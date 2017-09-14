«Русский» царь-батюшка

И говорили эти «русские» цари между собой исключительно на немецком или же на французском языке. Более того, все придворные и вся знать, большая часть дворян считала для себя моветоном изъясняться на русском языке.Они носили европейское платье, отдыхали в Баден-Баденах всяких, в Монте- Карло проматывали состояния заработанные рабским трудом крепостных. Имели банковские счета, недвижимость и нередко бизнес за границей. Их дети получали образование в лучших университетах Европы.

К слову сказать, в концу Первой Мировой войны около 80% всех промышленных предприятий в России, включая сюда предприятия по добыче природных ископаемых, таких как нефть, золото, алмазы, железо, уголль и т.д. принадлежали иностранному капиталу. Ничего не напоминает? Да, напоминает нынешнюю Россию, которую мы наконец-то нашли.

Недаром, нынешние «господа» так истово возрождают все атрибуты и весь антураж монархической власти, начиная с герба и заканчивая крестовыми ходами в память «невинно убиенного страстостерпца и великомученнника». Ну что ж, очень надеюсь и конец у нынешних «господ» будет такой же как и у тех, с кого они берут пример… Но к огорчению монархистов, которые радуются тому, что наконец-то мы обретаем «Россию которую потеряли», надо сказать, что нынешняя «Имперская Россия» это не более чем бутафория, подделка, как говорится — «made in China». У власти в стране находится по прежнему как и 30 лет назад партократия, причем худшие её кадры, приспособленцы и бездари, готовые ради собственной выгоды на всё что угодно. Однажды они уже предали, предадут и ещё, если понадобится. С такой же лёгкостью, если понадобится, они сменят портреты Путина у себя в кабинетах на портреты какого-нибудь нового американского президента и вместо того чтобы истово, размашисто и показно креститься в храмах, станут скакать козлом на каких-нибудь «евангелических песнопениях».

Любой стране нужна идеология и несмотря на то, что согласно конституции РФ, написанной под диктовку » западных партнеров» любая идеология в России запрещена, она всё же есть. Вернее её имитация. Вот все эти крестные ходы, памятные доски Колчаку и Краснову, казаки в лампасах, «яти» на водочных этикетках, окропление святой водой ракет-носителей перед стартом и прочий абсурд и есть нынешняя идеология-имитация для России.

Нет, ну в самом деле, не к коммунизму же возвращаться, там ведь сразу же встанет вопрос о приватизации 90-х и вообще о собственности, а такого допустить им никак нельзя…

Хотя, и тут нынешняя власть нашла верное решение, сыграв на том, что до сих пор многие люди с ностальгией и любовью вспоминают советские годы. Они в такой же степени используют внешние атрибуты и некоторые, главные исторические итоги Советской власти. Гордятся Победой, правда везде заменяют звезду на голубков или ленточки и драпируют Мавзолей во время парада. Устраивают памятные мероприятия посвященные ноябрьскому параду 41 году в Москве, на Красной площади. Правда на бронетехнике вместо исторических звёзд красуются двуглавые орлы.

Негодуют когда поляки принимают решение о сносе советских памятников, хотя в это время вырубают памятные рощи ради автостоянок и строят куриные фермы на местах, где до сих по в земле лежат тысячи погибших советских бойцов. Осуждают американцев за то, что те сняли фильм про прибалтийских лесных братьев, правда сами всячески героизируют всяких Панвицев, Красновых и Власовых.

Вот такая идеология, дикая смесь православного монархизма и коммунизма.

Православный мотоциклист Хирург с двуглавым орлом на кожанной жилетке с Красным занменем едущий в Берлин, праздновать 9 мая. Вот он, символ. Но это всё лишь атрибуты, без внутреннего содержания. Для того лишь, чтобы удовлетворить идеологические потребности всех групп населения, как говорится. Чтобы народ был спокоен и не мешал. Не мешал воровать и растаскивать страну, поскольку именно воровская идеология и является той сердцевиной, той истинной идеологией, которой приедрживается власть. Украсть и вывезти в офшоры, выучить там детей и купить там недвижимость, наладить там бизнес, потом уехать самому, доживать обеспеченную старость после трудов праведных. А после них хоть потоп, хоть трава не расти…

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