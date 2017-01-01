САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЗНАК ЗОДИАКА

Самым сильным среди знаков зодиака считается Скорпион.

Его сила духа, твердый характер, мощная энергия и огромная воля редко кого оставляют равнодушным. Недаром среди представителей этого знака так много влиятельных и знаменитых личностей.

Сила и мощный эмоциональный заряд Скорпионов во многом определяются планетой Плутон, под покровительством которой они находятся. Именно она делает представителей этого знака зодиака столь могущественными в отношении добра и зла. Скорпионы презирают слабость как в себе, так и в окружающих их людях.

Чем бы они ни занимались, они отдаются этому делу со всей страстью и целеустремленностью, не жалея ни себя, ни других. Вот почему среди представителей этого знака так много трудоголиков, которые очень часто занимают руководящие должности, ведь у Скорпионов получается очень хорошо управлять. Они не останавливаются на полпути, добиваясь больших успехов. Они должны быть главными во всем и всегда, подчиняя и впечатляя окружающих. Но самое главное – это их великолепная выдержка духа в самых экстремальных ситуациях. Скорпионы никогда не теряют голову от проблем и не впадают в истерику. Их твердый характер и сила духа проявляются во всем – от личных отношений до карьеры.

Внутренняя энергия Скорпионов притягивает других представителей знаков. Их могут любить или не любить, но равнодушных к Скорпионам людей очень мало. Только Скорпионы могут так долго и пристально смотреть в глаза, проверяя человека на прочность и решая для себя характер ваших дальнейших взаимоотношений.