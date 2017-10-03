Регрессия по сложному пути настрадавшейся души, или как магия портит целые жизни

Из сеанса вынесла, что надо очень хорошо знать и осознавать законы мироздания, законы взаимодействия разных энергий, чтобы не создавать себе проблем. Быть очень осторожным в своих решениях и обещаниях.

В начале сеанса пришел образ белого лебедя, а потом и ощущение себя белым лебедем. Ощущение этого существа было очень чистым, тонким, нежным и хрупким. Пошли слезы и чувство чего-то очень родного. Что связывает меня с этим лебедем , решение этого вопроса отложили, так как пошли другие образы, которые требовали решения. Но ощущения крыльев за спиной у меня возникало иногда по жизни и именно физически. Приходили образы что я большая птица, лечу над огромным пространством воды к сияющему источнику.

Были обнаружены подключки медицинского эгрегора. Во время снятия представителями этого эгрегора была произнесена фраза : “мы же невиноваты, что она все время калечится и ломается”. После проведенного исследования , почему я все время калечусь, была обнаружена программа на уровне души : “Развитие через боль и страдания”.

А также выявлена еще одна программа “не имеет право радоваться, не заслужила”. Эти программы растворили и переписали программу на “Развитие через радость и Любовь”.

В ходе данного исследования всплыли прошлые жизни где я была в “сексуальном рабстве” и отключила свое сердце и все чувства, чтобы ничего не чувствовать. Была жизнь где была мудрым Хранителем Рода в каком-то мирном поселении, где я отвечала за молодые души, помогала им.

И туда пришла беда. Напали, жестоко уничтожили, а меня привязали и заставили это наблюдать. Сердце не выдержало, разорвалось. Вобщем таких воплощений по этой программе оказалось 1567 ( цифра пришла в сеансе, сама в шоке). Надеюсь, что программу переписали основательно.

Душа в сеансе плакала и сказала, что сильно устала и так дальше не хочет. Похоже в итоге была заблокирована сердечная чакра и до сих пор это так. Сердце почистить не успели. В следующем сеансе намерена это сделать.