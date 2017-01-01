Ритуал по возвращению утерянных планов, частиц души, энергетических двойников

Крайне редко даю в этой группе техники, но эта нужна всем. Она безопасная, рабочая, и просто потрясающая по своей результативности.

Нашла я ее случайно, у кого-то на страничке, лет шесть назад. Если я что-то нахожу и мне это интересно, то я обязательно это пробую. Результат оказался потрясающим. Чья техника? Не знаю.

Дабы не заниматься плагиатом, сообщаю вам об этом. Слегка подкорректировала.

Ни один раз я писала, что в течении жизни этой, и не только этой, человек теряет себя по кусочкам. Он оставляет части своей души, которые оказываются привязанными к людям, местам, ситуациям. Теряя части себя, мы теряем свою личную силу. И так к определенному возрасту оказываемся настолько обкусанными и обесточенными, что жалко смотреть, это зрелище напоминает огрызок от яблока.

В первоначальном источнике написано, что существуют ангелы, которые помогают нам совершить соединение с самим собой. Для этого надо произнести зов три раза. Все фрагменты души находятся во вселенной и ждут своего часа для возвращения домой.

Первый глас души созывает частицы вашей души, и они начинают собираться домой.

Второй глас души их торопит .

Третий глас души открывает проход для возвращения и притягивает.

Вы должны сесть в удобную для вас позу, сделать глубокий вдох и произнести зов:

«Я, ( имя и фамилия), провозглашаю на всю Вселенную и призываю все части моей души, разбросанные где -то, вернуться в лоно моей души и воссоединиться воедино. Я провозглашаю этот призыв на всю вселенную, я посылаю его во все ее закоулки. Пусть мой зов услышат все!»

Сделать глубокий вдох и произнести зов второй:

«Я, имя и фамилия, объявляю на космической доске объявлений всем частицам души моей, потерянным во Вселенной, украденным кем-то или подаренным кому-то, вернуться ко мне и воссоединиться в одну единую Душу мою. Это только МОЯ душа, и только я имею право владеть ею, так как она является мною, а я ею.»

Можно увидеть интересное зрелище, как маленькие искорки в виде малюсеньких звездочек собираются воедино, группками выстраиваются в линию и дугой в 45% градусов выстраиваются перед вами. Есть приходящие по одиночке, есть парами, группами. Это зависит от того, насколько сильным был удар. Иногда можно видеть, что частички как — то повреждены, это намекает на то, что им пришлось пройти издевательства и насилие. Можно с ними поговорить и спросить, что привело к такой деформации.

Иногда возвращаются целые планы — двойники.

Глубокий вдох и третий глас:

«Я, ( имя и фамилия), обращаюсь ко всем частичкам своей Души, которые вернулись, воссоединиться воедино в одну единую Душу мою. Я нуждаюсь в вас и хочу вас».

Этот третий зов призван подтвердить вашу готовность стать здоровым и счастливым, вы отвечаете за свои действия.

Когда третий зов произнесен, искры начинают двигаться в вашу сторону.

Они отсоединяются от дуги поодиночке в порядке справа налево, и заходят через солнечное сплетение в вас.

Чем быстрее скорость, там мягче вход частиц. Подожди пока все искорки зайдут в вас, соединитесь с собой. В ближайшее время произойдет соединение вашей души и исцеление, которому нет равных. Различные чувства переполнят вас: внутренняя радость и умиротворение, чувство возвращения домой. Вначале вы можете чувствовать переполнение энергией и движение энергии, как будто все тело света обновилось, каждая частица нашла свое место. Потом почувствуете волны тепла, разливающегося по всему телу. Затем надо провести ритуал прощения и воссоединения с Душой. Это немаловажно, так как вы сами создали положение, когда частицы смогли потеряться, возможно, из — за внутреннего конфликта. Важно понять это!

В подсознании вы будете знать, что ваша душа приняла решение воплотиться в теле, она решает, когда начнется жизнь, кто будут родители, как будет выглядеть человек. Если вас не устраивает ваша внешность, то вы сердитесь на душу, что приводит к отчуждению. Это ослабляет и разбивает душу.

Обнимите себя двумя руками, это закрытие круга, принятие себя. Это волнующий ритуал при котором многие могут плакать.

А теперь проведите обряд благословения СЕБЯ!

Благословение:

«Я, ( имя фамилия), обращаюсь ко всем частям своей души, которые вернулись и благословляю вас с возвращением. Я обращаюсь к моей Душе и прошу воссоединиться со мной. Я не хочу конфликтовать с тобой, я хочу принять тебя . Я прошу прощения у тебя…, я прошу прощения у тебя…(дважды), что создал предпосылки для раскола — я не осознавал… Я прошу тебя, моя душа, наполнить меня своей силой, наполнить меня своей любовью».

В течение 2 минут вы наполняетесь энергией любви к себе, распространяющейся по всему телу . Вы становитесь ЦЕЛЫМ !

Воссоединение закончено.

Что ожидать от такого исцеления?

Состояние душевное уравновешивается, вы счастливы, вы едины, вы сильны. С каждым днем вы все сильнее и исцеляется ваше физическое тело, нет больше потери энергии. Целостность души дает целостность всему остальному, вы более жизнеспособны, можете легко преодолевать трудности. Имунная система укрепляется, вы легко справляетесь с приступами ярости. Это путь расцвета.

«Нехама — это группа Высших Ангелов, которые занимаются возвращением фрагментов души и к ним можно обращаться перед началом ритуала. В этой группе есть несколько могущественных Ангелов вдобавок они вершат Верховный суд» — информация из первоисточника.

Я делала ритуал, обращаясь к светлым силам Вселенной.

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