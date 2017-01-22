Ритуал придуманный силами разрушения

Друзья, а что вы думаете по этому поводу?

На Руси Новый год праздновали весной, в день весеннего равноденствия – начало возрождения Природы. Новогодним деревом была берёза (древо жизни, любви и благоденствия). Берёза первой распускается весной, и считается средоточием животворящих сил, отпугивает зло и приносит здоровье. И конечно же, её не вырубали.В петровскую эпоху, основой для праздников стали не Природа и не «священное писание», а традиции Запада. Впервые Новый Год в таком виде, как сейчас, начали праздновать с 7208 лета от С.М.З.Х. и в этот же год, Пётр сделал обрезание летоисчесления до 1700 г. (с 1 «генваря») по письменному приказу царя Петра Первого.

Поэтому в 1699 году Петр 1 заменил русский календарь на юлианский, и приказал праздновать Новый год как в Европе – 1 января. Новогодним деревом становится ель. Такое новшество Петр перенял у протестантской Германии. Сурово и долго насаждал новую традицию (ёлку), поскольку у славян ель — дерево смерти, с ним связаны погребальные ритуалы (еловые лапы бросают на пол в доме покойника, выстилают ими дорогу к кладбищу, венки делают из еловых веток). Существовал обычай зарывать самоубийц между двумя елками, поворачивая их ничком. В некоторых местах был распространен запрет на посадку ели около дома из опасения смерти члена семьи мужского пола. Из ели, как и из осины, запрещалось строить дома.

Смертная символика ели нашла отражение и в пословицах, поговорках, фразеологизмах: «смотреть под елку» – тяжело болеть; «угодить под елку» – умереть; «еловая деревня», «еловая домовина» – гроб; «пойти или прогуляться по еловой дорожке» – умереть и др.