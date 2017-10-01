Родителям на заметку: как блокируются чакры у детей

Чакры открыты до 5-7 лет*, и они поглощают все виды энергии. Поэтому говорится, что до 5 лет ребёнок «царь», 6 лет переходный возраст, и с 7 до 16 лет ребенок «солдат», строгое воспитание, дисциплина, наказания-поощрения. С 16 лет ребенок «друг» – если родители упустили этот период и начинают дисциплинировать ребенка после 16-ти лет, он либо станет их врагом, либо будет их постоянно обманывать. Если до 16 родители не наладили общение с ребенком, то позже это практически невозможно сделать.
*стоит заметить, что чакры никогда не закрываются полностью, а только частично (хотя это частично может быть и на уровне 99%), ибо загрязняются. также и возрастные категории у всех разные, индивидуальные, не стоит цепляться за жесткие рамки, хотя семилетние циклы действительно имеют место быть
Муладхара
Отвечает за надпочечники, контроль реакций и инстинкт самосохранения. Когда эта чакра блокируется, ребенок чувствует себя незащищенным по жизни (если в возрасте до 5 лет, когда ребенок «царь», а к нему относились как к «солдату», ругали, били, наказывали).
Свадхистана
Отвечает за выработку гормонов и половых желез, связана с чувственным опытом, чувственной деятельностью и удовольствиями.
В детстве может закрыться, если у ребенка до 5 лет ограничены чувственные, физические контакты с родителями, его надо прижимать к себе, особенно отцу, говорить ласковые слова , тискать, нежить. Тогда она начинает очень активно работать.
Отвечает за распределение праны к внутренним органам ниже диафрагмы. Связана с желанием власти, контроля и ответственности.
В детстве закрывается, если запрещалось использовать собственный разум и принимать решения – этот человек, вырастая, становится трусом, инфантильным, властолюбивым.
Качества проявления – неудовлетворенность своим положением, стремление путем контроля других увеличить свое могущество и социальное положение.Анахата
Отвечает за сердце и легкие. Связана с чувством отцовства, материнства, братства. Отвечает за сострадание и заботу.
В детстве закрывается, если родители в разводе, при лицемерных отношениях между ними, постоянных ссорах и скандалах.
Если закрыта, вырастают холостяками, старыми девами, либо становятся черствыми к партнерам.
Развиваются такие качества, как лицемерие, неискренность, скрытость, некоммуникабельность, сомнение в партнёре.
Вишуддха
Отвечает за речевой аппарат, самовыражение, обучение, и ораторское искусство. Связана с мнением, общением и речью.
В детстве закрывается, если запрещалось иметь свое мнение, если имело место навязывание ребенку своего мнения.
Если закрыта, вырастая, становятся раболепными, или наоборот диктаторами.
Качества – скрывают свое мнение или наоборот его навязывают.
Аджна
Отвечает за голову, глаза и зрение в целом. Связана с проницательностью, интуицией, тонкие идеи, философское понимание, фантазии, мистическое видение.
В детстве закрывается при запрете выходить за рамки существующих материалистических догм, от подавления фантазий.
Если закрыта – ученые, догматики, материалисты, атеисты.
Позже такие люди не верят никаким духовным знаниям.
Сахасрара
Отвечает за универсальное мышление, сострадание, лишённое мирского сентиментализма, самосознание, сознание Бога, чистая любовь к Богу и ко всему его творению. В детстве закрывается, если ребенка воспитывают в атеизме.
Следует понимать, что список выше далеко не полный, блокировки могут происходить и по другим причинам, в т.ч. берущим начало в иных воплощениях
Отличный мульт на тему: