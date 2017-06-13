Самый труднопонимаемый знак зодиака

На первый взгляд, у людей, рожденных под этим созвездием, мягкий и легкий характер. Они заботливы и нежны, с самого детства отличаются хорошо развитым воображением, поэтому чаcто уходят в страну собственных грез и фантазий. С ними интересно, ведь их внутренний мир настолько глубок, что узнать их до конца просто невозможно.

Речь идет, конечно же, о Рыбах.

Они чувствительны и ранимы, принимают все близко к сердцу и остро реагируют на критику. Это не всегда можно заметить, ведь Рыбы склонны скрывать свои истинные эмоции и переживать их наедине с самими собой. Люди этого знака часто разрываются между противоречивыми чувствами. Они осознают, что не многие способны понять их правильно, хотя и сами порою не догадываются, в чем причина. Зато об этом хорошо знают астрологи.

1. Рыбы многое держат в себе

Они хотят, чтобы люди понимали их, но не всегда могут найти слова, чтобы выразить, что они чувствуют или в чем нуждаются. Они много времени проводят в собственных размышлениях, поэтому многим людям непросто найти с ними общий язык. Дайте им время, окружите их заботой, вниманием, поддержкой, и они откроются вам. Говорите с ними об искусстве, фантазиях и творчестве, и они охотно включатся в беседу.

2. Они часто меняют реальность на мир грез

Реальность кажется Рыбам утомительной и скучной. Им некомфортно среди вечной суеты, перемен и шума, поэтому они часто находят комфорт и утешение в собственных мыслях. Здесь они могут найти вдохновение и отдохнуть душой. Примите эту особенность Рыб, и вам станет легче находить с ними общий язык.

3. Они доверчивы

В юности Рыбы готовы с легкостью отдать сердце тому, кто, по их мнению, заслуживает этого. Они влюбчивы и эмоциональны. Своему партнеру они доверяют безгранично и готовы ради него на все. Однако такая преданность часто оборачивается для них катастрофой. Разбитое один раз сердце Рыб уже никогда не станет прежним.

4. Рыбы хотят сблизиться с вами, но боятся, что им сделают больно

Они добры, заботливы и внимательны, именно поэтому люди часто злоупотребляют этими качествами Рыб. Они хотят близких отношений, но, поскольку в прошлом им слишком часто делали больно, они боятся раскрыться. Дайте им шанс, и вы увидите, насколько глубокими и прекрасными могут быть ваши отношения.

5. Им нужно много личного времени и пространства

Это не значит, что они не хотят видеть вас в своей жизни. Просто внешний мир слишком истощает и выматывает их. Уединение необходимо Рыбам, чтобы прийти в гармонию с собой. Однако поддержка и внимание также необходимы им, поэтому не отпускайте их слишком далеко от себя.

6. Они очень независимы

Они не любят полагаться на кого-то и предпочитают использовать свои собственные ресурсы для достижения целей. Их пугают слишком высокие требования и ожидания, они боятся ограничения своей свободы. Поэтому никогда не давите на них. Если вы проявите терпение и не будете предъявлять им никаких требований, они станут самыми надежными, верными и заботливыми партнерами или друзьями.

Рыбы – непростой знак Зодиака. Однако, если вы сумеете найти с ними общий язык, можете благодарить судьбу за то, что она послала вам такого прекрасного друга или партнера.