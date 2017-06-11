САМЫЕ УМНЫЕ ДЕВУШКИ ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА

В народе бытует мнение, что мужчины не любят умных женщин. Однако, по нашим наблюдениям, противоположный пол все же тянется к женщинам мудрым. Астрологи утверждают, что именно эти знаки могут похвастаться природным умом. Давайте узнаем, кто же это!

1 место — Овен

Овны с самого детства поражают своей проницательностью. Еще играя во дворе, они получают всеобщее доверие и признание среди своих ровесников. Взрослея, женщины-Овны все так же легко берут на себя лидерство и получают от этого истинное удовольствие. Безусловно, это бьет по самолюбию мужчин, но Овнов это мало интересует.

Женщины-Овны очень выносливы. Они легко берутся за сложные мужские дела. Овны часто агрессивно настроены к окружающим, но не умеют долго злиться и быстро отходят. При этом – парадокс! – Овны наивны, и им часто приходится опускаться с небес на землю. Опасаются пойти на поводу общественного мнения и всеми силами стараются этого избежать.

2 место — Скорпион

Скорпион – мужчина в юбке. Девочки, рожденные под этим знаком, с младых ногтей знают, что они не похожи на других. К жизни относятся просто: Скорпионы уверены, что несмотря на все коварство и хитрость, царящие в мире, жизнь складывается из простых мелочей.