С Солнца совсем исчезли пятна!

Диск светила остается абсолютно чистым. Чем это грозит? Снимки, сделаные солнечной обсерваторией НАСА SDO (NASA’s Solar Dynamics Observatory), свидетельствуют: с нашего светила опять пропали все пятна.То единственное, которое было 9 мая 2017 года, пропало. Пятен не было 10 мая, нет и 11 мая.

На снимке, сделанном 12 мая пятен опять не оказалось. Третий день подряд без них пошел.

Как отмечают эксперты, в 2017 году набралось уже 32 дня, когда солнечный диск оставался абсолютно чистым. Ровно столько же «чистых» дней было и в прошлом году. Но это за весь год. А ныне — всего за 5 месяцев. Дело, возможно, идет к заметному снижению солнечной активности. Что грозит глобальным похолоданием. И кто знает, вдруг наблюдаемые причуды погоды — снег после весеннего тепла — это предвестники надвигающегося катаклизма.

Вместе с солнечной активностью снизится интенсивность ультрафиолетового излучения. В результате чего более разряженными станут верхние слои атмосферы Земли. А это приведет к тому, что космический мусор будет накапливаться, а не сгорать.

И в 2014 году с Солнца исчезали пятна. Уже тогда это выглядело подозрительно, потому что светило находилось в середине 11-летнего цикла своей активности — то есть, на максимуме. Оно должно было быть усыпано пятнами, которые как раз свидетельствуют об активности. Ведь именно с ними связаны солнечные вспышки и корональные выбросы.

И вот опять что-то не так. Ученые озабочены. Не исключено, полагают они, что пятна могут исчезнуть надолго — на десятилетия.

Об этом еще в 2010 году – почти в начале нынешнего 24-го цикла солнечной активности – предупреждали Мэттью Пенн (Matthew Penn) и Уильям Ливингстон (William Livingston) из американской Национальной солнечной обсерватории(NSO).

Им вторили исследователи под руководством Ричарда Алтрока (Dr Richard Altrock), астрофизика из Исследовательской лаборатории ВВС США (Air Force Research Laboratory). Они обнаружили странности в движении плазменных потоков внутри Солнца. И, как следствие, аномальные изменения в магнитных полях. А именно от них — от этих полей – главным образом и зависит формирование пятен. В итоге, Алтрок с коллегами тоже тоже предсказали, что в грядущем цикл солнечная активность будет понижена.

Вот так должно выглядеть “нормальное” Солнце – с пятнами. Изображения Земли и Юпитера добавлены на диск Солнца для сравнения.