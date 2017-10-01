Родителям на заметку: как блокируются чакры у детей

Чакры открыты до 5-7 лет*, и они поглощают все виды энергии. Поэтому говорится, что до 5 лет ребёнок «царь», 6 лет переходный возраст, и с 7 до 16 лет ребенок «солдат», строгое воспитание, дисциплина, наказания-поощрения. С 16 лет ребенок «друг» – если родители упустили этот период и начинают дисциплинировать ребенка после 16-ти лет, он либо станет их врагом, либо будет их постоянно обманывать. Если до 16 родители не наладили общение с ребенком, то позже это практически невозможно сделать.

*стоит заметить, что чакры никогда не закрываются полностью, а только частично (хотя это частично может быть и на уровне 99%), ибо загрязняются. также и возрастные категории у всех разные, индивидуальные, не стоит цепляться за жесткие рамки, хотя семилетние циклы действительно имеют место быть

Муладхара

Отвечает за надпочечники, контроль реакций и инстинкт самосохранения. Когда эта чакра блокируется, ребенок чувствует себя незащищенным по жизни (если в возрасте до 5 лет, когда ребенок «царь», а к нему относились как к «солдату», ругали, били, наказывали).

Свадхистана

Отвечает за выработку гормонов и половых желез, связана с чувственным опытом, чувственной деятельностью и удовольствиями.

В детстве может закрыться, если у ребенка до 5 лет ограничены чувственные, физические контакты с родителями, его надо прижимать к себе, особенно отцу, говорить ласковые слова , тискать, нежить. Тогда она начинает очень активно работать.