С 27 декабря начинаются 12 Программных дней Рода!

Оказывается, древние славяне относились к периоду с 27-го декабря по 7 января как к 12 дням, в течение которых можно «запрограммировать» следующий год. Каждый из этих дней нес в себе определенную смысловую нагрузку в зависимости от того, с каким месяцем он соотносился.К примеру, 27-е декабря связан с январем, который «отвечает» за наше здоровье, в особенности за состояние иммунной системы. А 28-е декабря – это день проекции на февраль, который «ответственен» за успех в делах и финансовое процветание.

С 27 декабря начинаются 12 Программных дней Бога РОДА!

Каждый из данных программных дней имеет своих покровителей, которые также окажут то или иное влияние на соответствующий месяц. Запишите те события, которые с вами произойдут в эти дни, желательно с указанием времени. Это поможет вам в дальнейшем предотвратить или ослабить нежелательные события, а благоприятные усилить.

27 декабря 1-й программный день, соотносится с энергетикой января и по славянским знахарским традициям мы должны позаботиться о здоровье, об иммунитете. День направлен на заботу о здоровье. В этот день очень полезны водные процедуры, с добавлением лекарственных трав. Можно сделать омолаживающие цветочные ванны. Хорошо в этот день пить вместо обычного чая или кофе травяные отвары, чай из трав с медом и лимоном. Целый день постарайтесь визуализировать себя как здорового человека, повторяйте настрои и аффирмации. Этот день хорош для бани с использованием травного сырья которое исцелят центральную нервную систему, повышает иммунитет, и веников из березы или из сосны, или из пихты, или из ели, или из можжевельника. Для пара используйте различные травки-муравки: крапиву, заманиху, липу, хвощ, цвет бузины, тысячелистник, севец луговой, цвет подсолнуха, эхинацею, череду. Можно заваривать любую из этих трав, кроме хвоща, который требует к себе дополнительную вторую травку, например, герань луговую или ястребинку. В этот день сохраняйте мир и покой, чтобы данная энергия была в Вашей жизни в январе. Сегодняшний день поможет определить ключевые ошибки, которые Вы раньше не замечали.

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28 декабря

2-й программный день, соотносится с энергетикой февраля.В этом месяце нужно строить карьеру, дела, наращивать денежное богатство. Это день карьеры и достатка. Сегодня все ваши помыслы должны быть направлены на карьерный рост и материальный достаток. Можно попросить добавки к зарплате ( если это возможно) и пусть не завтра, но в феврале вы можете получить хорошую дотацию. А может быть вам давно уже пора заявить о себе как о перспективном работнике и потребовать повышения? Дерзайте! И не забудьте, что сегодня вы весь день должны чувствовать себя успешным, богатым и счастливым человеком, чтобы в феврале вся эта энергетика воплотилась в явь. Сегодня можно да и нужно привнести в жизнь магию денег. Берегите любовь. Постарайтесь в этот день не хитрить, все вопросы решать любовью и очарованием. Во все, что вы сегодня будете делать, вложите частичку своей огромной любви, чтобы в феврале мир отозвался любовью к Вам.

29 декабря

3-й программный день, соотносится с энергетикой марта.Март! Природа пробуждается ото сна, обновляется и оживает! Чтобы март подарил вам энергию обновления, постарайтесь заложить начало сегодня. Наполните свой образ очарованием, любовью и с таким настроем вперед! Никому, особенно женщинам, сегодня нельзя грустить. Вы должны нести любовь, гармонию, счастье всем своим существом. Стать у вас сегодня должна быть не иначе как у Богини! Дарите улыбки. Незамужним девушкам сегодня просто необходимо кокетничать с молодыми людьми, тем кто в паре – говорите слова любви партнеру, семейным парам – наполните дом своей сияющей улыбкой, счастьем, энергией любви. Сегодня уместны все любовные ритуалы. Даже если у вас сейчас нет партнера и вы одиноки постарайтесь прочувствовать что вы любимы, что вы кому то необходимы, а наверняка такой человек есть, просто вы о нем пока не знаете. Делайте все, что вам нравится, все что хочется, но при условии: это обязательно должно быть с любовью, выглядеть красиво и правильно. Единственно, что сегодня запрещено — чувство одиночества, грусти и любые конфликтные ситуации. Здесь нелишне задуматься о женском очаровании. Наполните свой день любовью. Эта приятная и столь желанная энергия должна чувствоваться в Вашей семье. Для этого дня характерна конфликтность. Будьте внимательны и наблюдательны; тщательно охраняйте и защищайте свое добро; могут найтись те, кто «положит глаз» на Вашу территория или кого заинтересует Ваша собственность. В этот день можно провести приворотную баньку. Для нее заранее нужно поставить веточки березы или черемухи, чтобы появились листочки. Распаренное тело нужно натереть горстью этой зелени, наговаривая: «Яро даро Роде славо».После чего дать листве высохнуть на теле.

30 декабря

4-й программный день, соотносится с энергетикой апреля.Сегодня нужно подумать о том, чего же мы хотим в будущем, каким видим его, какой судьбы достойны. Как только вы найдете то, к чему стремитесь проживите этот день именно так. Следите за событиями сегодняшнего дня, именно сегодня могут прийти подсказки относительно ваших шагов в прошлом. Были допущены ошибки – сегодня они дадут о себе знать, кого то обидели или не простили – можете получить неприятный сюрприз. Присмотритесь и вы поймете, что вам надо предпринять – простить или самому попросить прощения, помочь или самому попросить о помощи. Сегодня не место гордыне. День выстраивает месяц, а месяц — судьбу. Месяц выстраивает для нас судьбу, новорожденную долю. Используйте день для омоложения и оздоровления притягательности ауры. По свершившимся сегодня событиям Вы поймете, правильно ли Вы пойдете по предназначенному пути в апреле, увидите ли судьбоносные повороты. Спрогнозируйте свой новый поворот, создайте ситуации, чтобы этот поворот нес вам и радость, и взлет на новый, более благоприятный виток Вашей жизни.

31 декабря

5-й программный день, соотносится с энергетикой мая.Энергия дня, а соответственно месяца связана с семейной магией. Вспомните, когда последний раз вы говорили слова благодарности своей второй половинке, когда навещали родителей. Может сегодня есть смысл сказать «спасибо» маме, подарить коробку конфет бабушке или что то нужное дедушке. Сегодня вы должны заручиться поддержкой и любовью своей семьи и возможно в мае она вам будет необходима. Энергетика месяца напрямую связана с приворотной, любовной магией; со всевозможным ростом и расширением дел, овладением новой информацией. Сегодня ОБЯЗАТЕЛЬНО уравновесьте три Высшие силы: силу ЛЮБВИ, силу БОГАТСТВА и силу МУДРОСТИ и получите положительный результат, подпишите важный для Вас ДОГОВОР, успешно реализуйте какой-то проект или завершите благоприятно, с выгодой для Вас дело. 5 января — 10-й программный день, соотносится с энергетикой октября Этот день энергетически схож со 2 января.(Постарайтесь провести сегодня очистительные и защитные ритуалы для себя, своих близких и конечно для дома в котором вы живете.)Очищайте себя, свой дом, избегайте конфликтов и ссор и ни в коем случае не приносите в дом энергетическую грязь. Все неприятности оставляйте за порогом вашего жилища. Сохраняйте мир и покой, чтобы данная энергия благополучно проявилась в вашей жизни в октябре. В октябре у нас сгущается энергия колдовского характера. А поэтому 4 января нелишним будет провести ряд энергетических очистительных процедур. Для данного дня характерна конфликтность. Кроме того, тщательно оберегайте свое добро, возможны покушения на Ваши территории, на Вашу собственность. 6 января — 11-й программный день, соотносится с энергетикой ноября Этот день опасен вампирской энергией, сглазами.Поэтому постарайтесь не вступать в конфликты, чтобы октябрь не стал для вас мрачным месяцем. Сегодня очень хорошо проанализировать все предыдущие дни, посмотреть что вы недосмотрели, что упустили и может быть стоит, что то предпринять пока до ноября далековато. А в конце дня примите очистительную ванну, а еще лучше баньку, с березовым или дубовым веничком. Чай на травах с медом. Постарайтесь не перенапрягаться, не конфликтовать, чтобы не стать интересным для лихорадок, мороков или деток МАРЫ. Для данного дня характерна конфликтность. Кроме того, тщательно оберегайте свое добро, возможны покушения на Ваши территории, на Вашу собственность. 6 января — 12-й программный день, соотносится с энергетикой декабря Последний программный день и его надо прожить « чисто и без ошибок», чтобы в декабре, перед Новым годом не пришлось разгребать и восстанавливать, то что разрушили.Сегодня очень легко можно определить кто что из себя представляет. Наблюдайте за людьми и вы поймете, с кем имеете дело или будете иметь в декабре, кто вам друг, а от кого стоит держаться подальше. Особенно присмотритесь к тем, кто говорит вам комплименты или набивается в друзья. Сегодня вы как ясновидящий сможете определить искренний ли человек перед вами. В этот день необходимо жить набело, чтобы не попасть в черное пространство.

1 января

6-й программный день, соотносится с энергетикой июня.31 декабря, канун Нового года и вам конечно же не до энергетики сегодняшнего дня. А тем не менее энергетика то очень нужная, она касается будущих планов, встреч, карьерных связей. Так что уделите себе немного времени и подумайте о своих планах на будущее. Просмотрите вашу Карту желаний, прочитайте аффирмации И…. позвоните шефу, коллегам, деловым партнерам, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом! Этот звонок в июне может сыграть решающую роль для вас! Сюда входит все, что касается планов, встреч, карьерных связей. Впереди праздничная волшебная Новогодняя ночь. Проявите свои ясновидческие качества и Вы увидите КАЧЕСТВО СВОЕЙ ДОЛИ в июне месяце. Услышьте БОГОВ, услышьте их подсказки, увидьте знаки, которые они Вам посылают. Чтобы ускорить исполнение своих желаний, используйте наиболее благоприятные дни для зоревой магии: 22, 24, 25, 26, 28, 30 декабря.

Дни с 25 декабря по 2 января принадлежат полнолунию. А наши предки ВСЕГДА ПРИГЛАШАЛИ В ДОМ ЭНЕРГИЮ ВЫСШИХ из СВАРГИ. Это — время больших дел, время богатеть, как считали ранее купцы, потому что сам БОГ на небе показывает нам золотую монету. Делали все, чтобы дом был — полная чаша. Именно в фазу полнолуния закладываются все мечты, все желания, все победы, все преодоления — как в здоровье, так и в действительной жизни, по факту. Если не предаешь свои мечты, желания, если не сомневаешься в своих близких, в любимых — то в дни полнолуния можешь сделать рывок вперед, получить БЛАГА, которые поднимут тебя вверх.

2 января — 7-й программный день, соотносится с энергетикой июля

И здесь руководствующей энергией является семейная энергия, а так же любовная магия. Так что посвятите этот день любимым, родителям, детям, бабушкам, дедушкам.Займитесь собой любимой, все женские омолаживающие процедуры сегодня просто необходимы. Так что вперед и с песней – ванны с морской солью, масочки для лица и тела, уход за волосами, ну а почему бы оставить без внимания привлекательную и и омолаживающую магию? Сегодня нам все позволено!

3 января — 8-й программный день, соотносится с энергетикой августа

Для этого дня очень важна обереговая магия.Постарайтесь провести сегодня очистительные и защитные ритуалы для себя, своих близких и конечно для дома в котором вы живете. Уделите внимание своему здоровью и тут очистительные процедуры будут очень к месту. Делайте обереги, талисманы, читайте молитвы, пойте мантры – делайте все, что считаете нужным в отношении защиты себя, своих детей и своего дома. Для этого дня очень важна обереговая энергия. Возможны конфликты, ссоры в семье. Для здоровья лучше всего попоститься. В этот день необходимо сохранять мир и покой, чтобы данная энергия была в Вашей жизни в августе. Сила богини ЛАДЫ поможет определить ключевые ошибки, которые ты раньше не замечал, поможет убрать противостояния в судьбе и тем самым помочь в ее возрождении. Богиня ЛАДА потребует обновления, воскрешения, улучшения жизненной силы. Наши предки считали. Что судьба должна быть красивой, наполненной любовью и весельем, благополучием.

4 января — 9-й программный день, соотносится с энергетикой сентября