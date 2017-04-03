Самое дикое племя на планете

На планете еще остались нетронутые места, где образ жизни такой же, как и пару тысячелетий назад. Сегодня насчитывается порядка ста племен, которые враждебно настроены по отношению к современному обществу и не хотят пускать цивилизацию в свою жизнь.
У берегов Индии на одном из Андаманских островов — Северном Сентинельском острове — живет такое племя. Их так и прозвали ― сентинельцы. Они яростно сопротивляются всем возможным контактам извне.
Первые свидетельства о племени, населяющем Северный Сентинельский остров Андаманского архипелага, относятся к XVIII веку: мореплаватели, оказавшись неподалеку, оставили записи о странных «первобытных» людях, которые не позволяют сойти на свою землю. С развитием мореходства и авиации возможности наблюдения за островитянами увеличились, но вся информация, известная к настоящему времени, собрана дистанционно.
Стоит отметить, что остров находится в Бенгальском заливе. Его площадь 72 кв. км и официально он находится под управлением Индии, будучи частью объединенной территории Андаманских и Никобарских островов. Предполагается, что остров обитаем вот уже 60 000 лет.
До сих пор ни одному постороннему не удалось оказаться в кругу племени сентинельцев, не лишившись при этом жизни. Это неконтактное племя подпускает чужака не ближе, чем на расстояние выстрела из лука.
Интересным оказался эксперимент с кухонной утварью. Металлическую посуду сентинельцы приняли благосклонно, а пластиковую разделили по цветам: зеленые ведерки ими были выброшены, а красные им подошли. Объяснений этому нет, как нет ответов и на множество других вопросов. Их язык входит в число самых уникальных и совершенно не понятных никому на планете. Они ведут образ жизни охотников-собирателей, добывая себе пропитание охотой, рыбной ловлей и сбором дикорастущих растений, при этом за тысячелетия своего существования они так и не освоили сельскохозяйственную деятельность.
Видео эксперимента с кокосами
Считается, что они даже не умеют разводить огонь: пользуясь случайными возгораниями, они затем бережно хранят тлеющие поленья и угли. Остается неизвестной даже точная численность племени: цифры варьируются от 40 до 500 человек; такой разброс также объясняется наблюдениями лишь со стороны и предположениями о том, что часть островитян в этот момент может прятаться в чаще.
Несмотря на то, что сентинельцам нет дела до остального мира, на Большой земле у них есть защитники. Организации, выступающие за права племенных народов, называют жителей Северного Сентинельского острова «самым уязвимым обществом на планете» и напоминает, что у них нет иммунитета ни к одной распространенной в мире инфекции. По этой причине их политика прогонять чужаков может рассматриваться как самозащита от верной смерти.
Статья подготовлена по материалам:
infoniac.ru
travelask.ru
National Geographic Россия
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