Сатана здесь правит бал

«Пили зелье в черепах, ели бульники, танцевали на гробах, богохульники!» Когда я слышу эти строки из известной песни Владимира Высоцкого «Песня-сказка о нечисти», они сразу ассоциируются у меня с христианством и вот почему…

Как-то смотрел по телевизору передачу про Киево-Печерскую Лавру. Священник, который вёл экскурсию, рассказывал о жизни монахов, показывал подземные лабиринты, в которых они захоронены. И вот подземный ход привёл нас в довольно просторное помещение, в котором стояли несколько гробов. Я вначале не придал этому большого значения (ну, очередное место захоронения очередных святых), но вскоре был поражён наповал – это помещение оказалось трапезной!!!

Тут я сделал звук телевизора погромче и начал слушать повнимательней. А священник в это время умилительно рассказывал, о том, что изначально, христиане, жители этой обители, использовали это помещение для приёма пищи, а гробы использовали вместо столов! Таким образом (глаголил с умным видом поп), они вступали в незримую связь с усопшими и как бы приобщались к их делам.

Не знаю, как вас, а меня это заявление христианского жреца сразило, как молнией!

В то время я ещё считал христианство традиционной русской религией, а себя – христианином. Но, как сказал герой известной советской кинокомедии, «Меня терзают смутные сомнения…». Например, меня всегда поражала такая странная христианская традиция, как «почитание» святых, когда останки (мощи) умерших людей раздаривают на сувениры, торгуют ими (ведь мощи вкрапляют в некоторые иконы и затем продают), прикладываются к ним и т.п.

Представьте себе такую картину – умирает ваша любимая мама, супруг, ребёнок. И вместо того, чтобы предать его земле и хранить память о нём, вы отпиливаете от него череп, ногу или кисть руки, заворачиваете всё, скажем, в холстину, и храните дома, как память, разговариваете с этими останками и т.п. Я думаю, что ни одному психически здоровому человеку это и в голову не придёт. Так почему же, когда это делают христианские «просветители», общество и паства реагирует на это, мягко сказать, нормально?

Мало того, вместо того, чтобы посадить этих деятелей в психушку, тысячи буквально зомбированных людей выстаивают огромные очереди, когда в их город привозят ухо или челюсть очередного «святого», чтобы приложиться к его нетленным мощам!

Впрочем, ответ на это уже прозвучал в моём вопросе. Массовое зомбирование – именно на это направлена вся обрядовая часть этой религии. Будучи взяты из Вуду и других религий, которые справедливо относятся к чёрной магии, все христианские обряды направлены на массовое зомбирование людей с целью дальнейшего управления их действиями.

С чего начинается путь человека в христианстве? С крещения.

Обряд крещения. Давно уже установлено, что вода – самый универсальный энергоинформационный материал. Вода, как губка, впитывает информацию, которую мы специально или непроизвольно в неё вкладываем. Поэтому испокон веков большинство заговоров делалось на воде или жидкостях на её основе. Окропляя человека при крещении наговорённой водой или окуная младенца в купель, священник «привязывает» адепта к христианскому эгрегору, блокируя при этом творческие способности человека, как личности, и привращая его в зомби, безропотного раба иудейского бога Иеговы. Происходит блокировка системы чакр, блокируется развитие Сущности человека. После этого в человеке начинает преобладать стадный инстинкт, а его истинные мысли забиваются и заменяются мыслями его нового Господина.

Дальше – по нарастающей.

Причастие. Давайте посмотрим трезвым взглядом на один из важнейших христианских обрядов – «таинство причастия». Обязательным атрибутом этого обряда является вино (кровь Христа) и хлеб (плоть Христа). Убей лучшего из воинов, съешь его сердце и будешь таким же храбрым и сильным, как он. Обряды, подобные этому, давно существуют в религиях чёрной расы. И неважно, что во время этого сатанинского обряда поедается не настоящая человеческая плоть, а всего лишь хлеб и вино. Важен сам факт каннибализма. То, что мысленно человек на это настраивается. То, что считает это нормой поведения, в порядке вещей.

Наши мысли материальны. Вспомните, когда ваши мысли направлены на созидание, какие эмоции и чувства вы испытываете, какие энергии вы притягиваете? Вы словно парите в облаках, прилив сил, радость переполняют вас! А когда вы злитесь, даже если справедливо? Злость начинает разрушать ваш организм, силы буквально покидают вас. Так что же получает человек, занимающийся каннибализмом? Какие силы он притягивает в себя данными действиями?

Аналогично срабатывают и другие обряды, и зомби готов. А чтобы человек постоянно находился на привязи, существуют специальные предметы. Психологи их называют якорями. Церковная музыка, запах ладана, икона, крестик. Если вдруг человек временно снял с себя удавку, разорвал незримую связь, то, как только вольно или невольно он посмотрел на нательный крестик, его связь со своим господином снова восстановилась. Контроль за человеком вновь восстановлен.

Наши предки – Славяно-Арии – почитали своих богов и предков, прославляли их, а не поедали их плоть и не растаскивали на сувениры. В честь богов сочинялись гимны, в жертву приносились квас и каша. И только после массового зомбирования людей с помощью обрядов чёрной магии, запылали костры инквизиции, и в жертву стали приносить людей.

На протяжении последней Ночи Сварога христианские жрецы морочили людям голову сладкими речами, но о человеке судят по делам, а дела их говорят совсем об обратном. За последнюю тысячу лет миллионы невинных человеческих жизней были принесены в жертву кровавому богу Иегове (Яхве, Аллаху), которого иудеи, христиане и мусульмане считают своим господином. А ведь, когда Христос пришёл к иудеям, он прямо заявил им: «Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти вашего отца» (Иоанн 8:44). Так что же получается, если у христиан и иудеев один и тот же бог, а богом иудеев является дьявол, так значит, христиане тоже поклоняются дьяволу?

Судя по христианским обрядам и тем делам, которые творили и творят попы, это действительно так. Тут уж сомневаться в словах Христа точно не приходится. Тем более, что христиане считают его сыном божьим. А сын уж точно знает, кто у него отец!

Ночь Сварога закончилась, пора и Русам окончательно проснуться. Вспомнить свои родные традиции и поступать, согласно заповедям своих предков, а не иноземных «просветителей».

А для тех, кто ещё не проснулся, я в конце этой статьи привожу фоторепортаж о ещё одной христианской святыне – Церкви, построенной в Чешском городке Кутна Гора. Здесь сатанизм христианской религии проявил себя во всей своей красе. Декор и внутреннее убранство небольшой церквушки в чешском городке Кутна Гора полностью выполнены из человеческих костей.

Такая необычная церковь находится в Чехии, на окраине небольшого городка Кутна Гора и зовется Церковью на костях (Костница).

А официальная история её такова: в 1278 году местный аббат, возвращаясь из дипломатической миссии, из Иерусалима, взял с собой для монастырского кладбища щепотку святой земли с Голгофы. Кладбище быстро стало популярным у жителей городка, т.к. все хотели, чтобы их родственники покоились в святой земле, и в результате сильно разрослось. Особенно много захоронений было в 1318 году, после эпидемии чумы – в тот год похоронили более 30 000 человек.

В какой-то момент постоянно растущее кладбище и нехватка мест на нём послужило причиной того, что при новых захоронениях старые скелеты выкапывали и складывали в специальных часовнях при монастырях – костницах. Так освобождали места для новых покойников. И таким образом, там скопилось 6 огромных пирамид костей. В 1784 году по распоряжению императора монастырь был закрыт, а его имущество и земли купили Шварценберги. Новым хозяевам не понравилась планировка и груды костей, и они попросили Франтишека Ринта, мастера резьбы по дереву, воплотить что-нибудь в готическом стиле.

Ринт, с помощью хлорной извести, очистил кости от остатков плоти и сделал то, что вы видите на фотографиях. А именно – герб заказчика, люстру, в которой использованы все имеющиеся в человеке кости, дарницы рядом с алтарём, огромные вазоны из костей, и различные мелкие украшения. Неиспользованный строительный материал – пирамиды из костей, аккуратно сложены тут же в церкви.

На стене справа от входа автор оставил автограф, естественно тоже из человеческих костей. На эту работу у него ушли по разным данным останки от 40 000 до 50 000 человек. Даже год, в который была оформлена церковь, и подписи дизайнеров выполнены из мелких человеческих костей. Безотходное производство. Кладбище находится прямо у её стен, чтоб далеко не ходить.

Замечу, что всё это в зомбированном христианском обществе ни в коем случае кощунством не считается.

Костниц было достаточно много в Чехии, а также других государствах. Та, что в Кутна Горе, отличается оригинальным дизайном, не присущим другим костницам, где просто хранили человеческие останки.

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