«Русский» царь-батюшка

От монархистов часто можно услышать упреки — мол, Ленин был не русской национальности — Бланк, мол. А Сталин был вообще — грузин. В их устах это звучит иногда чуть-ли не главным обвинением Советской власти. Предлагаю взглянуть на генеалогию «батюшки-царя», Николая II, в этом контексте.
Женился он на Софье Августе Фредерике Ангальт-Цербской, немке, ставшей впоследстии Екатериной 2-й. Если считать Павла 1-го законным сыном, то он, с такими родителями, уже на 1/8 русский, 1/8 латыш и 3/4 немец.
Павел 1-й завёл детей, в том числе и наследовавших ему Александра и Николая, от Доротеи Вёртембергской, немки. Александр 1-й детей не оставил и далее смотрим по Николаю 1-му, который русский уже на 1/16, а немец — на 7/8.
Матерью сына и наследника Александра 2-го — Александра 3-го, была Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская. Наицональность, думаю, указывать не надо. Александр 3-й русский на 1/64, а немец на 31/32.
Женой Александра 3-го была Мария Софья Фредерика Дагмар, дочь датского короля, но(!) из Ольденбургской, немецкой династии. Да и по матери она была немкой.
Итого, Николай 2-й, Русский(!!!) царь, был русским на 1/128, латышём на 1/128 и на 63/64 — немцем.
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Они носили европейское платье, отдыхали в Баден-Баденах всяких, в Монте- Карло проматывали состояния заработанные рабским трудом крепостных. Имели банковские счета, недвижимость и нередко бизнес за границей. Их дети получали образование в лучших университетах Европы.
К слову сказать, в концу Первой Мировой войны около 80% всех промышленных предприятий в России, включая сюда предприятия по добыче природных ископаемых, таких как нефть, золото, алмазы, железо, уголль и т.д. принадлежали иностранному капиталу. Ничего не напоминает? Да, напоминает нынешнюю Россию, которую мы наконец-то нашли.
Недаром, нынешние «господа» так истово возрождают все атрибуты и весь антураж монархической власти, начиная с герба и заканчивая крестовыми ходами в память «невинно убиенного страстостерпца и великомученнника». Ну что ж, очень надеюсь и конец у нынешних «господ» будет такой же как и у тех, с кого они берут пример… Но к огорчению монархистов, которые радуются тому, что наконец-то мы обретаем «Россию которую потеряли», надо сказать, что нынешняя «Имперская Россия» это не более чем бутафория, подделка, как говорится — «made in China». У власти в стране находится по прежнему как и 30 лет назад партократия, причем худшие её кадры, приспособленцы и бездари, готовые ради собственной выгоды на всё что угодно. Однажды они уже предали, предадут и ещё, если понадобится. С такой же лёгкостью, если понадобится, они сменят портреты Путина у себя в кабинетах на портреты какого-нибудь нового американского президента и вместо того чтобы истово, размашисто и показно креститься в храмах, станут скакать козлом на каких-нибудь «евангелических песнопениях».
Любой стране нужна идеология и несмотря на то, что согласно конституции РФ, написанной под диктовку » западных партнеров» любая идеология в России запрещена, она всё же есть. Вернее её имитация. Вот все эти крестные ходы, памятные доски Колчаку и Краснову, казаки в лампасах, «яти» на водочных этикетках, окропление святой водой ракет-носителей перед стартом и прочий абсурд и есть нынешняя идеология-имитация для России.
Нет, ну в самом деле, не к коммунизму же возвращаться, там ведь сразу же встанет вопрос о приватизации 90-х и вообще о собственности, а такого допустить им никак нельзя…
Хотя, и тут нынешняя власть нашла верное решение, сыграв на том, что до сих пор многие люди с ностальгией и любовью вспоминают советские годы. Они в такой же степени используют внешние атрибуты и некоторые, главные исторические итоги Советской власти. Гордятся Победой, правда везде заменяют звезду на голубков или ленточки и драпируют Мавзолей во время парада. Устраивают памятные мероприятия посвященные ноябрьскому параду 41 году в Москве, на Красной площади. Правда на бронетехнике вместо исторических звёзд красуются двуглавые орлы.
Негодуют когда поляки принимают решение о сносе советских памятников, хотя в это время вырубают памятные рощи ради автостоянок и строят куриные фермы на местах, где до сих по в земле лежат тысячи погибших советских бойцов. Осуждают американцев за то, что те сняли фильм про прибалтийских лесных братьев, правда сами всячески героизируют всяких Панвицев, Красновых и Власовых.
Вот такая идеология, дикая смесь православного монархизма и коммунизма.
Православный мотоциклист Хирург с двуглавым орлом на кожанной жилетке с Красным занменем едущий в Берлин, праздновать 9 мая. Вот он, символ. Но это всё лишь атрибуты, без внутреннего содержания. Для того лишь, чтобы удовлетворить идеологические потребности всех групп населения, как говорится. Чтобы народ был спокоен и не мешал. Не мешал воровать и растаскивать страну, поскольку именно воровская идеология и является той сердцевиной, той истинной идеологией, которой приедрживается власть. Украсть и вывезти в офшоры, выучить там детей и купить там недвижимость, наладить там бизнес, потом уехать самому, доживать обеспеченную старость после трудов праведных. А после них хоть потоп, хоть трава не расти…
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был сыном её сестры, наполовину русской (от Петра 1-го)* — лжецарь «Пётр Первый» не был русским… ни по крови, ни по духу
3 thoughts on “«Русский» царь-батюшка”
Уже не секрет, что все президенты США это евреи, связанные родственными узами друг с другом и с династией Английской королевы, являющейся прямым потомком Авраама. А так называемый, «рускiй» царь Николай Второй — двоюродный брат английского короля Георга Пятого, сына английского короля Эдуарда Седьмого, который был чистейший еврей. См.(Edward VII : and his Jewish court. by Anthony Allfrey). А их матери были родными сёстрами и дочери датского (DANmark) короля Кристиана IX имевшего прямое родство с английской королевой. (С датского DANmark переводится как «знак Дана»). https://www.youtube.com/watch?v=iC0vjM9gKVs
«Царица» Екатерина I была дочкой литовского еврея Самуила Скавронского. Ее девичья фамилия была Марта Скавронская. Что бы обдурить рускiй народ и править Росiей, Марту переводят в православие и дают кличку Екатерина. Вред рускому народу от евреев был настолько велик, что даже еверйка Екатерина I (Марта Скавронская) зная сущность евреев, 26 апреля 1727 года подписывает Указ » О высылке Жидов из Росiи» без права на возвращение Полное собрание законов Расiйской империи. Собрание первое. Том 7. 1723-1727. СПб., 1830. С. 728″. Но уже через 10 дней, Еврейка Марта скоропостижно скончалась, в возрасте всего 43 лет!
«Царица» Елизавета Петровна — еврейка, дочь еврейки Марты Скавронской, столкнувшись с непомерной коррупцией исходящей от евреев, в 1742 году издаёт «Указ правительственному Сенату от 2 декабря 1742 г. «О высылке Жидов из России». Но в хитром законе предусматривали лишь религиозную сторону и поэтому евреям достаточно было принять христианство и они уже считались для властей не евреями.
«Царица» Екатерина II — еврейка. Полное ее имя Софья Фредерика Аугуста фон Анхальт-Цербст Дорнбург. «Катька» она для конспирации! На самом деле Катька это голубокровая иверка с еврейским именем Сонька. Сонька отстаивала интересы Британской империи, которая её и поставила императоршей в РоССию.
Вот вам и ответ почему при так называемых «руССких» царях влиятельные посты занимали всегда нерускiе. У царицы еврейки Анны Иоанновны, ближайшие ее соратники у власти были все евреи — А. И. Остерман, А. Д. Кантемир, Феофан Прокопович, Эрнст Бирон.
В первой официальной переписи 1897 г. более 50% дворянства России это были выходцы из Кавказа и срдней Азии, а остальные были евреями из Прибалтики и Европы!
РОМАНОВЫ ЭТО ЕВРеи. Все документы и факты в статье МИФЫ ОБ УМНЫХ ЕВРЕЯХ это глобальный обман человечества https://kolovrat2017.livejournal.com/906.html