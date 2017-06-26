САМЫЙ СТРАШНЫЙ СЕКРЕТ КАББАЛЫ

За последние десятилетия на еврейскую духовную арену вернулась популярная мистическая традиция тайной мудрости под названием «Каббала». Скрытые в тайных книгах иудаизма и неведомые современным популяризаторам, Каббала содержит в себе некоторые доктрины, которые многие религиозные евреи сегодня посчитали бы анафемой. Это доктрины, уж очень похожие на учения Нового Завета.

Для многих евреев эти утверждения – аксиомы. Но правы ли они?

– Бог троичен? Это невозможно! – Мы, евреи, не верим в то, что Бог может стать человеком! – И мы не верим в очищение заместительной жертвой! – Какой-такой Новый Завет?! Вы с ума сошли!

Эти параллели не остались незамеченными, когда евреи стали больше интересоваться Каббалой. В 1696 г. раввин-мистик Аарон бен Моше ха-Коэн из Кракова уверовал в Йешуа (Иисуса) только на основании своего изучения Каббалы. Он написал целых три тома, детализировавших многочисленные параллели между Новым Заветом и Зогаром (основной книгой еврейского мистицизма). А Йоханан Риттангель, умерший в 1652 г., первый переводчик еврейского мистического труда Сефер Йецира, был одним из нескольких евреев, верующих в Йешуа, который стал популяризировать еврейскую мистическую мудрость среди широкой аудитории своего времени.

В начале 20 века Фейвель Левертоф, умерший в 1954 г., один из переводчиков книги Зогар, окончивший хасидскую йешиву, и потомок Рабби Шнеура Залмана из Ляд (основателя движения ХаБаД), также уверовал в Йешуа как Мессию, найдя параллели между Новым Заветом и еврейской мистикой.

Составное единство

Краеугольным камнем традиционного иудаизма является вера в Единого Бога. Вера в множественную природу Бога является в глазах многих евреев явным признаком язычества. Тем не менее, Каббала учит составному единству Божества.

Каббала говорит, что бесконечный и радикально трансцендентный «Эйн Соф» («Бесконечный» Бог) открывается через Свои «сфирот».1 «Сфирот» – это десять наиболее явных качеств Божества. Будучи едиными с Творцом, они также являются духовным облачением Творца и «лучами света, посылаемыми Им».2 «Сфирот» являются аспектами или атрибутами Творца, посредством которых Бог общается со Своим творением.3

Знание низших семи «сфирот» было взято из обращения царя Давида к Господу в 1 Паралипоменон 29:11: «Твое, Господи, величие (гдула), и могущество (гвура), и слава (тиферет), и победа (нецах) и великолепие (ход), и все, [что] на небе и на земле (йесод), [Твое]: Твое, Господи, царство (малкут), и Ты превыше всего, как Владычествующий». Два из трех оставшихся «сфирот» – «хохма» и «бина» (мудрость и разумение) – самая часто употребляемая пара атрибутов Божьих во всей Библии. А наивысшая «сфира» – «кетер» (корона) – символизирует Божье правление и власть как Царя царей.

Как отмечают многие исследователи Каббалы, это напоминает метафоры, используемые в Новом Завете. И Каббала, и Новый Завет утверждают, что Бог общается со Своим творением – людьми – посредством терминов, которые знакомы им из опыта жизни. Каббала использует термины «сфирот», а Новый Завет говорит об Отце, Сыне и Духе Святом.

Как и Новый Завет (который говорит о Едином Боге в трех «лицах»), каббалисты признают множественность лиц Божества. Выражения множественного единства (Бога, людей и других существ) часто встречаются в каббалистической литературе и не представляют собой никаких богословских препятствий для ортодоксальных еврейских мистиков:

Сказал рабби Элеазер: «Как четыре секции ореха соединены с одной стороны и разделены с другой, так и все части Небесной колесницы объединены в совершенное единство, но каждая из них исполняет особую функцию…»4

Древо жизни разветвляется в разной степени во все стороны, каждая отличная от другой, а вместе создавая единство в виде ветвей, листьев… и корней». 5

Такая мистическая логика видна не только в средневековых документах, таких как Зогар, но существует и по сей день. «Тания» – фундаментальная работа по философии хасидизма, написанная рабби Шнеуром Залманом, гласит:

«Он и Его выражения – одно; Он и Его причины – одно… Все это Божество».6

«Он и Его Имя – одно…» 7

Такое мышление существует в иудаизме уже долгое время. Например, Дух Святой, Которого некоторые раввины называют «шхина» (т.е. обитель славы Божьей), в начале талмудического периода считался вторым лицомБожества.8

Но мистики вышли за пределы признания Бога как «двух в одном». Они утверждают, что «сфирот» организованы в трех «столпах». В глазах каббалистов истинная природа Божья – «три в одном». В «Сончино Зогар» говорится:

«Слушай, Израиль, Адонай9 Элохейну Адонай един». Эти три – одно… Этому подобно таинство слышимого голоса, ибо хотя он и один, но состоит из трех элементов – огонь, воздух и вода… Так же и в таинстве трехмерных Божественных проявлений Адонай Элохейну Адонай – три образа, формирующих единство» (Райя Мехемна, стр. 43b).

Воплощение и инкарнация

Может ли еврей принять мысль о Божьем воплощении? Многие каббалисты принимали такую мысль!

Каббала учит, что человеческое тело – это внешнее проявление души, обитающей внутри, и все материальные вещи проявляют духовные реалии, как бы «выдавленные» в нашу вселенную. 10 Однако у Бога есть особые возможности открытия Себя нашему миру. Нахманид (1194-1270) писал, что «шхина» может «митгашем» (воплощаться) в антропоморфном виде. Как утверждает ашкеназская традиция, слова «… «Ангел Господень явился ему в горящем кусте» (Исход 3:2)… говорят о Самом Боге» 11. Иногда титул «малах ха-кавод» (Ангел славы) применяется в Каббале именно к «шхине».12

Термин «Метатрон», переводящийся как «Ангел славы» и «тело шхины», – это латинский перевод греческого слова «Прекурсор», или «предтеча» — то же слово, которым описывается Йешуа в Послании к Евреям 6:20. Оно означает «господин», «лидер», «ведущий», «светоч».

Слова «они видели славу Бога» (Исход 24:10) напоминают описание Йешуа в Послании к Евреям 1:3, где Он описан как «сияние славы» и «предтеча», служащий первосвященником в небесной скинии, по образу которой построил свою скинию Моисей (Евреям 6:20 – 8:5).

Некоторые каббалистические тексты раскрывают, что Метатрон – не просто ангел, но проявление «шхины» в человеческой форме, другими словами, Сам Бог.13

Итак, и традиционные каббалисты, и Новый Завет говорят, что Предтеча – это Ангел славы, Имя Божье и воплощенное Слово Божье. А что говорит следующий отрывок из книги Зогар о личности этого Предтечи? «Дух Божий, Который носился над водою, есть дух Мессии». 14

Могут ли каббалисты действительно считать, что Бог каким-то непостижимым образом соединяет в Себе три лица, оставаясь единым Богом? Разве не то же самое говорит Новый Завет о Йешуа? Почитайте следующие слова рабби Йитхака из Акра:

«Мошех [Мессия] – это Первосвященник, помазанный елеем, верховное святое помазание, истинный Мессия, который придет когда-то, если мы будем слушаться голоса его Господина, чье имя находится в нем, и он освободит нас… «Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их» (Исаия 63:9) и «и почиет на нем Дух Господень» (Исаия 11:2). Эти стихи и все, подобные им, намекают на «Метатрона» [Предтечу], Князя лица… Невинный агнец, всеблагой – это Мошех, Князь милости».15

А дают ли мистики какое-либо имя Метатрону, этому Предтече, Князю лица, Первосвященнику, воплощенному Слову Божьему, Агнцу, Мессии? Молитва на Рош-ашана включала в средние века следующие удивительные слова:

«Да будет воля Твоя, чтобы звук шофара вписал в Твою небесную завесу Ангел, назначенный на это, как Ты приемлешь молитвы рукой Илии, да будет благословенна память его, и через Йешуа, Князя лица».16

Посредник

Многие евреи сегодня вообще отвергают нужду в посреднике между нами и Богом.

Каббалисты, однако, придерживались иного мнения. Каббалисты видели в этом Ангеле посредника между Богом и Его народом. Следующий отрывок из книги Зогар звучит как краткое изложение всего, что Новый Завет говорит о посредничестве Иисуса и Его заместительной жертве:

«Когда Мессия услышит о великом страдании Израиля в изгнании и о нечестивых среди них, ищущих отойти от своего Господина, он восплачет громко, … как написано: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши» (Исаия 53:5)… Мессия… призовет все болезни, боли и страдания Израиля на самого себя… Пока Израиль был в Святой Земле, храмовыми служениями и жертвами они отвращали злые болезни и страдания от мира. А сейчас их от мира отвращает только Мессия».17

Исследуйте этот вопрос для себя

Доказывают ли эти отрывки из мистических книг правильность Нового Завета, что Йешуа – это Мессия Израиля, Бог во плоти, принесший Себя в жертву за наш грех? Нет. Но они доказывают, что всегда находились евреи (из них многие каббалисты), в чьей приверженности к ортодоксальному иудаизму не усомнился бы никто, но которые придерживались мнения, очень похожего на нашу веру в то, что Йешуа действительно был Мессией.

Если это исследование Каббалы возбудило Ваш интерес, почитайте, что по этому поводу говорит сам Новый Завет. В еврейской Библии Бог утверждает, что Сам установит Новый Завет: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет» (Иеремии 31:31). А вот что говорит каббалистический текст «Отиет деРабби Акиба» об этом отрывке: «Святой… даст им понимание значения новой Торы, которую Он им даст через Мессию».18

Каббалисты действительно верили в триединого Бога, в телесное воплощение Божества и в заместительную жертву Мессии! Так, может, Йешуа и есть этот Мессия? Откройте для себя этот секрет – свяжитесь с нами.