В недавнем времени мы рассмотрели информацию о невиданном ранее повышении частот Шумана, ускорении событий и глюках электроники, законопроект о наказании за незаконные занятия магией, а также ковчег Гавриила и увлечение властей полюсами. Имеют ли эти, по всей видимости не связанные события, нечто общее между собой? Судя по всему да, и вот почему:

В: Есть информация, что идет развертка нового пространства, так ли это?

О: Давно идет подготовка, активная фаза развертки может начаться только после полноценной чистки критической массы населения.

В: Насколько мы к этому близки?

О: Очень близки. Временных рамок нет, сам понимаешь. Когда люди начнут активно понимать всю абсурдность происходящего на планете, это станет первым позывным. Вместе с тем, не будет никаких революций и войн, идут слова «мирный захват». То есть системная власть просто потеряет силу, лишится подпитки. Они сейчас окопались и пытаются что-то менять, кого-то вызывать, ритуальщиной всякой занимаются, но все тщетно.

В: Есть версия, что развертка нового пространства пойдет с полюсов, поэтому они и проявляют к ним такой интерес.

О: Новому пространству, как и любому кристаллу, нужна питательная среда. В городах, перенасыщенных техногеном, развертка этой среды затруднительна, но семена разбросаны по всей планете. На полюсах не только климат чище, но и энергии больше. Поэтому они и пытаются там в ускоренных темпах бурить, якобы для поиска полезных ископаемых. Разумеется, нефть там есть, но она есть и в других местах, не обязательно лезть так далеко в вечную мерзлоту. Кстати… никакая она не вечная…

В: В смысле?

О: Ей от силы несколько сотен лет. Ледовые шапки — это укрытие для того самого нового пространства. На подавление сигнала работают. В хорошем смысле. Там стоят излучатели, кристаллы, которые это пространство и начинают сейчас разворачивать. Этот процесс синхронизирован с ритмами планеты, он циклический, эпохальный. Льды скрывали основные локации, в которых все это находится. Таяние льдов — это тоже циклическая штука. Тут вообще похоже на то, что каждой цивилизации дается пара сотен, от силы пара тысяч лет на достижение определенного уровня. При посеве цивилизации или слиянии нескольких веток в узловые точки планеты закладываются вот эти самые излучатели, которым в будущем предстоит держать новое пространство, некоторые простраивают защитные купола. В основном это целый набор кристаллическх структур, заключенных в специальные саркофаги, но это только так видится. На самом деле каждый саркофаг — это многослойный пирог энергий, которые сдерживают излучение до поры до времени. Как фантики вокруг конфеты. В ключевой момент начинается развертка фантиков, энергия носителя выплескивается наружу, кристаллы планеты просыпаются, объединяются в единую сеть. И таяние льдов — часть этого процесса. Лёд — это один из видов фантика.

Ветряные мельницы в Арктике будут намораживать льды

Ученые разработали проект по спасению Земли от глобального потепления. Арктические льды будут повторно заморожены с помощью крупной сети ветряных мельниц, установленных по всей Арктике. Проект обойдется в 50 миллиардов долларов. Деньги в спасение арктических льдов вложат такие крупные страны как Канада, Россия, США, Норвегия и другие. С помощью ветряных мельниц планируется остановить таяние ледяного панциря, который помогает сохранить на планете нормальный климат. Для того, чтобы справиться с таянием льдов, потребуется 10 миллионов мельниц. Ученые считают данный проект наилучшим решением проблемы глобального потепления. Источник

В: Дональд Трамп отрицает, что причины глобального потепления связаны с человеческой деятельностью. Получается, он в курсе о новом пространстве?

О: И да, и нет. Они все в курсе, но считают, что можно как-то подмять процесс под себя. Поэтому, с одной стороны, урезаются бюджеты на исследование процессов окружающей среды, а с другой идет искусственное и абсурдное наращивание конфликтных ситуаций. Добыча нефти на севере — это как фантик. Они думают, что могут понизить частоты, если устроят очередную катастрофу со «случайным» проливом в океан, например. Но этого недостаточно, процессы запущены, чистка планеты идет полным ходом, сознание землян готовится к прорыву на новые частоты.

Власть имущие побаиваются инферно, поскольку не знают, как с ней управляться, но знают, что негативные последствия могут наступить и для них. Не стоит об этом забывать и наделять их силой, которой у них нет.

В: Есть версия, что один из таких саркофагов называется ковчег Гавриила и был вывезен Россией из Мекки. Что по этому поводу можно сказать?

О: Двоякая информация идет. С одной стороны — да, вывезли некий древний артефакт… с другой — это не совсем то, о чем шла речь. Скорее это некий ключ.

В: Что тогда Кирилл пытался сделать во льдах после встречи с Папой, какой ритуал?

О: Активировать ключ.

Не знаю, о каком ключе идёт речь. Ключей активации нового пространства у них точно нет, и никогда не было. Я просматривала на днях по артефактам, которые имеются на земле вне доступа людей: часть из них претерпели перенастройку в соответствии с новым пространством. Они изначально были настроены на него на каких-то уровнях и, поскольку в него вносили изменения, то и они менялись. То, что попадало в руки «не тех», сразу же отключалось от поля перенастройки. Эти меры безопасности позволят избежать всяких эксцессов.

Это не тот же самый образец пространства в Арктике, который я вижу, и к которому последнее время проявляют столько внимания. Однако, связь имеется.

Уровень 1. В новости уходит то, чему позволяют уходить, тем более, когда дело касается реликвий такого масштаба. Конечно же, тут и подпитка вниманием обычной толпы, но ещё и своеобразное предупреждение и даже, в какой-то мере показуха: типа, глядите, что у нас есть, бойтесь нас.

Кому адресовано? Ну, думаю, труда не составит догадаться. Так они пытаются прописать новый виток развития событий. Они знают, что имеется возможность и пытаются найти ключик к тому, чтобы её использовать, так что обратим на это внимание.

Уровень 2. Я увидела этот ковчег, как один из лепестков цветка жизни. А это значит, что он опять же, имеет отношение к пространству, в котором мы сейчас есть, по ощущениям, является сгустком энергии, заключённым в сосуд определённой формы. Не удивлюсь, если они пытаются собрать воедино все первоэлементы пространства в чистом виде, которые на данный момент имеются на земле и, таким образом:

получить доступ к новому пространству;

сделать так, чтобы новое не разворачивалось;

создать себе отдельную пространственно-временную ветку для продолжения деятельности;

открыть все возможности для того, чтобы взять здесь всю власть в свои руки.

Перечисленное – возможные варианты, потому что по моим ощущениям, они сами не знают, чего им это даст. И всё это ещё раз показывает то, что сейчас над ними нет кураторов, которые раньше их направляли. Вот чувствуется разброд в тех рядах.

В: Так это же не в их интересах?

О: Смотря, что открывает ключ. Там несколько уровней. Они знают, что развертка НП неизбежна, но если её сделать преждевременно, можно сместить общую ветку на несколько октав вниз и удержать власть еще на пару десятков лет. Еще они пытаются в том месте открыть портал в низы, затопить низкочастотной энергией. Аналогия с нефтью и фантиками. Ну и для себя подходящие условия ищут, боятся планетарной катастрофы, смотрят, куда можно перебраться, если что.

Эта информация исказилась через призму неправильного восприятия нового пространства и времени его запуска. Была активация, она стала стала сигналом к закрытию связи, после этого начались дёрганья правительств. Всё можно посмотреть по датам и всё выстраивается в одну цепь.

В: Она возможна,эта катастрофа?

О: В их понимании и ветке — да.

В: А в наших?

О: А ты готов допустить такую возможность?

В: Нет

О: Вот и я тоже. Идут постоянные попытки передела зон влияния по-старинке, но это изжившие себя технологии. Даже Кириллу с Папой пришлось скооперироваться, иначе знают, что не выживут. У них есть пророчества на конец времен и они им очень доверяют. Только вот времен то много и конец не значит тупик…

Присоединяюсь. Хватит допускать такие возможности. В «Sense8» была произнесена очень хорошая фраза о том, что «Вы» не готовы, потому что «Вы отражаете их мысли». Мы этим тоже занимались и, надо признать, занимаемся. Хватит это делать, пора запускать своё. Это очень серьёзный момент и это пространство нам в подспорье.

В: А что он значит?

О: Для одних перезагрузка, для других откат, для третьих — переход в новое пространство и состояние. В какую группу ты попадешь, зависит только от тебя самого.

Всё расходится по уровням развития. Потому и не нужна «полноценная чистка критической массы». Для всех найдётся по его развитию и осознанности. Я знаю, что этот высоковибрационный уровень не будет по отдельности, он вплетается, вливается и прописывается во всём пространстве, потому проявления его будут самыми разными. Не будет такой ограниченности и всё будет зависеть от нас.

Понимаете теперь, зачем все эти законопроекты и общая «кризисная нестабильность»?