Разгадана тайна «вавилонского» мобильника

Активно распространяющаяся в рунете информация о древнем артефакте, похожем на современный мобильный телефон, который был якобы найден в Австрии, наконец нашла рациональное объяснение. К сожалению, до того как это случилось, она обросла конспирологическими теориями, не имеющими ничего общего с реальностью.
Новости на эту тему содержали информацию о месте нахождения «артефакта» — местечке Фушль-ам-Зее в австрийском округе Зальцбург. Находка напоминала модель Nokia, знакомую нам c начала 2000-х годов. Некоторые новостные агентства уточняли, ссылаясь на зарубежные источники, что артефакт изготовлен из глины и представляет собой некую копию, то есть никогда не звонил, но определенно имел цель повторить продукт технологий.
Первая история о нем появилась в Conspiracy Club под заголовком «800-летний мобильник найден в Австрии. Зацени!». В ней сообщалось, что «артефакт» нашли на раскопках и у него много общего с современным мобильником. Затем британский таблоид The Express добавил к новости немного деталей: «Телефон датирован примерно XIII веком до н. э. К тому времени шумерская клинопись уже существовала примерно тысячу лет». Таблоид также предположил, что «вавилонский» мобильник связан с путешествиями во времени.
Другой оплот конспирологов и любителей сверхъестественного MysteriousUniverse.org отметил, что глиняный «мобильник» является доказательством теории об инопланетном происхождении человеческой цивилизации.
Поразительно, что ни один из так называемых экспертов и читателей не потрудился поискать первоисточник снимка, но предпочел поверить в новостную «утку». История о древней копии Nokia гуляла по интернету с 2015 года и до сих пор жива на форумах.
Правда в том, что этот «вавилонский» мобильник — арт-объект. Немецкий скульптор Карл Вайнгартнер изготовил серию глиняных телефонов в 2012 году, на кнопках начертал шумерскую клинопись. Все это было проделано, чтобы пофантазировать на тему, как бы выглядел телефон, если бы его придумала шумерская цивилизация.
Вайнгартнер распространял свои работы в интернете, а потому опубликовал фото глиняной трубки в Facebook, где в комментариях кто-то назвал его BabyloNokia («вавилонская Nokia»).
Затем снимок разлетелся по просторам интернета, и позднее в СМИ появились новости, иллюстрированные этой фотографией без разрешения автора и повествующие об «уникальной загадочной находке», передает Huffington Post.
«Это не то, что я хотел. Я не верю в НЛО, инопланетян», — возмущался Вайнгартнер. Творению немецкого скульптора, по-видимому, суждено присоединиться к коллекции «страшилок» о таинственных и паранормальных явлениях.