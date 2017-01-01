Самый волшебный день, когда все желания непременно сбываются!

Хотите узнать, в какой день в году исполняются все желания? Когда можно попросить и все непременно сбудется? Существует один особенный день. Уже совсем скоро – не пропусти!

Есть в году один день, когда желания непременно сбываются – это 15 февраля, когда празднуют Сретенье. В язычестве славян Сретение служит границею между зимой и весною, отчего и самое название праздника Сретения в простонародье объясняют встречею зимы с весною: «на Сретение зима с весною встретилась; в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила».

Обряд на благополучие

Считается, что вода в этот день обладает волшебной силой. Предварительно предупредите кого-либо из членов семьи о проведении обряда (когда молчать и что когда говорить). Надо проснуться ДО РАССВЕТА (РАЗГОВАРИВАТЬ НЕЛЬЗЯ НИКОМУ) и МОЛЧА набрать воды (кто в частном доме – из колодца, колонки, т.е. природной; кто в квартире – из-под крана В ВЕДРО). Вы переступаете порог с ведром воды (в квартире – просто становитесь у входной двери, порог можно не переступать; в частном доме – переступаете порог у входной двери) и член семьи должен у вас спросить:

— Что несешь?

Вы отвечаете:

— Воду.

Он (она) спрашивает:

— Зачем?

Вы отвечаете:

— На все доброе.

Член семьи:

— А можно воды набрать?

Вы отвечаете:

— Можно.

Он набирает воды в большую кружку, ковш. Эта вода считается целебной и исполняющей желания. Воду из кружки переливают в банку и хранят в течении года. Ее пьют при болезнях и сложных жизненных обстоятельствах, умываются не вытираясь, сбрызгивают товар или новые вещи и т.п. Воду в ведре используют для приготовления пищи, добавляют при купании, пьют – она не хранится. Не забывайте: проводить обряд ДО РАССВЕТА (посмотрите в календаре, когда в вашей местности рассветает), пока не принесут воды НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ.

Заговор на исполнение желаний

Наберите в стакан святой воды, набранной в церкви на Сретенье, отпейте 3 глотка и прочитайте «Отче наш».

Стакан со святой водой поставьте на стол, по бокам установите две свечи, также принесенные из церкви на Сретенье, и читайте на воду: «Как льется водица, так дуют ветра, разольется неудача, развеется беда, омоется раба Божья (имя) росою утренней, овеется ветром свежим. Станет раба Божья (имя) удачливой, понятливой, все стечется, все свяжется, все заслоны и запруды разойдутся, как их и не было! Словам замок, а ключ пропал».

Свечи должны догореть полностью, а воду выпейте за 3 дня, разделив содержимое мысленно на три равные части. Кстати, обряд лучше проводить на растущей луне, утром на голодный желудок.

Приметы на Сретение:

Какова погода на Сретение, такова будет и весна.

Ежели на Сретенье установится оттепель — весна ранняя теплая, коли холода завернут — весна холодная; выпавший в этот день снег — к затяжной и дождливой весне.

Если на Сретенье снег через дорогу несет — весна поздняя и холодная. Именно на этот день говаривали: солнце на лето — зима на мороз.

А еще: будет снежок — весной дрожжок.

Коли метель дорогу переметает — весна поздняя да холодная; ежели тепло — ранняя и теплая.

На Сретение утром снег — урожай ранних хлебов; если в полдень — средних; если к вечеру — поздних.

На Сретение капель — урожай пшеницы.

Стоя за обедней со свечкой в руках, примечали: у кого она раньше погаснет, значит, тот раньше других умрет. Если свеча продолжала гореть всю дорогу до дома, это считалось хорошим предзнаменованием. А тому, кому по дороге на руку капало три капельки расплавленного воска с его свечи, в будущем году должна была сопутствовать удача.

Свечкой слегка подпаливали крест-накрест волосы, чтобы голова не болела, а потушенную свечу разламывали на кусочки и раскладывали в избе и в хлеву, чтобы защитить скот и имущество от грозы и молний.

Эти приметы давно проверены временем. Теперь вы можете загадать самое заветное желание – и оно обязательно сбудется!

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