Разгадана тайна «вавилонского» мобильника

Активно распространяющаяся в рунете информация о древнем артефакте, похожем на современный мобильный телефон, который был якобы найден в Австрии, наконец нашла рациональное объяснение. К сожалению, до того как это случилось, она обросла конспирологическими теориями, не имеющими ничего общего с реальностью.

Новости на эту тему содержали информацию о месте нахождения «артефакта» — местечке Фушль-ам-Зее в австрийском округе Зальцбург. Находка напоминала модель Nokia, знакомую нам c начала 2000-х годов. Некоторые новостные агентства уточняли, ссылаясь на зарубежные источники, что артефакт изготовлен из глины и представляет собой некую копию, то есть никогда не звонил, но определенно имел цель повторить продукт технологий.

Первая история о нем появилась в Conspiracy Club под заголовком «800-летний мобильник найден в Австрии. Зацени!». В ней сообщалось, что «артефакт» нашли на раскопках и у него много общего с современным мобильником. Затем британский таблоид The Express добавил к новости немного деталей: «Телефон датирован примерно XIII веком до н. э. К тому времени шумерская клинопись уже существовала примерно тысячу лет». Таблоид также предположил, что «вавилонский» мобильник связан с путешествиями во времени.

Другой оплот конспирологов и любителей сверхъестественного MysteriousUniverse.org отметил, что глиняный «мобильник» является доказательством теории об инопланетном происхождении человеческой цивилизации.