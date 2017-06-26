САМЫЙ СТРАШНЫЙ СЕКРЕТ КАББАЛЫ

– Бог троичен? Это невозможно!
– Мы, евреи, не верим в то, что Бог может стать человеком!
– И мы не верим в очищение заместительной жертвой!
– Какой-такой Новый Завет?! Вы с ума сошли!
Для многих евреев эти утверждения – аксиомы. Но правы ли они?
За последние десятилетия на еврейскую духовную арену вернулась популярная мистическая традиция тайной мудрости под названием «Каббала». Скрытые в тайных книгах иудаизма и неведомые современным популяризаторам, Каббала содержит в себе некоторые доктрины, которые многие религиозные евреи сегодня посчитали бы анафемой. Это доктрины, уж очень похожие на учения Нового Завета.
Эти параллели не остались незамеченными, когда евреи стали больше интересоваться Каббалой. В 1696 г. раввин-мистик Аарон бен Моше ха-Коэн из Кракова уверовал в Йешуа (Иисуса) только на основании своего изучения Каббалы. Он написал целых три тома, детализировавших многочисленные параллели между Новым Заветом и Зогаром (основной книгой еврейского мистицизма). А Йоханан Риттангель, умерший в 1652 г., первый переводчик еврейского мистического труда Сефер Йецира, был одним из нескольких евреев, верующих в Йешуа, который стал популяризировать еврейскую мистическую мудрость среди широкой аудитории своего времени.
В начале 20 века Фейвель Левертоф, умерший в 1954 г., один из переводчиков книги Зогар, окончивший хасидскую йешиву, и потомок Рабби Шнеура Залмана из Ляд (основателя движения ХаБаД), также уверовал в Йешуа как Мессию, найдя параллели между Новым Заветом и еврейской мистикой.
Составное единство
Краеугольным камнем традиционного иудаизма является вера в Единого Бога. Вера в множественную природу Бога является в глазах многих евреев явным признаком язычества. Тем не менее, Каббала учит составному единству Божества.
Каббала говорит, что бесконечный и радикально трансцендентный «Эйн Соф» («Бесконечный» Бог) открывается через Свои «сфирот».1 «Сфирот» – это десять наиболее явных качеств Божества. Будучи едиными с Творцом, они также являются духовным облачением Творца и «лучами света, посылаемыми Им».2 «Сфирот» являются аспектами или атрибутами Творца, посредством которых Бог общается со Своим творением.3
Знание низших семи «сфирот» было взято из обращения царя Давида к Господу в 1 Паралипоменон 29:11: «Твое, Господи, величие (гдула), и могущество (гвура), и слава (тиферет), и победа (нецах) и великолепие (ход), и все, [что] на небе и на земле (йесод), [Твое]: Твое, Господи, царство (малкут), и Ты превыше всего, как Владычествующий». Два из трех оставшихся «сфирот» – «хохма» и «бина» (мудрость и разумение) – самая часто употребляемая пара атрибутов Божьих во всей Библии. А наивысшая «сфира» – «кетер» (корона) – символизирует Божье правление и власть как Царя царей.
Как отмечают многие исследователи Каббалы, это напоминает метафоры, используемые в Новом Завете. И Каббала, и Новый Завет утверждают, что Бог общается со Своим творением – людьми – посредством терминов, которые знакомы им из опыта жизни. Каббала использует термины «сфирот», а Новый Завет говорит об Отце, Сыне и Духе Святом.
Как и Новый Завет (который говорит о Едином Боге в трех «лицах»), каббалисты признают множественность лиц Божества. Выражения множественного единства (Бога, людей и других существ) часто встречаются в каббалистической литературе и не представляют собой никаких богословских препятствий для ортодоксальных еврейских мистиков:
Сказал рабби Элеазер: «Как четыре секции ореха соединены с одной стороны и разделены с другой, так и все части Небесной колесницы объединены в совершенное единство, но каждая из них исполняет особую функцию…»4
Древо жизни разветвляется в разной степени во все стороны, каждая отличная от другой, а вместе создавая единство в виде ветвей, листьев… и корней». 5
Такая мистическая логика видна не только в средневековых документах, таких как Зогар, но существует и по сей день. «Тания» – фундаментальная работа по философии хасидизма, написанная рабби Шнеуром Залманом, гласит:
«Он и Его выражения – одно; Он и Его причины – одно… Все это Божество».6
«Он и Его Имя – одно…» 7
Такое мышление существует в иудаизме уже долгое время. Например, Дух Святой, Которого некоторые раввины называют «шхина» (т.е. обитель славы Божьей), в начале талмудического периода считался вторым лицомБожества.8
Но мистики вышли за пределы признания Бога как «двух в одном». Они утверждают, что «сфирот» организованы в трех «столпах». В глазах каббалистов истинная природа Божья – «три в одном». В «Сончино Зогар» говорится:
«Слушай, Израиль, Адонай9 Элохейну Адонай един». Эти три – одно… Этому подобно таинство слышимого голоса, ибо хотя он и один, но состоит из трех элементов – огонь, воздух и вода… Так же и в таинстве трехмерных Божественных проявлений Адонай Элохейну Адонай – три образа, формирующих единство» (Райя Мехемна, стр. 43b).
Воплощение и инкарнация
Может ли еврей принять мысль о Божьем воплощении? Многие каббалисты принимали такую мысль!
Каббала учит, что человеческое тело – это внешнее проявление души, обитающей внутри, и все материальные вещи проявляют духовные реалии, как бы «выдавленные» в нашу вселенную. 10 Однако у Бога есть особые возможности открытия Себя нашему миру. Нахманид (1194-1270) писал, что «шхина» может «митгашем» (воплощаться) в антропоморфном виде. Как утверждает ашкеназская традиция, слова «… «Ангел Господень явился ему в горящем кусте» (Исход 3:2)… говорят о Самом Боге» 11. Иногда титул «малах ха-кавод» (Ангел славы) применяется в Каббале именно к «шхине».12
Термин «Метатрон», переводящийся как «Ангел славы» и «тело шхины», – это латинский перевод греческого слова «Прекурсор», или «предтеча» — то же слово, которым описывается Йешуа в Послании к Евреям 6:20. Оно означает «господин», «лидер», «ведущий», «светоч».
Слова «они видели славу Бога» (Исход 24:10) напоминают описание Йешуа в Послании к Евреям 1:3, где Он описан как «сияние славы» и «предтеча», служащий первосвященником в небесной скинии, по образу которой построил свою скинию Моисей (Евреям 6:20 – 8:5).
Некоторые каббалистические тексты раскрывают, что Метатрон – не просто ангел, но проявление «шхины» в человеческой форме, другими словами, Сам Бог.13
Итак, и традиционные каббалисты, и Новый Завет говорят, что Предтеча – это Ангел славы, Имя Божье и воплощенное Слово Божье. А что говорит следующий отрывок из книги Зогар о личности этого Предтечи? «Дух Божий, Который носился над водою, есть дух Мессии». 14
Могут ли каббалисты действительно считать, что Бог каким-то непостижимым образом соединяет в Себе три лица, оставаясь единым Богом? Разве не то же самое говорит Новый Завет о Йешуа? Почитайте следующие слова рабби Йитхака из Акра:
«Мошех [Мессия] – это Первосвященник, помазанный елеем, верховное святое помазание, истинный Мессия, который придет когда-то, если мы будем слушаться голоса его Господина, чье имя находится в нем, и он освободит нас… «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их» (Исаия 63:9) и «и почиет на нем Дух Господень» (Исаия 11:2). Эти стихи и все, подобные им, намекают на «Метатрона» [Предтечу], Князя лица… Невинный агнец, всеблагой – это Мошех, Князь милости».15
А дают ли мистики какое-либо имя Метатрону, этому Предтече, Князю лица, Первосвященнику, воплощенному Слову Божьему, Агнцу, Мессии? Молитва на Рош-ашана включала в средние века следующие удивительные слова:
«Да будет воля Твоя, чтобы звук шофара вписал в Твою небесную завесу Ангел, назначенный на это, как Ты приемлешь молитвы рукой Илии, да будет благословенна память его, и через Йешуа, Князя лица».16
Посредник
Многие евреи сегодня вообще отвергают нужду в посреднике между нами и Богом.
Каббалисты, однако, придерживались иного мнения. Каббалисты видели в этом Ангеле посредника между Богом и Его народом. Следующий отрывок из книги Зогар звучит как краткое изложение всего, что Новый Завет говорит о посредничестве Иисуса и Его заместительной жертве:
«Когда Мессия услышит о великом страдании Израиля в изгнании и о нечестивых среди них, ищущих отойти от своего Господина, он восплачет громко, … как написано: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши» (Исаия 53:5)… Мессия… призовет все болезни, боли и страдания Израиля на самого себя… Пока Израиль был в Святой Земле, храмовыми служениями и жертвами они отвращали злые болезни и страдания от мира. А сейчас их от мира отвращает только Мессия».17
Исследуйте этот вопрос для себя
Доказывают ли эти отрывки из мистических книг правильность Нового Завета, что Йешуа – это Мессия Израиля, Бог во плоти, принесший Себя в жертву за наш грех? Нет. Но они доказывают, что всегда находились евреи (из них многие каббалисты), в чьей приверженности к ортодоксальному иудаизму не усомнился бы никто, но которые придерживались мнения, очень похожего на нашу веру в то, что Йешуа действительно был Мессией.
Если это исследование Каббалы возбудило Ваш интерес, почитайте, что по этому поводу говорит сам Новый Завет. В еврейской Библии Бог утверждает, что Сам установит Новый Завет: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет» (Иеремии 31:31). А вот что говорит каббалистический текст «Отиет деРабби Акиба» об этом отрывке: «Святой… даст им понимание значения новой Торы, которую Он им даст через Мессию».18
Каббалисты действительно верили в триединого Бога, в телесное воплощение Божества и в заместительную жертву Мессии! Так, может, Йешуа и есть этот Мессия? Откройте для себя этот секрет – свяжитесь с нами.
One thought on “САМЫЙ СТРАШНЫЙ СЕКРЕТ КАББАЛЫ”
Мессия это одна из ипостасей Человека. Бог существует в Человеке и его путь, наш путь, путь Человека — это путь открытия этого факта и последующего раскрытия качеств божественного в Себе.
Я пришла к этому через свой опыт и постижения следовавшие за эти опытом. Последние 7 лет ежедневно слушала лекции по каббале и делала упражнения которые предлагались ученикам. Продолжаю до сих пор. Мир нам неведом, как и бог. Все через постижение