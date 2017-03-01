Разрешенный во всем мире наркотик

Роберт Ластиг, профессор Университета Калифорнии в Сан-Франциско, наверное, самый популярный американский врач после легендарного доктора Хауса (и, в отличие от последнего, вполне настоящий). Его первую популярную лекцию под названием «Сахар:горькая правда» на YouTube посмотрели больше четырех миллионов (!) человек, вторую лекцию, «Жирный шанс: фруктоза 2.0», посмотрели более четверти миллиона раз. Начнем с конца.

В «Жирном шансе» Ластиг рассказывает, почему обезжиренные продукты и книги о здоровом питании провоцируют ожирение и какую роль в этом играют игроки пищевой индустрии. В этом году университетские коллеги Ластига опубликовали масштабный анализ рынка продуктов питания, в котором находят ответ на вопрос, что на самом деле лежит в основе эпидемии сахарного диабета и ожирения. Сам Ластиг ведет многолетнюю войну с заблуждениями.

Он доказывает, что современные представления о здоровье и здоровом питании построены на ложных идеях и вредных законах, часто лоббируемых пищевиками.

Это не конспирология: каждую мысль профессор Ластиг доказывает с данными масштабных национальных и международных исследований в руках.

Проблема планетарного масштаба

В мире на 30 процентов больше людей с ожирением, чем голодающих. Пять процентов населения планеты (366 миллионов человек) уже больны сахарным диабетом, особенно стремительный рост эпидемии происходит в последние 15 лет.

Ожирение становится национальной проблемой в тех странах, где есть проблема голода. Уровень детского ожирения растет особенно быстро. Это происходит в США и Японии, в России и во всех развивающихся странах.

Лечение диабета в 2012 году обошлось американскому бюджету в $245 млрд – эта сумма выросла на 41 процент всего за пять лет. К 2030 году почти половина американцев (42 процента) будут страдать ожирением. На лечение осложнений или последствий метаболического синдрома уходит три четверти всего бюджета здравоохранения. Если бы удалось хотя бы замедлить эпидемию диабета, не понадобились бы ни реформа здравоохранения, ни секвестр бюджета.

Метаболический синдром – проблема не только полных людей. Метаболический синдром – это нездоровый обмен веществ, который приводит к смертельным заболеваниям вроде инфаркта, диабета и даже рака. Он встречается далеко не только у людей с лишним весом: у 40 из 70 процентов людей с нормальным весом врачи диагностируют метаболические нарушения, характерные для ожирения. То есть если человек не выглядит полным, это совсем не означает, что у него нет болезней, характерных для толстяков.

Что приводит к ожирению: главный миф

Закон сохранения энергии гласит, что все калории (энергию), которые мы потребляем, необходимо потратить, в противном случае они будут запасаться в организме в виде жира. Здравый смысл подсказывает, что чтобы быть здоровым, «жрать нужно меньше», а двигаться – больше. Из всего этого следует главный ложный вывод: вы либо меньше ешьте, либо больше тратьте, а если вы этого не делаете, никто вам не виноват. Вся ответственность ложится на человека, то есть потребителя, то есть пострадавшего.

Против такого подхода Ластиг ведет многолетнюю священную войну.

Во-первых, не все калории одинаково полезны, из разной еды они усваиваются и запасаются по-разному. В этом смысле сладкая еда гораздо более опасна, чем жирная.

Во-вторых, доказано, что физические нагрузки почти не помогают похудеть. Конечно, физические нагрузки помогают набрать мышечную массу и вообще полезны для здоровья, но они не меняют или почти не меняют цифру на весах.

В-третьих, не весь жир одинаково вреден для здоровья: подкожный жир не провоцирует проблем с обменом веществ и не повышает риск опасных заболеваний. Возможно, так называемый целлюлит выглядит не очень, но вреда здоровью от него точно нет. В свою очередь, висцеральный (нутряной) жир, может вовсе не быть заметен невооруженным глазом, но именно он окутывает сердце, печень и другие жизненно важные органы, представляя реальную угрозу.

Люди стали больше есть. Средняя калорийность бургера выросла втрое за последние 25 лет, с 210 ккал до 618 ккал. Мужчины сегодня в среднем съедают в день на 187 ккал больше, чем 25 лет назад, женщины – на 335 ккал, а мальчики-подростки – на 275 ккал. Но почему? Человек склонен к перееданию не из-за общей разнузданности, а из-за тяжелых биохимических нарушений, к которым, в свою очередь, приводит давление окружающего мира.

Разрешенный во всем мире наркотик

Популярная литература о здоровом питании учит нас, что фастфуд вреден, потому что в нем много соли, жира и сахара. На самом деле в мозге просто нет механизмов привыкания к жиру или соли, зато сахар работает по тому же принципу, что сильные наркотики. Более того, система награды в мозге устроена таким образом, что, развивая привыкание к одному наркотику, человек одновременно развивает привыкание к другим, которых он в жизни не видел, но которые запускают те же биохимические процессы. Вывод: человек, приученный с детства к сладкому, уже предрасположен к алкоголизму и наркомании.

Тем не менее сегодня сладкие напитки рекламируются как полезные и здоровые, «глюкоза необходима мозгу», а в «легких» продуктах отсутствие жира щедро компенсируется сахаром. Сахар используется для карамелизации и подкрашивания даже той еды, которая не предполагает сладкого вкуса (жареного мяса, например). Поэтому потребление фруктозы за полвека выросло в пять раз.

В рейтинге продуктов, которые вызывают ожирение, первые два места занимают чипсы и картошка фри. Среди напитков с большим отрывом лидируют подслащенные лимонады, газировка и соки.

Если посмотреть на карту США, то видна четкая корреляция между уровнем ожирения в разных штатах, уровнем сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и – внимание – потреблением газировки на душу населения.

Мировое потребление сахара и сахарных культур выросло втрое за последние 50 лет. Здесь лидирует Бразилия, в прошлом бедная страна, производившая на экспорт сахар, который большинству местных был не по карману. В XX веке сахар подешевел, Бразилия разбогатела и стала лидером уже среди потребителей.

Если посмотреть на мировое распространение диабета, то самые большие проблемы с этой болезнью даже не у Северной Америки, а у Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, ОАЭ и Малайзии.

Почему там больше всего диабетиков? Дело в климате и культуре: с одной стороны, жарко, с другой – запрещен алкоголь. Соответственно, все пьют холодный сладкий лимонад. В некотором смысле алкоголь безопаснее лимонада, потому что у каждого человека есть предел потребления спиртного (больше которого он не может выпить), но газировку можно пить литрами.

Ученые из UCSF проанализировали данные Всемирной продовольственной организации, Международной федерации диабета и Всемирного банка по 204 странам, чтобы составить полную картину экономики питания и диабета.

Всего за семь лет, с 2000 по 2007 год, уровень диабета в мире вырос с 5,5 до 7 процентов. Из всего многообразия факторов непосредственную роль играет сахар и другая богатая углеводами еда. Калорийность, что интересно, сама по себе не так важна: если съедать в день на 150 килокалорий больше, то вероятность сахарного диабета возрастает всего на 0,1 процента. Однако если эти 150 килокалорий вы добираете с помощью сладкой газировки, вероятность заработать болезнь вырастает в 11 раз. Около четверти всех случаев диабета в мире вызваны не наследственностью, не абстрактным неправильным питанием или перееданием, а всецело и исключительно сахаром. Вывод: чтобы остановить эпидемию диабета, достаточно только лишь ограничить потребление сахара, как ограничивается доступ к любым другим наркотикам.

Наркомания – двигатель торговли

Откуда современный человек получает сахар? Около трети мы выпиваем со сладкими напитками, шестую часть съедаем в десертах, а около половины сахара прячется в еде, которая не обязана быть сладкой, – в соусах, хлебе, макаронах и почти во всей промышленной еде. В 1990 году американская пищевая индустрия пролоббировала новые правила FDA (Американской комиссии по контролю за продуктами и лекарствами), по которым производители не обязаны писать на упаковке количество добавленного сахара. Компании мотивируют это тем, что так они раскрывали бы рецептуру, то есть секрет фирмы. До сих пор закон (и в России тоже) разрешает не указывать количество добавленного сахара. 80 процентов продуктов, которые продаются в супермаркетах, содержат добавленный сахар. Сахар – это двигатель торговли. Поскольку сахар обладает наркотическим эффектом, он заставляет нас покупать и есть больше.

За последние 30 лет средний потребитель стал тратить заметно (на 5–10 процентов) меньше денег на мясо и молочную продукцию и вдвое увеличил свои расходы на полуфабрикаты (processed food) и сладости.

Немногочисленные компании, акции и доходы которых продолжали расти, несмотря на кризис 2008 года, – это McDonalds, Coca-Cola, Pepsi. Потому что у них есть формула успеха, которая позволяет им продавать с каждым годом все больше. И обычный человек попросту беззащитен, поскольку не представляет себе, насколько глубоко он подсажен на сахар. А правительство даже в развитых странах не делает ничего, чтобы ограничить сахарную наркоманию и стремительно растущую эпидемию связанных с ней болезней. опубликовано econet.ru

Текст Карен Шаинян