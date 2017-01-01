Ритуал придуманный силами разрушения

Друзья, а что вы думаете по этому поводу?

На Руси Новый год праздновали весной, в день весеннего равноденствия – начало возрождения Природы. Новогодним деревом была берёза (древо жизни, любви и благоденствия). Берёза первой распускается весной, и считается средоточием животворящих сил, отпугивает зло и приносит здоровье. И конечно же, её не вырубали.В петровскую эпоху, основой для праздников стали не Природа и не «священное писание», а традиции Запада. Впервые Новый Год в таком виде, как сейчас, начали праздновать с 7208 лета от С.М.З.Х. и в этот же год, Пётр сделал обрезание летоисчесления до 1700 г. (с 1 «генваря») по письменному приказу царя Петра Первого.

Поэтому в 1699 году Петр 1 заменил русский календарь на юлианский, и приказал праздновать Новый год как в Европе – 1 января. Новогодним деревом становится ель. Такое новшество Петр перенял у протестантской Германии. Сурово и долго насаждал новую традицию (ёлку), поскольку у славян ель — дерево смерти, с ним связаны погребальные ритуалы (еловые лапы бросают на пол в доме покойника, выстилают ими дорогу к кладбищу, венки делают из еловых веток). Существовал обычай зарывать самоубийц между двумя елками, поворачивая их ничком. В некоторых местах был распространен запрет на посадку ели около дома из опасения смерти члена семьи мужского пола. Из ели, как и из осины, запрещалось строить дома.

Смертная символика ели нашла отражение и в пословицах, поговорках, фразеологизмах: «смотреть под елку» – тяжело болеть; «угодить под елку» – умереть; «еловая деревня», «еловая домовина» – гроб; «пойти или прогуляться по еловой дорожке» – умереть и др.

По указу Петра каждый должен был украшать целыми хвойными деревьями или ветками – ворота, улицы, дороги, крыши трактиров, те же у кого не было на это средств, обязаны были хотя бы ветку обломить и вывесить на двери/воротах при входе в дом. (В западной цивилизации, как мы видим, остался и эта ветвь). Таким образом, ёлка стала главной деталью новогоднего городского пейзажа.

Этот обычай однозначно придуман силами разрушения. Срубая дерево как раз в дни, когда идёт рост и «просыпание» нового энергетического витка (на зимнее солнцестояние) — люди тем самым «подрубают» эти энергии, становятся разрушителями Вселенной, ибо дерево обладает вселенскими возможностями, и разрушают тем самым себя, свои семьи. Может ли принести счастье в дом гулянье возле мертвого дерева? Задумайтесь, это живое существо могло жить, радоваться солнцу, приносить благо окружающему миру и нам в том числе (кислородом то все мы дышим). Но ради нашей однодневной прихоти, оно должно было умереть. Не напоминает ли вам все это ритуалы черной магии, где также проводятся «песни – пляски» вокруг умирающего живого существа…

Еще и «Праздновать» обязательно ночью — это самая дикая дичь. Я понимаю: праздник затянулся — весело и радостно, можно гулять хоть по несколько суток… Но в чём смысл ждать глубокой ночи, когда уже все устали от приготовлений, и т.п. Очевидно же, что Праздновать нужно или с восходом или утром или днём… Когда много сил/радости/ позитива… Это тоже указывает на чёрно-магичность ритуала…

Срубленная Ель живёт неделю или больше, лишившись корневой подпитки, она черпает энергию на тонком плане, вытягивая жизненные соки из окружающего пространства. От неё веет страхом, смертью, болью, муками — Ель очевидно выбрана умышленно, она отлично подходит для пси-генератора (имеет иголки которые в живом виде очень благоприятно влияют на воздух (вспоминаем санатории в хвойных рощах и т.п.), очевидно же, что умирающая Ель настраивает пространство иначе, в негатив, а каждый кончик иглы становится выходом её страхов, боли, мучений и пронизывает/прокалывает пространство вокруг.

Мы должны избавиться от вековой традиции нести срубленную елку в дом и украшать ее, так как это недостойно цивилизованного человека. Убитая ель не может быть символом праздника! Украшать срубленную ель – все равно, что украшать покойника. Ель – живой организм, его уничтожение, как и любого дерева, нарушает устойчивость всей экологической системы.

Кроме того, гибель деревьев – это сокращение биогенного (пропущенного через растения) кислорода, которым мы дышим. Так стоит ли убивать деревья, с которыми связано множество других жизней? Для того чтобы вырастить новогоднюю красавицу — ель высотою около полутора метров требуется не менее десяти лет. А продолжительность её жизни около 250 лет. Новогодняя глупая и беспощадная, вырубка леса приносит большой вред стране: это и безвозмездные потери лесных ресурсов и вред экологии.

Ведь чуть не каждый житель страны уверен, что живая красавица родилась, выросла и окрепла только для того, чтобы украсить собой жилище человека на считанные дни! В масштабах страны это больше похоже на массовое помешательство: осознанно наносить непоправимый вред Земле.

Покупая ёлку создаешь еще больший спрос, не будет спроса не будет предложения. Это ответственность каждого из нас!

(при написании статьи были использованы материалы с разный экологических и славянских сайтов)

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