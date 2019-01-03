РЕЙТИНГ ЗНАКОВ ЗОДИАКА ПО ВЕРНОСТИ

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Как Скорпион, вы невероятно верный человек. С вами не всегда бывает просто в отношениях из-за вашей ревности и отталкивающей скрытности. Если же говорить о преданности, то вам тут нет равных. Вы будете защищать своего партнера/партнершу в абсолютно любой ситуации вне зависимости от обстоятельств.

Рак (22 июня — 22 июля)

Как Рак, вы тот человек, который будет любить свою вторую половинку до гроба. У вас очень доброе сердце, наполненное любовью, которую вы готовы подарить другим, даже если в некоторых случаях вам для этого придется пожертвовать своими собственными потребностями. Как только вы встретите свою вторую половинку, то никогда не откажетесь от нее.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы тоже относитесь к тем знакам зодиака, которые сохраняют верность своим партнерам в отношениях. Как Лев, вы также всегда испытываете гордость за человека, с которым встречаетесь. Именно поэтому вы будете защищать его так же яростно, как защищали бы самого себя. Вы всегда остаетесь на стороне своего партнера, чтобы не произошло.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Как Телец, вы довольно упрямы, но вашим знакомым об этом и так уже известно. Тем не менее, многие будут удивлены, узнав, какими верными вы можете быть. Ваша преданность запросто сможет пройти испытание временем. Все это благодаря вашей настойчивости, ведь вы никогда не теряете веру в людей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы романтичный человек, верящий в настоящую любовь. Несмотря на это, вы также бываете довольно нерешительными, из-за чего предпочитаете плыть по течению и в некоторых случаях принимаете сомнительные и неверные решения. Вы не тот человек, который станет изменять своей второй половинке, но опять-таки тут все зависит от ситуации.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы оказываются верными партнерами, хоть и со стороны может показаться иначе. Тем не менее, они имеют привычку очень легко отвлекаться. Представители этого знака очень общительные люди, которые знают, как сделать отношения веселыми и захватывающими. Им нужен такой партнер, с которым они смогут быть честными.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Если говорить о верности, ты вы находитесь где-то посередине рейтинга. Вы не склонны к изменам, но и особенно верными вас тоже не назовешь. Все зависит от того, в какой ситуации вы окажетесь. Вы склонны вести себя импульсивно и непредсказуемо.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы довольно прямой человек, который не привык сходить с назначенного пути. Тем не менее, вы часто накручиваете себя, из-за чего у вас могут появляться параноидальные мысли. Вы всегда выбираете правильный путь, но как только вы теряете интерес, то можете отправиться на поиски чего-то более захватывающего.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Не секрет, что вы не относитесь к самым верным знакам зодиака. Тем не менее, вы также не относитесь и к изменщикам. Вы привыкли выступать в роли лидера в своих отношениях, такой уж у вас характер. Если вы заметите, что ваш партнер на ваши старания не спешит отвечать взаимностью, то можете и изменить ему.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы известны тем, что являются хорошими любовниками. Вы часто теряетесь в своих чувствах и эмоциях, что делает вас неустойчивыми. Также вы склонны все драматизировать. Именно поэтому вы не всегда сможете сохранять верность в отношениях.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Представители этого знака довольно амбициозны. Вы всегда такими были и по этой причине часто испытывали стресс. Это проблема, поскольку это может подтолкнуть вас к неверным решениям, касающихся ваших отношениях.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Разве это удивительно, что вы относитесь к людям, которые чаще всего оказываются неверными в отношениях? Как Стрелец, вы, по своей натуре, боитесь обязательств. Вам не нравится, когда вы привязаны к чему-либо или кому-либо. Вы любите путешествия и приключения и совсем не хотите остепениться.

Перевод статьи — A Definitive Ranking Of The Most Loyal Partners (Based On Zodiac Sign) via Клубер