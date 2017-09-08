РЕИНКАРНАЦИЯ ДУШИ. ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОМНИМ ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ?

Все мы слышали о таком явлении как Реинкарнация. Кто-то читал об этом в книгах, кто-то видел об этом фильмы, слышал от знакомых, но в большинстве своём на этом часто заканчивается знакомство и разбор данного понятия. А ведь понимание данного явления и процесса играет важную роль для каждого из нас.

Кто-то может, спросит, зачем это нужно знать и какая в этом польза? Польза на самом деле огромная. У нас как будто отбили тягу и стремление к знаниям, интерес к познанию себя и окружающего мира. Ведь каждый человек должен задать себе вопрос: Кто я, для чего я живу, и что будет потом? Люди должны увидеть более глубокий смысл жизни, нежели удовлетворение своих физических потребностей на уровне существования. Жизнь человека это не просто прозябание как нам пытаются внушить. У человека есть этот естественный интерес и вопросы, на которые он в глубине души стремится найти ответы, но социальная среда делает всё возможное, чтобы не дать этому реализоваться.

Так вот на вопрос «Что будет потом?» отвечает, в том числе такое явление как реинкарнация. Точнее она отражает в себе ответ, да есть и другие источники ответа. По сути, в каждой религии есть этот ответ. Явление перевоплощение душ рассматривается в большинстве индийских религий, но хочется обратить внимание, откуда у индусов появились знания об этом, и какого они были качества. Сами индусы знают, что знания — Веды, в том числе и о перевоплощении, им передали белые люди с севера. Индусы не кричат об этом на каждом шагу, а пытаются выдать за своё. А какая страна находится севернее Индии и что это за белые люди, думаю не трудно догадаться. Оказывается, не является для нас чужим это знание о перевоплощении.

Что же говорят другие религии о том, что будет с человеком после смерти? Взять, например, христианство. Ответ на этот вопрос в данной религии таков — человек попадает после смерти либо в ад, либо в рай, т.е. на этом жизнь в физическом теле по понятиям христианства заканчивается, и душа попадает туда куда заслужила. Но мало кто знает, что идея реинкарнации ранее была и в христианстве и была исключена из своей доктрины только в 1082 году на очередном Вселенском соборе.

Вот, например, фрагмент из Евангелие от Иоанна глава 9 стих 2:

«Однажды, увидев слепца на пороге храма, ученики подошли к Иисусу и спросили: «Учитель! Кто согрешил, он или его родители, что родился слепым?»

Отсюда следует, что ученики Иисуса знали, что на будущее воплощение повлияет качество жизни человека, и о том, что перевоплощение душ является естественным процессом. Получается, что в прошлом идеи реинкарнации придерживалась большая часть мира, если не сказать вся. Так почему вдруг в том же христианстве исключили это понятие? Неужели явление перевоплощения стало таким несостоятельным, что все позабыли про него? Неужели нет фактов подтверждающих это? Есть и немало. Взять, например, книгу Яна Стивенсона «Свидетельства о выживании сознания, почерпнутые из воспоминаний о Предыдущих воплощениях». Автор, занимаясь этим вопросом почти тридцать лет, собрал огромное количество фактов. Получается, что и в прошлом у народов мира были основания верить в реинкарнацию, так же как и в настоящее время полно свидетельств этого «феномена». Так почему же нам внушают явно противоположное — что человек живёт только один раз, а потом в лучшем случае в рай или в ад?