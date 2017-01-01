Ритуал на снятие негатива

Негатив на человеке может накапливаться годами и проявляться по-разному. Как правило, негативная зарядка проявляется в настроении и самочувствии. Человек, в котором много негативной энергии, часто раздражителен, агрессивен.

Также он быстро устает, у него плохой сон и снижен иммунитет. Конечно, большое количество негативной энергии в человеке влияет и на его дела в жизни. У такого человека, как правило, ничего не ладится в личной жизни и на работе.

Как снять негатив

Существует большое количество программ снятия негатива: кто-то читает мантры, кто-то использует медитации и прочие эзотерические практики. Предлагаем вам более простой и понятный способ снятия негативной энергии.

Для ритуала снятия негатива вам потребуется белая свеча, таз с водой и обычная пищевая соль. Можно использовать четверговую соль, она дает лучший эффект. Останьтесь в комнате в полном одиночестве, разденьтесь до гола. Можно надеть сорочку или что-то легкое.

Зажгите свечу, добавьте пять чайных ложек соли в воду и опустите в таз ноги. Закройте глаза и представьте, с головы до ног идет ваша энергия и спускается вниз. Представьте, что таз, в котором вы стоите, засасывает весь ваш негатив в воронку, и отрицательная энергия постепенно уходит из вас. Эту энергию представляйте в темных тонах.

В заключении ритуала представьте, что вся негативная энергия ушла из вас и теперь все ваше тело светиться золотым свечением.

Этот ритуал на очищение от негатива рекомендуется проводить три вечера подряд. Как правило, на третий день человек полностью очищается от отрицательной энергии. Также важно после каждого ритуала сразу же ложится спать, чтобы восстановить энергию.

Проводить ритуал очищения рекомендуется не только при появлении симптомов переполненности отрицательной энергии, но и в качестве профилактики. Соль отлично очищает ментальное тело человека и способствует восстановлению энергии.