С чего начать развитие ясновидения? Начальная техника

Каждый день перед сном, когда Вы уже легли в постель, внимательно рассматривайте неясные разводы, линии и причудливые формы на обратной стороне век. То-есть, с закрытыми глазами Вы всматриваетесь в то, что видите перед собой, на обратной стороне век. Данное упражнение можно проводить в любое время, главное, чтобы Вы находились в спокойном состоянии и никуда не спешили.

Освойте состояние полной неподвижности! Когда тело полностью неподвижно, начинается внутреннее движение энергии. Она течет к головному мозгу и пробуждает нервные центры, отвечающие за паранормальное восприятие. Для успешного выполнения данного упражнения освойте состояние полного покоя и неподвижности. Для этого, сядьте в удобное кресло или лягте, с прямой спиной и без подушки. Расслабьтесь. Как научиться контролю мускулатуры? Поупражняйтесь в контроле мускулатуры тела. Не позволяйте себе ни малейшего движения, даже самыми маленькими участками тела. Сохраняйте полную неподвижность каждой мышцы, пусть работает только дыхание. Все остальное контролируйте, но без лишнего напряжения. Вы просто должны быть расслаблены, спокойны и неподвижны. Для первого раза, попробуйте просидеть хотя бы пять минут, затем ежедневно, время можно немного увеличивать. Помните, что постепенность есть залог успеха в любом начинании. Начальная техника развития ясновидения.

* Сядьте, войдите в состояние полной неподвижности, пусть дыхание станет единственным движением. Расслабьтесь и закройте глаза.

* Внимательно рассматривайте все, что вы видите на обратной стороне век. Это называется гипнографические образы.

* Смотрите с закрытыми глазами так, как если бы Вы сидели в кинозале и ожидали просмотра фильма, внимательно смотря на пустой экран.

* Через пару минут Вы увидите смутные очертания и неясные формы, линии, разводы и «облака». Отслеживайте каждое движение или форму, которая предстала перед Вашим взором. Следите за формой очень внимательно, наблюдая за ее изменениями, за тем, как и куда она передвигается.

* Постепенно Вы войдете в состояние легкого гипнотического сна, из которого легко выйти любым резким движением тела. Смотрите дальше, но без напряжения, Ваше состояние должно быть созерцательным. Примерно через 15 минут, если Вы не уснете, начнете видеть уже более четкие образы и формы. Затем еще более ясные очертания. Тренируйтесь каждый день пока не достигните весьма отчетливой картинки.

Упражнение считается успешным, когда Вы начнете видеть так, как если бы видели в реальности. Вы можете задавать вопросы своему подсознанию и получать ответы на них.

Источник