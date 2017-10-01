Реакции глаза на разные программы психики, и что надо знать в быту

Глаз управляется мозгом через систему нервов. То, что происходит на нижних уровнях нашей психики (рефлекторно) определяет, как будет двигаться глаз. Но сигналы могут поступать от разных слоёв с разным приоритетом: например, когда вы сидите за компьютером, действуют три приоритета: «режим пристального наблюдения» (с точки зрения биологии, вы охотитесь, и моргать нельзя), «режим обычного увлажнения глаза» и «режим очистки поля зрения».
Основная программа психики — охота. Потому, когда вы фокусируетесь на одном расстоянии от глаза, включается очень древний механизм, обеспечивающий непрерывность зрительного потока. Он важнее увлажнения глаза, поэтому глаз сохнет — но на охоте это некритично. Когда становится дискомфортно, зрение ухудшается, и срабатывает «рефлекс очистки», то есть другой участок мозга посылает команду на смаргивание, чтобы не стало хуже видно.
Таким образом, вы моргаете по другой причине, не так, как в обычной жизни — и это получается куда реже.
Ниже я хочу рассказать о довольно общих, но не всегда очевидных вещах для моих пациентов. И также о том, откуда берутся разные рекомендации. Я окулист, сегодня попробую рассказать об иннервации глаза и слёзозамещении. В исследовательском направлении мы работаем с глазами в реанимации, при тяжёлых системных заболеваниях организма (в том числе у детей), плюс я просто принимаю как врач.
Нормальная частота моргания — примерно раз в 3–4 секунды. Это естественные движения, вы их даже не замечаете. Эти движения размазывают слезу по глазу, и тем самым делают его поверхность более гладкой и защищённой. Если долго не моргать, либо если моргать сухим глазом только по рефлексу дискомфорта — «очистки поля зрения», то может случиться даже вот такое:
Эпителиальные нити на передней поверхности роговицы, характерные для «нитчатого» кератита.
Эти вертикальные полосы на фото — следы повреждения эпителия роговицы при ССГ. Свободный конец такой нити смещается по роговице при мигании и раздражает глаз, что сопровождается светобоязнью, слезотечением и желанием закрыть глаза, как правило, без выраженных воспалительных изменений. На месте оторвавшихся нитей образуются эрозивные участки роговицы. Результат может быть плачевен как в плане перспектив зрения пациента (если не сделать сложную операцию, будет всегда затуманенное зрение), так и в плане поиска причин такого повреждения. Фактически это тяжёлая или терминальная стадия ССГ, что означает серьёзную патологию где-то ещё в организме. Но это редкий случай, обычно, конечно, речь идёт о дискомфорте, жжении в глазах или слезах в уголках глаз после 6–8 часов работы за компьютером.
Собственно, чтобы сбить режим охоты, и нужно вставать из-за компьютера. Теоретически могут помочь системы с двумя экранами на разных расстояниях, прогрессивные линзы разного типа (чтобы фокусное расстояние постоянно менялась), плюс есть японские очки, которые постепенно темнеют и светлеют при моргании — они позволяют запускать рефлекс вынужденного смаргивания по затенению поля зрения более часто. Но широкого распространения они не получили, и к нам даже образцы на исследования не поступали. В общем, лучше вставать. Моя рекомендация — сходить и сделать пару глотков воды хотя бы. Заведите такую привычку, и будет куда легче глазам.
Такой же режим охоты включается у водителей.
Ещё один очень древний рефлекс — это слёзы в результате стресса. Здесь всё очень интересно. При нестандартной ситуации у животного включается одна из двух систем рефлексов — реакция«бей или беги» (это официальное название) или реакция «спрячься и думай» (это неофициальное). Первая выбрасывает в кровь гормоны вроде адреналина и норадреналина, кратковременно повышает тонус мышц, перенаправляет кровоток на поддержание двигательной системы, кратковременно увеличивает иммунную реакцию – всё для того, чтобы подраться и победить или убежать, а потом выжить после укусов или чего там ещё случится. Покраснение при стрессе — часть этого комплекса. Второй набор реакций подразумевает минимизацию активности и перенаправление приоритетов на сенсорные системы, в мозг для обдумывания ситуации (если он достаточно развит у вида) и так далее. Усиливается выносливость, кровоток часто убирается от наружных частей. Когда мы бледнеем при стрессе — это оно. Говорят, какой-то римский полководец отбирал злых краснеющих бойцов для первой линии, а бледнеющих, которым нужно было продержаться остаток боя, после того, как первые ряды друг друга поубивают, ставил за ними.
После этих комплексов реакций будет время поплакать. Это уже та самая реакция на стресс, которая защищает глаза. Нашим предкам после любой плохой ситуации надо было защищать основные органы. Глаза — это важный орган (80% информации об окружающей среде мы получаем от него), и хоть они и дублированы, терять даже 1 из них не очень выгодно. Выгоднее было иметь небольшой орган, повышающих их защиту. Это слёзная железа, где вырабатывается запас жидкости для базовой защиты — обильного промывания глаза. Как правило, это универсальный ответ на самые разные повреждения в дикой природе. Если он не помогал, то мало что ещё помогло бы.
У нас эта реакция осталась. И железа тоже. Есть частый миф — это про то, что, может быть, стоит класть рядом лук. Мол, чистить лук и плакать полезно. Нет, даже при сильной дистрофии такое увлажнение не особо поможет. Дело в том, что слеза накапливается организмом в слёзной железе именно для этого типа реакции. Обычная слезная пленка выделяется другими железами (в основном мейбомиевыми). Именно она используется для смазки глаза и создания защитного и оптического слоя. То есть плач и обычное увлажнение глаза — это разные вещи. Именно поэтому тест слёзопродукции без обезболивающего далеко не всегда показателен: мы не знаем, сколько пациент выделил из-за боли в глазу от полоски теста и сколько вышло жидкости из других желез.
Третья важная вещь — это адаптация к дискомфорту. Наш организм гибко настраивается под условия внешней среды. Если вы будете нарабатывать на тренировке по рукопашной чувствительность к боли («набивать» основные зоны) — там произойдут физиологические изменения в плане усиления мышц или наращивания кожи, и мозг одновременно научится фильтровать болевой сигнал, уменьшая его значение именно с этих участков нервов. То же самое происходит с глазами.
На практике это означает, что, если вы часто носите контактные линзы, чувствительность теряется как по нервной сети (меньшее количество данных приходит с глаза), так и по фильтрации в мозге (меньшее значение придаётся дискомфорту). Результат — можно носить песчинки в глазу или не чувствовать попадания чего-то в глаз и так далее. Блокировка болевого сигнала (внутренней информационной системы организма) редко приводит к чему-то хорошему.
Второе следствие: если вы на слёзозаместительной терапии и часто используете капли, организм может перестроиться и начать вырабатывать меньше своей слезы. Потому что она уже откуда-то берётся. Порог где-то на уровне 20 применений в день в течение двух месяцев (исследования не проводили, это мои накопленные данные без детальной проверки). На 6–7 же применений в день почти точно не среагирует.
При этом, если вы постоянно находитесь во влажной среде (например, работает увлажнитель воздуха), никакие подобные процессы адаптации не запустятся, и выработка слезы не уменьшится. А вот если в сухой (кондиционер или тепловентилятор в помещении, химлаборатория, химическое производство, автомобиль, самолёт, не ваш родной сухой регион) — через несколько месяцев к дискомфорту вы привыкнете.
Именно поэтому после нескольких лет работы за компьютером глаза болят меньше. Это не они перестают болеть, а ценность сигнала занижается. Вспомните свои первые дни — и считайте, что глаза подают информацию так же, просто она фильтруется. Я не могу вам рекомендовать как врач медицинское средство без обследования, но некоторые мои пациенты делали следующее: брали Блефарогель 1 и наносили на веки в течение нескольких дней по инструкции. Если становилось легче — понимали, что надо что-то делать с глазами дальше.
Чёткие симптомы, что надо идти к нормальному окулисту (лучше не в районную поликлинику, у них часто даже контраста для тестов слёзной плёнки нет — не тот уровень финансирования), – это сухость глаз, или жжение в глазах, или слёзы в конце рабочего дня в уголках глаз (даже один раз). Покраснели глаза один раз — сразу бегом к врачу. Это накапливается и кончается не очень хорошо. Мои пациенты часто допускают ошибку в том, что идут в аптеку жаловаться. Хороший аптекарь задаёт пару вопросов и даёт слезозаменитель или увлажняющие капли — это никак не решает проблему, но снимает симптомы, и включаются естественные регенерационные процессы, которые могут «вытянуть» начинающийся ССГ (синдром сухого глаза). Чаще же дают сосудосуживающее, чтобы убрать красноту, — оно применяется только в косметических целях, и результат только усугубляется. Правильная стратегия — очистка протоков мейбомиевых желез (противовоспалительное и увлажняющее), но это уже надо решать с врачом. Потому что причина обычно не в глазах, а где-то в психике или фоновых заболеваниях. Ещё частая причина — значительное изменение гормонального фона (касается женщин в определённом возрасте и подростков в 14–15 лет).
Ну, и последнее, что я бы сегодня хотела рассказать, — это про операции и реанимацию. Глаз человека при потере сознания «выключается», то есть пропадает нервный сигнал управления. Когда мы спим, мы, конечно, не моргаем, но слеза создаётся, и глаз широко двигается так, что она размазывается достаточно хорошо. А вот когда мы теряем сознание, такого не происходит. Это касается наркоза – при операциях больше двух часов рекомендуется накладывать гель или влажные повязки на глаза. Это касается реанимации — там пациенты куда дольше лежат с полуоткрытыми глазами, просто с открытым глазом или с закрытым, но сохнущим. При травмах глаза или мозга там всё куда сложнее, и нужна очень хорошая система увлажнения. То же самое касается лечебной комы и ряда других состояний.
Всё, что я рассказала выше, очень примерно, и механизмы на деле куда сложнее. Если вам интересно разбираться в том, как устроен глаз, я могу рассказать много про иннервацию и управление, плюс продолжить про совершенно бытовые вещи вроде влияния ковров на зрение и разные недооценённые бытовые опасности для глаз. опубликовано econet.ru