Реакции глаза на разные программы психики, и что надо знать в быту

Глаз управляется мозгом через систему нервов. То, что происходит на нижних уровнях нашей психики (рефлекторно) определяет, как будет двигаться глаз. Но сигналы могут поступать от разных слоёв с разным приоритетом: например, когда вы сидите за компьютером, действуют три приоритета: «режим пристального наблюдения» (с точки зрения биологии, вы охотитесь, и моргать нельзя), «режим обычного увлажнения глаза» и «режим очистки поля зрения».

Основная программа психики — охота. Потому, когда вы фокусируетесь на одном расстоянии от глаза, включается очень древний механизм, обеспечивающий непрерывность зрительного потока. Он важнее увлажнения глаза, поэтому глаз сохнет — но на охоте это некритично. Когда становится дискомфортно, зрение ухудшается, и срабатывает «рефлекс очистки», то есть другой участок мозга посылает команду на смаргивание, чтобы не стало хуже видно.

Таким образом, вы моргаете по другой причине, не так, как в обычной жизни — и это получается куда реже.

Ниже я хочу рассказать о довольно общих, но не всегда очевидных вещах для моих пациентов. И также о том, откуда берутся разные рекомендации. Я окулист, сегодня попробую рассказать об иннервации глаза и слёзозамещении. В исследовательском направлении мы работаем с глазами в реанимации, при тяжёлых системных заболеваниях организма (в том числе у детей), плюс я просто принимаю как врач.

Нормальная частота моргания — примерно раз в 3–4 секунды. Это естественные движения, вы их даже не замечаете. Эти движения размазывают слезу по глазу, и тем самым делают его поверхность более гладкой и защищённой. Если долго не моргать, либо если моргать сухим глазом только по рефлексу дискомфорта — «очистки поля зрения», то может случиться даже вот такое:

Эпителиальные нити на передней поверхности роговицы, характерные для «нитчатого» кератита.

Эти вертикальные полосы на фото — следы повреждения эпителия роговицы при ССГ. Свободный конец такой нити смещается по роговице при мигании и раздражает глаз, что сопровождается светобоязнью, слезотечением и желанием закрыть глаза, как правило, без выраженных воспалительных изменений. На месте оторвавшихся нитей образуются эрозивные участки роговицы. Результат может быть плачевен как в плане перспектив зрения пациента (если не сделать сложную операцию, будет всегда затуманенное зрение), так и в плане поиска причин такого повреждения. Фактически это тяжёлая или терминальная стадия ССГ, что означает серьёзную патологию где-то ещё в организме. Но это редкий случай, обычно, конечно, речь идёт о дискомфорте, жжении в глазах или слезах в уголках глаз после 6–8 часов работы за компьютером.