Счастливые люди не увлекаются психологией

Счастливый человек умеет наслаждаться самой жизнью, её вкусом, её ощущением, её присутствием.

Несчастный человек увлекается рассуждениями о жизни, копит формулы и названия. Если вы хотите быть счастливыми – вы не нуждаетесь в психологической информированности. Психология – это хороший инструмент в руках грамотного специалиста, но в руках дилетанта все открытия выраженные словами, которыми делились грамотные специалисты становятся мёртвыми – они превращаются в скальпели в руках неготового к ним ребёнка.

Поэтому бросайте рассуждать о жизни, копить формулы, характеристики и знания – бросайте всё это смело и начинайте учиться жизнь ЧУВСТВОВАТЬ и присутствовать в своей собственной жизни целиком.

Возможность чувствовать открыта для каждого, для этого никому не нужно ничего о жизни знать: ни психологию, ни, так называемую, духовность.

Настоящее познание психологии, заключается в открытии бессмысленности любых размышлений, любых слов о жизни. Если ваша психология не ведёт вас к тому чтобы бросить всю свою информированность в этом ключе, то всё, что вы познали – без толку, это бестолковая психология.

Познав психологию по-настоящему, вы становитесь больше в ней не заинтересованы. По-настоящему умея чувствовать ощущение дождя, ощущение ветра – вам не нужно знать названия этих ощущений, вам не нужно знать, что такое ветер и откуда берётся дождь. Вам не нужно уметь классифицировать разновидности дождей и знать их определения: вот этот дождь косой, а этот с градинками, а этот прямой, а этот грибной, а этот летний, а вот этот деструктивный дождь – он точно ливень.

Неважно перверзный ли это дождь или аутентичный, невротик ли этот дождь или это дождь-психотик, есть ли у этого дождя биполярное расстройство или нет. Это всё, все эти названия целиком становятся не важны, если вы умеете по-настоящему чувствовать дождь, а точнее – себя. Если вы умеете во всём и везде чувствовать себя.

Но если не умеете – учитесь, иначе так и будете купаться в словах, выводах, формулах, да концепциях, а жизнь в это время пробежит мимо, и вы её упустите, так и не раскрыв ей своих настоящих объятий.

Если психология помогает вам не быть заложниками собственных знаний-названий, если психология помогает вам быть насыщенными и счастливыми – это можно называть верным направлением.

Да, есть единственно верное для всех и каждого направление психологии – это ощущение себя целиком счастливыми, это забвение ваших психологических знаний, всей вашей психологической информированности. Только так открывается возможность обнаружить себя улыбающимися посреди ЛЮБОГО дождя. Остальное – лукаво. опубликовано econet.ru

Автор: Анатолий Токарский