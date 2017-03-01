Самое достоверное гадание на будущее

Экстрасенс Александр Шепс рассказал об одном интересном бытовом гадании, которое может попробовать каждый, вне зависимости от своих способностей. Гадание на будущее от Александра Шепса предполагает использование обычного куриного яйца и воды.

Простота этого гадания вовсе не означает его неточность и недостоверность. По словам участника «Битвы экстрасенсов» 14 сезона Александра Шепса, яйцо издавна считается одним из самых распространенных магических предметов. С помощью него можно определить порчу, наслать проклятие и сделать любовный приворот. А гадания на яйце – одни из самых правдивых и безошибочных.

Гадать на будущее Александр Шепс рекомендует на нарастающую Луну после 12 ночи. Необходимо взять прозрачный стакан с водой и свежее куриное яйцо. Яйцо проколоть иголкой с заостренного конца и аккуратно выпустить белок в воду. Важно следить за тем, чтобы из скорлупы в воду не упала ни одна капля желтка. После этого взболтайте воду с белком и поставьте ее примерно на 30 минут в темное место.

За это время белок должен сформироваться в фигуру. Именно по ней и можно определить свое будущее. Необходимо внимательно присмотреться к тому, что образовалось в воде. Фигура и будет толкованием гадания.

Александр Шепс назвал самые распространенные фигуры, которые могут образоваться при этом гадании и дал их расшифровку:

Ангел – знак счастья, добрых вестей и благополучия.

Бабочка – радость и исполнение желаний.

Бутылка – к торжеству, празднику.

Вилка – знак бедности, денежных растрат и уныния.

Веер – предзнаменование предательства и измены.

Горы – цели будут достигнуты.

Голубь – успех в любви и семейное благополучие.

Дом – спокойствие, стабильность.

Жаба – интриги, сплетни, неприятности, которые идут от врагов.

Звезда – удача, быстрый взлет, неожиданный успех, признание.

Клетка – депрессия, лишение свободы, замкнутость.

Корабль – исполнение желаний.

Лебедь – к деньгам, финансовому благополучию.

Ложка – к болезни.

Меч или нож – к опасности и неприятностям.

Кольцо – к свадьбе, неожиданному событию.

Облака – перемены в лучшую сторону.

Паук – знак того, что кто-то желает зла и хочет причинить вред.

Рыба – к прибавлению в семье или случайной денежной удаче.

Стрела – знак финансового кризиса, нехватки денег.

Топор – знак того, что задуманное не осуществится.

Часы – к успеху, к выздоровлению.

Цепь – к счастью в семье.

Цветок – к взаимной любви.

Экстрасенс Александр Шепс утверждает, что это бесплатное гадание поможет тем, кто хочет узнать свое будущее на ближайшее время. Также оно будет полезным людям, которым необходимо решить проблемы или принять решение.