Самые счастливые и несчастливые имена

Многие астрологи и экстрасенсы уверены, что имя человека в определенной мере влияет на его судьбу. По их мнению, каждое имя излучает свою энергетику, которая может оказывать на обладателя этого имени положительное или отрицательное воздействие.

Из-за этого некоторые имена обладают максимальным положительным влиянием, а другие могут принести своему владельцу немало проблем.

Вот самые счастливые мужские и женские имена, которые приносят удачу.

Женские имена

Елена

Это имя считается одним из самых счастливых. Большинство женщин с таким именем награждены легкой судьбой. Им довольно легко дается продвижение по карьерной лестнице, они без труда находят общий язык с окружающими людьми. Обладательниц этого имени обычно любят, ценят и уважают родные и знакомые.

Наталья

Наташи тоже довольно везучие. Они уверены в себе и умеют отстоять свою точку зрения. Благодаря этому они стойко преодолевают все трудности и легко решают проблемы.

Татьяна

Татьянам имя также приносит удачу. Обладательницы этого имени всегда живут на позитиве. Несмотря на любые жизненные трудности, они всегда остаются в хорошем расположении духа. Именно такое отношение к жизни помогает им справиться с проблемами и ощущать себя более счастливыми, чем остальные.

Ирина

Это имя излучает сильную энергетику активности и целеустремленности. Благодаря этому его обладательницы могут легко добиться больших успехов и в личной жизни, и в карьере. Они ставят перед собой смелые цели и умело их достигают.

Ольга

Ольга – еще одно красивое и счастливое женское имя. Его обладательницы имеют все предпосылки для того, чтобы жить в счастье, любви и богатстве. Хотя они доверяют своим чувствам и интуиции, но серьезные поступки совершают чаще под влиянием выводов разума. Благодаря такому подходу они успешно решают проблемы и выходят победительницами из сложных жизненных ситуаций.

Екатерина

Имя Екатерина не просто приносит счастье, оно наделяет свою обладательницу аналитическим умом, целеустремленностью и умением добиваться своего. Именно поэтому большинство женщин с таким именем амбициозные, активные и позитивные, что и помогает им добиться в жизни многого.

Несчастливые женские имена.

К таким специалисты относят имена Надежда и Людмила. У Надежды проблемы в жизни могут появляться из-за того, что она имеет слишком пассивный характер и склонна просто плыть по течению. Энергетика имени Людмила может притягивать различные неприятности.

Счастливые мужские имена:

Александр, Алексей и Анатолий

Все эти имена находятся на первом месте в рейтинге самых везучих. Мужчины с этими именами наделены особой силой, как физической, так и моральной. Большинство из них сильны духом и способны добиться значительных успехов, если, конечно, не будут упускать возможности, которые дает им сама судьба.

Иван

Имя Иван также можно назвать один из самых удачливых. Обладателям этого имени повезло иметь очень сильного ангела-хранителя. Именно благодаря ему они легко преодолевают даже серьезные трудности, ведь у них есть защитник, который помогает и оберегает от неприятностей.

Николай

Обладателей этого имени тоже можно отнести к счастливым людям. Имя наделено сильной энергетикой – это она помогает этим мужчинам всегда быть впереди всех и добиваться намеченных целей. Сила характера и умение находить общий язык с людьми очень помогают им в жизни.

Олег и Михаил

Обладатели этих имен имеют сильных небесных защитников. Ангелы-хранители помогают им во всем, иногда даже возникают такие ситуации, когда им чудом удается избежать неприятностей. Может показаться, будто их кто-то ведет за собой и направляет, подсказывая правильный путь и оберегая от бед.

Несчастливые мужские имена

Ярослав, Станислав, Борис и Богдан.

Ярослав с рождения находится под влиянием энергии агрессии имени, она будет управлять им в всю жизнь и часто мешать в личных отношениях и карьере. Станислав из-за влияния имени становится импульсивным, ему сложно контактировать с людьми. Богдан бывает слишком сильно связан с матерью, что может помешать во взрослой жизни. Вся жизнь Бориса будет наполнена трудностями, которые ему придется преодолевать.