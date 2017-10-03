Регрессия по сложному пути настрадавшейся души, или как магия портит целые жизни

Из сеанса вынесла, что надо очень хорошо знать и осознавать законы мироздания, законы взаимодействия разных энергий, чтобы не создавать себе проблем. Быть очень осторожным в своих решениях и обещаниях.
В начале сеанса пришел образ белого лебедя, а потом и ощущение себя белым лебедем. Ощущение этого существа было очень чистым, тонким, нежным и хрупким. Пошли слезы и чувство чего-то очень родного. Что связывает меня с этим лебедем , решение этого вопроса отложили, так как пошли другие образы, которые требовали решения. Но ощущения крыльев за спиной у меня возникало иногда по жизни и именно физически. Приходили образы что я большая птица, лечу над огромным пространством воды к сияющему источнику.
Были обнаружены подключки медицинского эгрегора. Во время снятия представителями этого эгрегора была произнесена фраза : “мы же невиноваты, что она все время калечится и ломается”. После проведенного исследования , почему я все время калечусь, была обнаружена программа на уровне души : “Развитие через боль и страдания”.
А также выявлена еще одна программа “не имеет право радоваться, не заслужила”. Эти программы растворили и переписали программу на “Развитие через радость и Любовь”.
В ходе данного исследования всплыли прошлые жизни где я была в “сексуальном рабстве” и отключила свое сердце и все чувства, чтобы ничего не чувствовать. Была жизнь где была мудрым Хранителем Рода в каком-то мирном поселении, где я отвечала за молодые души, помогала им.
И туда пришла беда. Напали, жестоко уничтожили, а меня привязали и заставили это наблюдать. Сердце не выдержало, разорвалось. Вобщем таких воплощений по этой программе оказалось 1567 ( цифра пришла в сеансе, сама в шоке). Надеюсь, что программу переписали основательно.
Душа в сеансе плакала и сказала, что сильно устала и так дальше не хочет. Похоже в итоге была заблокирована сердечная чакра и до сих пор это так. Сердце почистить не успели. В следующем сеансе намерена это сделать.
Одной из заявок на сеанс было разобраться с проблемой в интимной сфере с мужем. Во всех отношениях супер, а здесь затык много лет. С его стороны все хорошо, проблема у меня. На сеансе вышли на аборт, который переживался на уровне души, душа плакала и не отпускала.
Выяснилось, что частички души моей и ребенка застряли друг в друге. Освободили эти частички и обменялись. Ощущение после сеанса, что все, проблема разрешилась. Душа успокоилась.
После аборта с мужем все разладилось, это могло стать причиной нашей проблемы. После проработки и осознания своей клятвы, которую я себе дала, что “ я сделаю все, чтобы этого не повторилось”, должно было бы все восстановиться. Первые дни после сеанса на душе было очень хорошо, гармония и умиротворение. Муж находясь рядом со мной в буквальном смысле мурлыкал. Но позже когда он опять предпринял попытку меня обнять и поцеловать, реакция моего тела была очень агрессивной. Он Очень обиделся, был такой взрыв эмоций, что меня фактически накрыло на неделю. Я приходила в себя очень долго. Хорошо, что на следующий день я уехала на неделю. На уровне души я его люблю и благодарна ему, а тело сопротивляется. И пока это остается проблемой.
Еще отключались от христианского эгрегора. Обьявился мой дед, который утонул и застрял где-то. Он был против моего отключения от христианства ( при жизни был набожным). Но после того, как гипнолог обьяснил ему и показал всю ситуацию , он согласился уйти в свет и дал мне благословление “пусть делает что хочет”.
Воспоминания прошлых жизней показало мою тесную связь с магией и колдовством.
Была колдуньей, жрицей, чернушкой. Было много предложений от темной стороны, чтобы завлечь на свою сторону. На вопрос гипнолога, что так привлекает во мне этих представителей, пришел ответ гордыня, быть лучше и сильнее других. Но четкого знания пока нет. Чувствую, что причина глубже. Хотелось бы докопаться до этого. Всю мою жизнь меня тянет в эзотерику, очень много ходила по экстрасенсам и бабкам. Чувствую, что сама обладаю этими силами. Но как-то пришла мысль, что мне специального приглушили эти возможности, пока не научусь ими владеть в мирных целях. Моя бабушка и прабабушка по матери, а также мой прадед по папе были колдунами. У бабушки была несчастная любовь, ее предали. И она озлобилась. Мою маму, свою дочь прокляла, пока та была беременной моим братом. Брат умер в роддоме. Мама до сих пор ее не простила, Бабушку настиг инсульт, она пролежала много лет парализованной до своей смерти, мама за ней ухаживала. Мне все говорят , что я копия бабушки, очень на нее похожа. Есть ощущение, что все это не спроста. Что-то сильно перекликается у меня с ней. И с этим надо разобраться до конца.
Сеанс был первый. После него неделю ходила как в тумане. Разум отказывался принимать информацию о пережитых несчастных жизнях. Даже думать в сторону сеанса отказывался.
Но было одно ощущение, что надо срочно чистить сердце! Просто Срочно! С одной стороны хотелось немедленно продолжить чистку, с другой- разум понимал, что сначала надо еще раз прослушать запись и написать отчет, а вот заставить себя прослушать запись смогла только через месяц. Сопротивление было сильным. Буквально “взяла себя ” и посадила перед компьютером послушать. С 3-й попытки удалось дослушать до конца. Еще раз поплакала над образом “ чистого лебедя”, при словах души, что она так устала жить по программе страданий. Намерена продолжать этот путь.
С Благодарностью к Мирозданию, просто Душа.
One thought on “Регрессия по сложному пути настрадавшейся души, или как магия портит целые жизни”
Интересная статья, что это за сеанс?