РОССИЙСКИМ УЧЕНЫМ УДАЛОСЬ ИЗВЛЕЧЬ ДНК МАМОНТА И ДРУГИХ ДРЕВНИХ ЖИВОТНЫХ

Отечественным исследователям из СВФУ Молекулярной палеонтологии совместно с их коллегами из южнокорейской компании Sooam удалось извлечь практически неповрежденный геном мамонта из груды останков древних животных. Кроме того, по сообщениям ученых, им также удалось получить ДНК древних бизона, лошади, лося, волка, оленя и носорога.

Специалисты под руководством Елены Григорьевой изучают ДНК животных с целью выяснить все об их жизни. Эксперты планируют провести полный анализ, а также сравнение с ДНК ныне живущих потомков животных для того, чтобы найти различия. Окончательная расшифровка данных будет проводиться на базе фонда Sooam в Южной Корее. Результаты своих исследований специалисты обещают предоставить летом 2017 года.

Стоит отметить, что на 2017 год запланирован еще один грандиозный эксперимент, связанный с древними предками слонов: отечественные ученые совместно со своими коллегами из Пекина планируют клонирование мамонта и «возрождение» этого древнейшего вида. И если 5-10 лет назад такой эксперимент казался больше фантастикой, нежели реальностью, то сегодня научное общество обладает всеми необходимыми навыками для осуществления этого процесса. В мире осуществлено уже более десятка удачных опытов в данной области, и даже некая семья из Аргентины недавно «вернула к жизни» своего домашнего питомца. Может, это и есть будущее, которое уже наступило? В любом случае пожелаем ученым удачи и продолжим следить за развитием событий. В конце концов, не каждый день на Землю возвращается вид, пропавший тысячи лет назад.