторах океана. Вулканы гремели, приветствуя её.

Пена морская, сама для себя синтезирующая органику, приняла форму водорослей, моллюсков, рыб, рачков и змей, которые перерабатывали её, распространяя и освобождая, пока не добралась до берега гостеприимной суши. И вот трава побежала по её склонам, а на холмах распустились цветы. Животные вслед за зеленью отбрасывали свои хвосты и плавники, впервые ощущая тяжесть сырой земли.

Жизнь шла влажными следами пенной богини по пустыням и горам, превращая их в леса и степи… Этот миф продублирован в разных персонажах и сюжетах…

И вот главный вопрос: откуда же у древнегреческого поэта информация об упавшей комете, принесшей жизнь на нашу планету?

// При оформлении статьи была использована картина Сандро Боттичелли “Nascita di Venere”

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