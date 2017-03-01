Российские ученые сконструировали машину времени с помощью черных дыр

В произведениях писателей-фантастов можно найти немало версий о том, что черные дыры могут служить «воротами» в другие вселенные. Черная дыра – это очень массивный объект, и гравитация в ней неоднородна. Приближаясь к черной дыре, вы с каждым шагом будете все больше и больше ощущать силу тяжести.

Проще говоря, если космонавт будет падать туда ногами вперед, то его голова будет притягиваться меньше, чем ноги. В результате огромная сила начнет растягивать человека, превращать его в макаронину, в нитку. То же самое произойдет и с космическим аппаратом. Однако, этот эффект ослабляется, если у черной дыры большая масса, как, например, у той, что находится в центре нашей Галактики. В итоге, туда можно юркнуть, не превратившись в макаронину.

А дальше начнется фантастика, потому что мы точно не знаем, как устроена физика внутри черных дыр. Было бы очень интересно, если бы там внутри было спрятано особое вещество, которое имеет антигравитационный эффект. Мы его называем темной энергией.



Если это вещество действительно там присутствует, то у пространства внутри черной дыры могут быть удивительные свойства.

Например, оно может пронизывать нашу Вселенную некими туннелями, их часто называют кротовыми норами. То есть пространство деформируется, если хотите, складывается, как лист бумаги. В итоге мы можем моментально пролететь из одной точки в другую. Но для этого нужно, чтобы две черные дыры, отдаленные друг от друга, согласованно образовали этот пространственно-временной туннель. Ученым удалось сконструировать такую ситуацию на бумаге. То есть чисто теоретически это возможно.

В окрестностях черной дыры изменяется не только пространство, но и время. Оно действительно ведет себя там совсем по-другому. Это настолько рядовой эффект, что физики о нем сегодня даже не говорят. Между прочим, время идет по-разному и на Земле.

Еще в 50-х годах прошлого века ученые провели такой эксперимент: они взяли очень точные, ядерные часы и замерили время на первом этаже здания и на десятом. И убедились, что ход времени зависит от того, в какое гравитационное поле поместить часы: чем ближе к земле, где поле мощнее, тем медленнее идут стрелки. Раз такой эффект есть на Земле с её слабенькой гравитацией, то что уж говорить о черных дырах!

Если, предположим, сторонний наблюдатель будет издалека смотреть в телескоп на космонавта, приближающегося к черной дыре, то ему будет казаться, что космонавт движется, моргает, раскрывает рот всё медленнее и медленнее. А когда он окажется у горизонта событий, то и вовсе навеки для нас замрет, и мы никогда не увидим, как он пересечет границу черной дыры. А вот для самого космонавта ничего не изменится: его часы как тикали, так и тикают.

Но раз в окрестностях черной дыры время меняет свой ход, значит, теоретически, возможны и путешествия во времени! Более того, наш российский ученый, специалист по теории гравитации, член-корреспондент РАН Игорь Новиков вместе со своим американским коллегой сконструировал машину времени на основе черных дыр. То есть они показали, как можно путешествовать в прошлое, используя те самые кротовые норы.

Не исключено, что в будущем такая машина времени УЖЕ придумана. Получается, к нам, в 21 век, вполне могут заглянуть в гости наши потомки. Всё это возможно.

Чтобы свободно путешествовать во времени и пространстве, надо разобраться с «устройством» черной дыры. Новых открытий стоит ждать лет через 5, когда в космос будет запущен новый радиотелескоп «Миллиметрон». Идейный вдохновитель этого проекта – академик Николай Кардашев. Отдельные части радиотелескопа уже производят на российских и зарубежных заводах. «Миллиметрон» будет смотреть во Вселенную на коротких радиоволнах, что позволит получить высокую четкость изображения. И есть надежда увидеть черную дыру в мельчайших подробностях. Причем «Миллиметрон» будет наблюдать не только ту черную дыру, которая расположена в центре нашей Галактики, но и в соседних.

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