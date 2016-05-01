Счастье доступное каждому. 5 простых правил

Принятие того, что есть, переносит тебя к более глубокому уровню, где твое внутреннее состояние, так же, как и твое чувство себя, больше не зависит от суждений о «хорошем» и «плохом», которые выносит разум. Экхарт Толле. О чем говорит тишина.

Я хочу быть счастливой. Как и большинство людей на этой планете. Хочу радоваться каждому мгновению в своей жизни. Ведь их не так уж и много, если посчитать. Что наша жизнь в сравнении с вечностью? Короткая вспышка. Я хочу быть счастливой вспышкой.

И в моей жизни бывают моменты спонтанного счастья. Улыбка ребенка. Слова любви. Луч солнца. Но также у меня бывают моменты, когда совсем не до веселья. Я могу испытывать неуверенность, злость, обиду, ревность, гнев. И в эти моменты уже не замечаю то, что может принести мне счастье.

А можно ведь совсем по-другому. Можно жить так, что любое событие в жизни будет приносить радость. Общение с каждым человеком будет ценным. И внутри неисчерпаемое счастье. Думаешь, это только Гуру, Просветленному доступно? Отнюдь. Это доступно каждому человеку. И тебе и мне.

Как? Ответ простой. Он помещается в одно слово: Принятие.

Для начала нужно принять себя.

Пока этот шаг не будет сделан, ты не сможешь полностью принять других людей и ощущать счастье в каждое мгновение своей жизни. Это основа. Фундамент.

Для себя я выработала несколько правил.

Первое правило. Необходимо принять свое прошлое.

Я сознательно прорабатывала ситуации из своего прошлого, по которым у меня были негативные эмоции. Это можно сделать совместно с психотерапевтом. Я это делала самостоятельно. Визуализировала ситуацию, которая у меня вызывает негативную эмоцию и находила ответ на вопрос: «Зачем мне этот опыт был нужен? Чему он меня научил?». Когда я находила ответ на свой вопрос приходило чувство облегчения.

Эта практика помогла мне осознать, что то, что происходило в моей жизни несет для меня важные уроки. И сегодня я благодарна судьбе за них.

Второе правило. Принять свое настоящее.

Все, что сейчас есть в моей жизни, есть результат моего выбора в прошлом. Я имею ровно то, чего сама выбирала вчера. Изо дня в день я выбирала подолгу сидеть на одном месте без движения. И сейчас у меня слабое тело, не привыкшее движению. Это мое настоящее. Я принимаю это. Я хочу сильное и гибкое тело? Да. Для этого сегодня мне надо сделать иной выбор, чем я делала вчера. Выделить время на фитнес. Это ведь просто. Я делаю свой выбор каждый день.

У меня есть опыт совершения ошибок в прошлом. Через принятие своего опыта в прошлом я принимаю свое настоящее. С чувством благодарности за все, что сегодня есть в моей жизни.

Третье правило. Принять свое будущее.

Я позволила самой себе совершать ошибки. Сейчас у меня есть понимание, что любое событие в моей жизни даст мне определенный опыт. «Через ошибки мы учимся». Когда я стала работать над принятием, я стала учиться так жить. Что будет, если эта статья, первая в моей жизни, никому не понравится? У меня будет возможность роста, будет возможность поработать над ошибками.

Для меня это новый опыт. Мне нравиться писать. Я принимаю тот факт, что я могу совершить ошибку, написать статью, которая никому не понравится. Я это принимаю. И это позволяет мне испытывать счастье от написания этой статьи.

Четвертое правило. Принять другого человека.

Когда я приняла себя, ко мне пришло осознание, что другой человек имеет право быть собой. Совершать ошибки. Поступать не так, как мне хотелось бы. Он такой же, как и я. Для него так же необходимо получить свой опыт. Он принимает решения, которые больше всего подходят для его обучения. И если эти решения причиняют мне боль, этот человек становится моим учителем. Еще пока неизлеченная часть моей души отозвалась на событие. И я благодарна другому человеку за то, что он мне помог обратить на это внимание и пройти необходимый для меня урок.

В этом я вижу ценность общения.

Пятое правило. Принять мир вокруг.

В этом мире нет плохого или хорошего. События прошлого, будущего, настоящего есть уроки для меня. Они имеют свое глубинное значение для жизни.

И я благодарна этому миру. Благодарна за все, что происходило, происходит и будет происходить в моей жизни. С каждым новым уроком я становлюсь чуточку лучше. Я учусь быть собой и жить без масок. Я учусь любить. Любить без привязанностей, давая другому человеку быть собой и идти по своему пути. Учусь сострадать и чувствовать другого человека как себя. Учусь прощать. Я учусь быть счастливой внутри, вне зависимости от того, что происходит вокруг.

Автор: Ульяна Зубаирова