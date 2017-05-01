Сбалансирован ли у вас канал принятия

Как показывает практика, а тренингов я провела уже много, большинство людей, особенно новички, занимающиеся духовным развитием, очень много отдают, и совершенно не умеют принимать.

Они испытывают дичайший дискомфорт, когда им делают банальный комплимент либо предлагают принять какой-либо подарок. У них сразу же возникает мысль, что даритель обязательно попросит что-то взамен и так далее.

В результате возникает дискомфорт. К такому виду личности можно отнести огромную группу людей, в особенности всех тех, кто много читает о позитивном мышлении и духовном развитии.

Трудность состоит в том, что этой группе людей очень легко делиться информацией и давать людям что-то от себя, но когда они то же самое пытаются сделать в обратном направлении, возникают проблемы, появляется ощущение дискомфорта, канал принятия закрывается.

И есть обратная ситуация, она встречается у тех людей , что впервые совершенно непредсказуемым образом попадает на тренинг Ключи Мастерства.