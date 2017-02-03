Раздача долгов может начаться в любом возрасте

Этап раздачи долгов

Вы замечали, что на каком-то этапе жизни к вам как будто начинают возвращаться ситуации из прошлого?

Просто вот живете себе живете, а тут раз — и началось.

На одной неделе «вдруг» начинают объявляться все бывшие или жизнь поворачивается так, что вам приходится на какое-то время во взрослом возрасте вернуться в родительский дом, а может быть от вас уходит близкий человек, и это сильно напоминает историю многолетней давности, когда вы оставили таким же образом того, кто любил вас.

Сердечные страдания, серьезные бытовые затруднения, конфликты на работе, отказ в помощи и много других ситуаций — только теперь все зависит не от вас.

Жизнь как будто бы дает вам возможность почувствовать то, что чувствовали другие люди, когда вы становились причиной их боли или других непростых состояний.

Обстоятельства могут немного отличаться, но зато вам очень хорошо понятно, что приходилось переживать людям из прошлого по вашей вине. Знакомые истории?

Еще бывает, что откуда-то вдруг начинают появляться люди, которые желают дать вам то, чего уже и не надо, но все свои прошлые «заказы» во вселенную сразу же вспоминаются.

Вот вам восемнадцать, и вы мечтаете почему-то о крутом байкере с длинными волосами, чтобы приехал и увез, но он не приехал тогда, зато приехал сейчас!

Правда, вам уже 30 или 40, семья и двое детей, но приехал же, как и заказывали.

А та одноклассница, в которую вы были влюблены много лет, но замуж вышла за другого, и вот вы однажды заходите в соцсети, атааам…

«привет, как дела, давно не виделись с тобой!» — от нее.

Изменилась так, неа, «не оно»!

Или как хотелось иметь большой мотоцикл, копил деньги много лет, а потом увлекся парапланами, потом самолетиками, выучился на пилота, а с мотоциклами так и не сложилось, и может, не зря?)

Думаю, что у каждого найдутся такие примеры — мысли, запущенные нами в пространство, возвращаются однажды в виде людей, объектов или событий.

Некоторые из них приносят долгожданную радость, а другие — «уф, хорошо что это желание тогда не исполнилось», но так или иначе жизнь возвращает нам все незавершенное для того, чтобы мы поставили точку.

В какой-то период жизни все нереализованные «хотелки» начинают как будто на голову сваливаться, и вот уж правда начинаешь понимать значение фразы «Бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться».

С вами происходит такое прямо сейчас?

Поздравляю, вы попали на этап раздачи долгов, который является одним из обязательных этапов на пути духовного роста.

Сейчас объясню, как все работает.

У вас бывало такое, что на работе или дома наступает настолько напряженное время, что и «некогда болеть»?

Отчеты авральные, гости приезжают, ремонт доделать нужно, свадьба племянника на носу, дети в школу пошли, да мало ли чего может в жизни происходить.

В такие дни организм даже не пытается заболеть, потому что понимает, что на внимание и заботу сейчас можно не рассчитывать, максимум, что получишь, так это дозу сильных антибиотиков, чтобы не отвлекал от важных дел — и организм «решает» подождать. Но вот наступает день, когда вы, наконец-то, едете в отпуск в «тишину и покой» и… на второй день просыпаетесь с температурой, ангиной или другими, не очень приятными признаками испорченного отдыха.

Почему все происходит именно так?

Дело в том, что на исцеление любого заболевания нужна свободная энергия, а во времена повышенных нагрузок у вас ее просто нет, поэтому организм ждет, когда вы освободитесь, немножко наберетесь сил, и тогда можно и про имеющуюся проблему оповещать — потому что точно уж начнете заниматься ее решением.

Приехали на отдых — прекрасно!

Солнце, тепло, вода, тишина, покой, готовы?

Отлично, получите ангину или температуру, давайте освобождаться от накопленной низкочастотной энергии и исцеляться. Алгоритм, думаю, понятен.

Если вы внимательно понаблюдаете за жизнью, то достаточно быстро заметите сходство болезней с уроками судьбы.

Как только в вашей жизни появляются какие-то знания (=энергия), свободное время (=энергия), желание разобраться в ситуации, так сразу же появляется много-много «тренажеров» вокруг.

Какой смысл было раньше давать вам испытание на семейную верность, на честность, на благородство?

Когда живешь в спящем режиме, так и уроков никаких не видишь.

И измены, и расставания, и обман в бизнесе, и грубое отношение с детьми и родителями кажется нормой.

А как начинаешь просыпаться, так «мамадорогая, что я натворил».

О! Отлично! Начинает понимать.

«Актеров на сцену, начинаем финальный прогон!» — говорит главный режиссёр.

И понеслось веселье!

Честный бизнес решили?

Замечательно!

Думаете, что сойдет с рук то, что творили раньше?

Не-а… Кому-то может быть и сойдет — но не вам.

Замахнулись на высокий уровень жизни со спокойной совестью, будьте добры вернуть долги.

Как?

Даже не переживайте, жизнь придумает.

Вы просто должны понимать, что происходит, чтобы от горя и депрессии не выпрыгнуть из окна.

Если долго-долго катились вниз с горы, теперь придется потрудиться, чтобы забраться на ее вершину.

Что еще хочется? Верную и крепкую семью?

Больше не будете «мужиком в юбке», хотите стать прекрасной женой и матерью?

О, похвально, но наберитесь терпения — сначала вам должны вернуться все эмоции, которыми долгие годы вы щедро одаривали своих домочадцев.

Возвращаться будут через детей, через старших родственников, через мужа, через соседей, да как угодно.

Что еще?

Жениться хотите, только чтобы была верная и хорошая?

Угу.

А до этого сами чем занимались?

Гуляли направо и налево?

А девочкам было больно, как вы думаете?

Больно, да?

Так зачем вам хорошую присылать, вы же ее тоже несчастной сделаете, сначала давайте-ка влюбим вас в какую-нибудь стерву, которая вам все нервы вымотает, а дальше и посмотрим, достойны вы хорошей жены или нет. Нет, так не хочется? Лучше одному? Ну, смотрите сами, хозяин-барин.

Понимаете принцип, да? Не соблазняйтесь разглядыванием жизней других людей и рассуждениями, что они-то, мол, не работают над собой, у них и так все нормально, тоже и гуляли, и обманывали, и много других глупостей делали.

Не надо переживать за других людей, у каждого свои уроки.

Если у вас так не получается, как у них, значит, на то есть серьезные причины.

Разбирайтесь со своей жизнью.

Настоятельная рекомендация — начать с детального анализа истории своей семьи и ваших детско-родительских отношений.

Это не родители виноваты в том, что у детей что-то не получается, это дети попали ровно в ту среду, которой соответствовали по уровню развития на момент проявления на нашей прекрасной планете.

Посмотрите на своих родственников, особенно, на все их самые нелицеприятные качества, и просто примите — это вы.

В вас есть все это, вы просто может быть не сильно хотите это видеть, но оно проявится в полную силу, если вы все так жебудете продолжать игнорировать эти явные знаки.

Негативные проявления характера в роду практически всегда показывают нам те стороны нас самих, которые надо победить.

А все дурацкие истории, в которые вы попадали в жизни, находясь в «спящем режиме», чаще всего как раз и связаны с этими вашими пороками, которые никак не хочется обнаруживать в себе.

И как только начинаешь более-менее соображать, что к чему и как все на этой планете устроено, так и начинается этот самый этап раздачи долгов.

Раздавайте долги добровольно, раздавайте с радостью, помогите судьбе восстановить баланс в вашей жизни Не ждите, пока она придет к вам за возмездием, начните сами дарить от всего сердца!

Просите прощения у всех, кому намеренно или не по злому умыслу причинили какую-то боль, просите прощения так, как сможете на данном этапе своего развития.

Напишите письмо человеку, позвоните, встретьтесь и поговорите, закройте с добром и благодарностью свой прошлый этап жизни!

Если не решаетесь сделать это, то хотя бы мысленно просите прощения, желайте от всего сердца счастья, молитесь или как-то еще освобождайте себя от этой тяжести!

Подарите человеку подарок, помогите словом или делом, постарайтесь по-человечески восстановить этот энергетический дисбаланс. Иногда долги бывают такими, что для «освобождения» вам понадобится несколько лет усердной работы, ну так что поделать, хочешь нормально жить — исправляй то, что натворил!

Прощайте сами, возрождайтесь, меняйтесь, разбирайтесь в своих травмах, исцеляйте родовые сценарии, взрослейте, расцветайте и начинайте двигаться дальше.

Желания наши тоже ведь зачастую связаны с неисцеленными травмами, вот жизнь и не дает им реализоваться — пока мы немного не повзрослеем.

А как повзрослели, так она и присылает нам «три тонны конфет», которые желали в детстве, потому что понимает, что сейчас в нас достаточно здравомыслия, чтобы не испортить себе здоровье таким количеством сладостей.

Да вы и сами понимаете уже, что не все нам нужно, что казалось ценным.

Я желаю всем счастья!

П.С. Этап раздачи долгов может начаться в любом возрасте, а его продолжительность зависит от ваших усердий в осмыслениях и изменении образа жизни.

​Автор: Дина Ричардс