Рукотворность солнечной системы

Мысль о том, что нашу Солнечную систему специально построили в таком виде, в каком мы её знаем, не нова. Она уже какое-то время обсуждается учёными, но информация об этих обсуждениях и их выводах, мягко говоря, не популяризируется.

В 2005 году на северном Кавказе в Нижнем Архызе, в специальной астрофизической обсерватории РАН была проведена научная конференция «Горизонты астрономии: поиск внеземных цивилизаций». О ней рассказывает корреспондент Андрей Моисеенко в весьма интересной статье «Солнечную систему построили инопланетяне?». Он пишет, что многие учёные «твёрдо уверены, что жизнь во Вселенной появилась не только на Земле. И в миллиардах других звёздных систем есть планеты, где можно найти какую-нибудь живность: от простейшей одноклеточной и до неприличия развитой, как, например, человечество. А может, ещё и поумнее…»

Мы приведём здесь несколько фрагментов из этой статьи, которые непосредственно касаются освещаемых нами вопросов.

«…Оказывается, у астрономов в последние годы появляется всё больше оснований утверждать, что строение Солнечной системы – аномально, и (вслух эти слова астрономы не произносят. – А.М.) появилась версия, что она создана… искусственно.

Сегодня обнаружено 168 планет в ближайших к нам звёздных системах, – говорит зав. лабораторией отдела физики планет Института космических исследований РАН доктор физ.-мат. наук Леонид Ксанфомалити. – Там планетарные системы построены по принципу – самая большая планета расположена ближе всего к своему солнцу. Прослеживается чёткая закономерность: чем меньше планета, тем дальше она от своей звезды. У нас же вблизи Солнца «крутится» маленький Меркурий. А орбиты планет-гигантов Юпитера и Сатурна проходят вдали от светила. Разумеется, есть научные модели, обосновывающие такое аномальное расположение. Но на практике, в телескопы, астрономы похожих систем не обнаружили.

Возможно, системы, подобные нашей, и существуют, мы изучили лишь ничтожно малый кусочек “неба”, – предполагает доктор Ксанфомалити. – Но всё-таки образование Юпитера на его нынешней орбите явление крайне маловероятное…»

«…Пару десятков лет назад “свалить” на внеземные цивилизации вмешательство в структуру Солнечной системы мог только учёный, не заботящийся о своей репутации. – Говорит старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, кандидат физ.-мат. наук Сергей Язев. – Но с фактами не поспоришь. Предположим, что мы изучаем Солнечную систему “со стороны”, с одной из звёздных систем. И что же остаётся думать, видя у нас множество “странных закономерностей”? Конечно, каждой их них можно найти какое-то научное разумное объяснение, построить модель. Но на практике звёздных систем, подобных аномальной Солнечной, пока не обнаружено. Возможно, когда появятся более сильные телескопы, всё изменится, но сейчас в качестве объяснения можно предположить и модель искусственного вмешательства. Если считать, что разумная жизнь во Вселенной обязательно существует, то эта версия ничуть не хуже других…»

В действительности в нашей Солнечной системе загадок гораздо больше. Многие из них довольно трудно понять, не имея специального образования. Но ещё больше таких, суть которых понять совсем несложно. Нужно только немного поразмышлять над содержанием излагаемого материала и постараться сделать выводы, основанные на здравом уме, а не на сомнительных авторитетах некоторых «учёных». Этим и занялся Фёдор Дергачёв.

В 2009 году он опубликовал статью под названием «Результаты Интернет-исследования “Артефакт по имени ‘Солнечная система’”». В этой статье он привёл множество материалов на интересовавшую его тему, найденных в Сети, систематизировал эти материалы и снабдил небольшими комментариями. А возможность сделать выводы предоставил самим читателям. Мы приведём несколько коротких фрагментов и из его статьи.

«…Постановка вопроса о возможном искусственном вмешательстве в формирование Солнечной системы далеко не нова. Кандидат технических наук Алим Войцеховский ещё в 1993 году выпустил книгу «Солнечная система – творение разума?», впрочем, в основном построенную на анализе нестационарных явлений. Старшим научным сотрудником Института солнечно-земной физики СО РАН, кандидатом физ.-мат. наук Сергеем Язевым пять лет назад была написана статья «Бритва Оккама и структура Солнечной системы», рассматривающая модель искусственного вмешательства в формирование орбит планет миллиарды лет назад…

Материалов по аномалиям планет, а также их спутников накопилось вполне достаточно. Хотелось бы изложить их в рамках стройной и очевидной для читателей логической конструкции. Так родилась идея использовать для «структурирования» темы явление резонанса, которое пронизывает всю Солнечную систему…

“Движение Меркурия согласовано с движением Земли. Время от времени Меркурий находится с Землей в нижнем соединении. Так называют положение, когда Земля и Меркурий оказываются по одну сторону Солнца, выстраиваясь с ним на одной прямой. Нижнее соединение повторяется каждые 116 суток, что совпадает со временем двух полных оборотов Меркурия и, встречаясь с Землей, Меркурий всегда обращен к ней одной и той же стороной. Но какая же сила заставляет Меркурий равняться не на Солнце, а на Землю. Или это случайность? Ещё больше странности во вращении Венеры…

Неразрешимых загадок Венера таит множество. Почему у неё нет магнитного поля и радиационных поясов? Почему вода из недр тяжёлой и разогретой планеты не выдавливается в атмосферу, как это произошло на Земле? Почему Венера вращается не с запада на восток, как все планеты, а с востока на запад? Может быть, она перевернулась вниз головой и её северный полюс стал южным? Или кто-то зашвырнул её на орбиту, закрутив предварительно в другую сторону? И самое поразительное, а для Земли ещё и вечная насмешка «утренней звезды»: с периодичностью в 584 дня она сближается с Землёй на минимальное расстояние, оказываясь в нижнем соединении, причём в эти моменты Венера всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Этот странный взгляд, глаза в глаза, не может быть объяснён с точки зрения классической небесной механики”.

(М.Карпенко. «Вселенная разумная»; «Известия», 24 июля 2002 года).

“Орбита Сатурна проявляет резонанс 2:5 относительно Юпитера, формула «2Wюпитера — 5Wсатурна=0» принадлежит ещё Лапласу… Известно, что орбита Урана обладает резонансом 1:3 относительно Сатурна, орбита Нептуна – резонансом 1:2 относительно Урана, орбита Плутона — резонансом 1:3 относительно Нептуна. В книге Л.В. Ксанфомалити «Парад планет» указано, что структуру Солнечной системы, судя по всему, определил именно Юпитер, поскольку параметры орбит всех планет находятся в правильных с его орбитой соотношениях. Там же упоминаются работы, где утверждается, что образование Юпитера на его нынешней орбите – маловероятное явление. По-видимому, несмотря на большое количество… моделей, объясняющих резонансные свойства Солнечной системы, можно иметь в виду и модель искусственного вмешательства”.

(«Бритва Оккама и структура Солнечной системы»).

Возвращаясь к теме резонансов, необходимо отметить, что Луна также является небесным телом, одна сторона которого постоянно обращена к нашей планете (что, собственно и означает «равенство периода обращения Луны вокруг Земли периоду её вращения вокруг оси)…

А рекордсменом по резонансам является, безусловно, пара Плутон – Харон. Они вращаются, будучи всегда обращёнными одними и теми же сторонами друг к другу. Для проектировщиков космических лифтов они стали бы идеальным полигоном по отработке технологии…

Следующим шагом совершенно логично стало рассмотрение аномалий других спутников, осевое вращение которых синхронно с орбитальным. Таких оказалось великое множество, а если точнее – почти все. Астрономические сайты констатируют, что синхронно вращаются вокруг своих планет (постоянно обращены к ним одной стороной) спутники Земли, Марса, Сатурна (кроме Гипериона, Фебы и Имира), Урана, Нептуна (кроме Нереиды) и Плутона. В системе Юпитера такое вращение характерно для значительной части спутников, в том числе всех галилеевых. Синхронное вращение чаще всего объясняют приливными взаимодействиями. Однако и тут есть вопросы…»

Для здравомыслящих людей этой информации будет вполне достаточно для того, чтобы крепко задуматься и прийти к выводу, что в природе такого количества аномалий и совпадений просто не может быть! Что более крупные планеты не могут находиться дальше от звезды, чем более мелкие. Что орбиты всех планет не могут лежать в одной плоскости и не могут представлять собой окружности. Что расстояние от звезды до любой планеты не может вычисляться по простейшей формуле, понятной даже школьнику. Что не могут почти все спутники вращаться вокруг своей оси синхронно с орбитальным вращением, т.е. всё время быть повёрнутыми к своей планете одной и той же стороной! Не могут!

Это абсолютно невозможно в дикой природе!

Определённость в вопросе об уникальности нашей солнечной системы появилась совсем недавно, когда смогли исследовать открытые «экзопланеты» (планеты, вращающиеся вокруг других звёзд) и обнаружили, что в других солнечных системах всё обстоит совсем не так, как в нашей. Недавно на эту тему появилась небольшая заметка под названием «Солнечная система родилась в уникальных условиях»:

«Американские и канадские учёные с помощью компьютерного моделирования доказали, что для формирования Солнечной системы были необходимы уникальные условия, и она представляет собой совершенно особый случай среди других планетных систем. Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Большинство прежних теоретических моделей, объясняющих формирование Солнечной системы из протопланетного газопылевого диска, строились на предположении, что наша система является «средней» во всех отношениях.

В последние десятилетия было открыто около 300 экзопланет – планет, обращающихся вокруг других звёзд. Обобщив эти данные, астрономы из американского Северо-Западного университета (штат Иллинойс) и канадского университета Гуэлф, пришли к выводу, что Солнечная система является во многом уникальным случаем и что для её формирования нужны совершенно особые условия.

– Солнечная система была рождена в особых условиях, чтобы стать тем спокойным местом, которое мы видим. Огромное большинство других планетных систем не соответствовало в момент появления этим особым условиям, и очень сильно отличаются, – говорит ведущий автор исследования, профессор астрономии Фредерик Расио (Frederic Rasio), слова которого цитируются в пресс-релизе Северо-Западного университета. – Теперь мы знаем, что другие планетные системы совсем не похожи на Солнечную систему… Форма орбит экзопланет вытянутая, а не круговая.

Планеты оказываются не там, где мы ожидаем их увидеть. Многие подобные Юпитеру планеты-гиганты, известные как “горячие юпитеры”, оказываются так близко к звёздам, что обращаются вокруг них за несколько дней… Такая бурная история оставляет очень мало шансов для образования спокойной Солнечной системы, подобной нашей, и наши модели подтверждают это. Должны быть точно соблюдены определённые условия, чтобы солнечная система появилась… Мы также знаем, что наша Солнечная система – особенная, и понимаем, что делает её особенной…»

Эти учёные, как всегда, не очень точны и строги в своих умозаключениях. И вряд ли они понимают, «что делает её особенной». В действительности наша солнечная система НЕ родилась в уникальных условиях. Её искусственно сделали такой «уникальной» – максимально приспособленной для долгой и безопасной жизни. Тем не менее, результаты этих исследований вполне могут служить доказательством того, что подготовка к колонизации Мидгард-земли велась, скорее всего, не одну сотню тысяч лет. Весьма вероятно, что в эту подготовку входило не только создание или доставка нужных лун, но и коррекция орбит всех планет нашей солнечной системы, и колонизация Деи и Марса, и наверняка ещё многое такое, о чём мы не имеем ни малейшего представления.

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