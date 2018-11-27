САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И САМЫЕ ФАЛЬШИВЫЕ ДРУЗЬЯ ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА

Доверяя человеку и беззастенчиво открывая ему свою душу, мы надеемся на взаимность, и искренне верим, что близкий человек никогда не предаст нас и не воспользуется нашей откровенностью в корыстных целях.

Однако в жизни все не так однозначно. Человек, которому мы доверяем, может смотреть на нас искренними, полными сочувствия глазами, а за спиной насмехаться, обсуждая наши неудачи, поносить последними словами, а то и строить козни.

Такие личности становятся самым большим разочарованием в нашей жизни. Они гораздо опаснее прямых и честных людей, которые откровенно указывают нам на недостатки. Но как вычислить таких личностей, чтобы очистить от них свою жизнь? В этом может помочь гороскоп.

Самые искренние люди по знаку Зодиака

5. Дева

Общение с представителями знака Дева не всем по душе. Все дело в критичном складе характера таких людей. Они не стесняются говорить в глаза все, что думают о человеке, и откровенно указывают собеседнику на его недостатки. Критика таких личностей раздражает, и даже друзья не всегда находят в себе силы правильно воспринимать слова Девы. Однако если эти люди проанализируют, они осознают, что Дева говорит абсолютно правильно, пусть и преподносит это в жесткой форме. В общем, имея рядом такого друга, вы всегда будете слышать правду о себе, пусть и не в самой приятной подаче. Зато, этот человек не будет врать, и никогда не предаст вас.

4. Овен

Личности знака Овен не ищут друзей и предпочитают обособленную жизнь. К дружбе они подходят очень придирчиво, тщательно отбирая человека, которому можно доверять и не раз проверяя его на верность. Но если такой друг у Овна появится, можно не сомневаться, с ним он будет честен и никогда не предаст. Представитель данного знака не стесняется говорить в глаза об ошибках, которые совершает друг, и старается делать это максимально деликатно. Правда несдержанность Овна в такие моменты проявляется особенно сильно, что нередко становится причиной для ссор с этим, в принципе, искренним человеком.

3. Скорпион

Скорпион – настоящая загадка для окружающих. Его считают лгуном, притворщиком и главным хитрецом, который всегда обернет ситуацию в свою пользу. Но так говорят лишь те люди, которые никогда не дружили со Скорпионом. К дружбе этот человек подходит ответственно, и никогда не назовет так человека, с которым знаком несколько дней. Но если уж Скорпион доверился другу, предательства с его стороны можно не опасаться. Более того, он терпеть не может неискренность и предпочитает говорить близким людям все, что о них думает. Говоря прямо, близко общаясь с таким человеком можно стать только лучше.

2. Стрелец

Стрельцы – известные «правдорубы», для которых правда, порой, важнее дружбы. И этот факт нередко разрушает отношения Стрельца и его окружения. Добродушный и учтивый представитель данного знака приходит в ярость, когда видит несправедливость или замечает фальшь в отношениях. Человек, занимающийся подобными вещами, моментально слышит об этом от Стрельца, получая свою порцию негодования. И совершенно неважно, друг это или абсолютно незнакомый человек. Друзья Стрельца знают об этой особенности своего товарища, и уверены, что он никогда не совершит подлости.

1. Телец

Близкие люди знают, что Телец никогда не станет юлить или обманывать. И уж точно не воспользуется чужой тайной, чтобы убрать человека с пути ради собственной выгоды. Представитель данного знака прост в общении, и всегда говорит тот, что думает. При этом он умеет делать это столь деликатно, что совершенно не обижает человека, а наоборот, заставляет его стать лучше и мудрее. Окружающие видят в Тельце надежного друга и очень ценят в нем искренность, а потому нередко просят его совета и действуют по напутствию этого человека. Пожалуй, именно Тельца можно назвать человеком, живущим по совести.

Самые фальшивые люди по знаку Зодиака

5. Рак

Раки – известные сплетники. В глаза они будут говорить комплименты, хвалить вас и ваш выбор, но как только вы отвернетесь, тотчас найдут компанию, в которой начнут критиковать и насмехаться над вами. Что характерно, Раки делают это без особого умысла и точно не из корысти. Это их часть жизни, их способ развлечения, без которых они просто не могут. Но самое удивительное в том, что близкие люди знают о такой страсти Раков. Они привыкают к ней и фактически не злятся на них за «длинный язык», просто перестают доверять ценную информацию, которую те могут разболтать.

4. Весы

Всегда деликатные и обходительные Весы никогда не признаются вам, что им кто-то не нравится, или кто-то раздражает. Однако если эмоции таких людей свидетельствуют об обратном, это заставляет окружающих подозревать Весы в неискренности. Более того, личности данного знака нередко колеблются, принимая то или иное решение. Эти колебания приводят к тому, что разным людям Весы сообщают противоречивую информацию, и это становится еще одним поводом для недоверия. В общем, Весы пусть и не специально, создают вокруг себя ауру недоверия, из-за чего нередко страдают всю свою жизнь.

3. Козерог

Козероги – расчетливые личности, для которых главными приоритетами в жизни являются карьерный рост и финансовая независимость. И пусть Козероги умеют дружить и стараются быть честными с близкими людьми, если стоит вопрос о назначении на должность, где оппонентом выступает друг, Козероги сделают все, чтобы занять это место, даже если придется растоптать дружбу. При этом хитрые Козероги всегда обставляют дело так, что никто даже не подумает обвинить этого человека в нечестной игре. Очевидно, что дружить с Козерогом можно, но то только если вы не задеваете финансовых интересов друг друга.

2. Водолей

У Водолеев прекрасная фантазия, благодаря которой они с легкостью сочиняют истории и распускают сплетни об окружающих. Иногда для Водолея это просто развлечение, а порой таким способом он устраняет своих конкурентов, но врет он настолько правдоподобно, что репутация оклеветанного человека портится окончательно. Водолеи – те люди, которые будут обвинять партнера в измене, и выносить на обсуждение факты предательства, а сами точно так же бессовестно будут изменять, заверяя любимого в верности. Доверять Водолею можно лишь в том случае, если вы знаете что-то сокровенное о нем, и он, опасаясь огласки, будет соблюдать паритет.

1. Близнецы

Многоликие Близнецы не вызывают доверия даже у близких людей, а все из-за собственной двойственности. Для каждого человека у них своя маска и даже самые близкие люди порой не знают, где Близнец настоящий, и где он говорит правду. Эти личности с легкостью прогибаются под любые обстоятельства, если им это выгодно, и без зазрения совести раскрывают чужие секреты и распускают слухи. Просто это их способ выживания в этом мире. Подобные манипуляции окружающими для Близнеца естественны, а потому близкие люди очень пожалеют, если раскроют душу этому человеку.

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