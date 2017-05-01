Сбалансирован ли у вас канал принятия

Как показывает практика, а тренингов я провела уже много, большинство людей, особенно новички, занимающиеся духовным развитием, очень много отдают, и совершенно не умеют принимать.
Они испытывают дичайший дискомфорт, когда им делают банальный комплимент либо предлагают принять какой-либо подарок. У них сразу же возникает мысль, что даритель обязательно попросит что-то взамен и так далее.
В результате возникает дискомфорт. К такому виду личности можно отнести огромную группу людей, в особенности всех тех, кто много читает о позитивном мышлении и духовном развитии.
Трудность состоит в том, что этой группе людей очень легко делиться информацией и давать людям что-то от себя, но когда они то же самое пытаются сделать в обратном направлении, возникают проблемы, появляется ощущение дискомфорта, канал принятия закрывается.
И есть обратная ситуация, она встречается у тех людей , что впервые совершенно непредсказуемым образом попадает на тренинг Ключи Мастерства.
Это люди, которые много берут себе, у них очень высокие запросы по жизни, они привыкли везде брать, брать и брать, и очень мало отдают.
Такая ситуация у нас на Ключах Мастерства встречается редко, но по жизни, если вы посмотрите вокруг себя, таких людей много.
Это следствие нарушения баланса: каналы принятия и отдачи должны быть сбалансированы, работать как в одну сторону, так и в другую.
Существуют различные методики, с помощью которых каналы принятия-отдачи можно прочистить, если можно так выразиться.
С другой стороны, вы уже знаете, что намерение работает максимально сильно, причем, если вы какую-то фразу или аффирмацию подтверждаете многократно, то это обязательно происходит.
Для этого не нужны визуализации или что-то особенное, просто, просыпаясь утром, раз за разом давайте себе установку:
«Я балансирую свой канал принятия и отдачи».
Если вы занимаетесь медитацией, то эту фразу повторяйте многократно, чтобы не забывать, вне зависимости от того, на какую тему вы проводите медитацию или совершаете дыхательные упражнения.
Вы просыпаетесь утром и, прежде чем открыть глаза, про себя произнесите, либо скажите вслух: «я балансирую свой канал принятия и отдачи».
Это практика, которая очень хорошо работает: чем больше вы про это говорите, тем в большей степени это отпечатывается в подсознании, тем быстрее начинается процесс.
Итак, еще раз повторяю: самое первое, на что стоит обратить внимание, это то, насколько у вас сбалансирован канал принятия и отдачи.
Как проверить, сбалансирован ли у вас канал принятия?
Вспомните, как вы реагируете на подарки, которые вам делают…
Когда мимо проходит человек и делает вам комплимент, краснеете ли вы, бледнеете ли вы, не верите в это? Что в этот момент с вами происходит?
По обыкновению женщины не верят в то, что они достойны любви, достойны изобилия просто потому, что их жизненный опыт привел к тому, что их самооценка занижена по максимуму.
Что происходит в этот момент в глобальном смысле, с точки зрения энергии и посыла во Вселенную?
Вам делают комплимент, вы смущаетесь, вы чувствуете дискомфорт.
В этот момент вы посылаете во Вселенную сигнал, что я этого не достойна.
Возможно, у вас есть какие-то сексуальные ограничения, возможно, вы не считаете себя красивой, возможно, у вас просто плохое настроение, и вы не привыкли к комплиментам.
Вам говорят: «Отлично, великолепно», а в ответ от вас идет сигнал: «Я этого не достойна, не могу, не хочу, не принимаю, не беру».
В данном случае имеют вес ваши внутренние ощущения, то, насколько вы достойны изобилия, достойны процветания, достойны любви, достойны радости — список может быть бесконечным, потому что список того, чего именно вы достойны, безграничен.
У меня вообще такая позиция по жизни: я считаю, что мы все достойны позитива по максимуму только лишь за то, что мы воплотились здесь.
Ведь там, на уровне Высших измерений, все очень просто, на самом деле все очень просто. Начиная с пятого измерения все мысли материализуются. Только подумал, сразу получил.
А нам приходится проходить множество уроков, безумное количество испытаний, чтобы хоть как-то войти в роль Творца и начать в своей жизни что-то моделировать, что-то менять.
Поэтому только за то, что мы воплотились тут, мы уже обязаны иметь все и по максимуму.
«А почему мы все это не имеем?»
Есть такая потрясающая фраза о том, что все то, что вы на самом деле хотите иметь, вы имеете в данный момент.
Все, что вы на самом деле хотите иметь, вы УЖЕ имеете.
Может, пора уже захотеть и позволить себе БОЛЬШЕ?